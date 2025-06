El adiós del Real Zaragoza a Carlos Nieto: 'Uno de los nuestros'

Carlos Nieto, tras casi toda una vida en el club de sus amores, está viviendo sus últimos días como zaragocista. El 30 de junio se acabará una vinculación que ha durado más de una década. Lejos queda el año 2014, cuando el aragonés cumplió el sueño de cualquier niño, fichar por el equipo de su tierra. Seguro que el triste final, del que mucha culpa ha tenido la mala suerte y esa maldita lesión que truncó su carrera cuando estaba en su mejor momento, deja un regusto amargo al canterano, pero la dura realidad para él es que se ha quedado sin sitio y el club ha decidido no ofrecerle la renovación tras un curso en el que ha protagonizado un papel testimonial.

Y es que desde aquel fatídico 10 de septiembre de 2023, Carlos Nieto solo ha podido jugar tres partidos (más uno de Copa) de los 149 en los que ha defendido al escudo del león en Segunda División. No olvidará esa fecha el zaragozano, cuando en Cartagena en un lance del juego sufrió una avulsión del tendón proximal de su musculatura isquiotibial que le obligó a pasar por el quirófano. Desde entonces, el canterano no ha sido el mismo por más empeño, trabajo, sudor y lágrimas que le ha puesto.

Esa lesión, tan rara en el fútbol como graves son sus consecuencias, en algunos casos puede suponer el adiós al fútbol. Por el momento, no está en ese punto un Carlos Nieto que, sin embargo, no ha vuelto a encontrar el ritmo competitivo necesario para ayudar al Real Zaragoza. Ejemplo de profesionalidad y dedicación y uno de los más queridos en el vestuario, lejos queda la versión arrolladora del lateral por el carril izquierdo que estaba maravillando en el inicio de la campaña 23-24. De hecho, su desaparición forzada del césped coincidió con la caída del equipo, que ya no levantó cabeza prácticamente en todo el curso.

Nieto debutó con el Real Zaragoza con tan solo 18 años, en la temporada 14-15. Lo hizo en el estadio de La Romareda ante el Sabadell y con Víctor Muñoz a los mandos del banquillo del equipo. Eso sí, durante los siguientes años alternó sus apariciones en el primer equipo con su presencia habitual en el filial. Fue en la campaña 18-19 cuando dio el salto definitivo.

Incierto futuro

Pero eso es pasado y ahora Carlos Nieto debe decidir cuál es el mejor camino para tratar de impulsar su carrera. Lo primero será comprobar si el físico se lo permite. No quiso salir el pasado verano cedido a un Primera RFEF, pero todo hace indicar que será en esa categoría, dando un paso hacia atrás, donde tendrá que tratar de volver a sentirse futbolista.

Nieto será uno de los muchos que abandonen el club este verano, pero el Real Zaragoza sabe que no se va un cualquiera, se va, como diría Martin Scorsese, Uno de los nuestros. Por ello, y aunque aún no han trascendido los detalles, los blanquillos preparan una despedida a la altura de todo lo que Nieto ha dado por el equipo. No será, ni mucho menos, el final soñado, pero servirá para que Carlos Nieto pueda marcharse con un buen sabor de boca después de tantos sinsabores.