Jair: "El Real Zaragoza y la ciudad me han marcado de por vida"

Jair Amador eligió las redes sociales para despedirse del zaragocismo. El central, que pone fin a cinco años y 164 partidos en el Real Zaragoza, dice adiós con una emotiva carta en la que muestra su agradecimiento, especialmente a la afición, y en la que se ha sentido "como en casa" junto a su familia.

El defensa, ahora agente libre, reconoce que "no ha sido una temporada fácil" ni en el plano individual ni en el colectivo y lamenta no haber podido celebrar el ascenso, pero asegura que "me tocará verlo como un aficionado más porque no dudéis ni por un segundo que este escudo volverá a lo más alto del fútbol español más pronto que tarde".

Publicación de Jair Amador en sus redes sociales. / SERVICIO ESPECIAL

Jair recuerda a compañeros y entrenadores, si bien solo cita a tres de estos últimos: JIM, Escribá y Gabi, que, subraya, "confió en mí cuando más lo necesitaba", aunque dedica sus palabras más emotivas a la afición. "Os merecéis lo mejor. El Real Zaragoza y esta ciudad me han marcado de por vida. Sois gente noble, de gran corazón, y eso no se olvida nunca", asevera.