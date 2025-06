El fichaje de Arriaga está prácticamente descartado

El fichaje de Kervin Arriaga por el Real Zaragoza está prácticamente descartado. No del todo en la práctica, porque el club apela a los escasos días restantes hasta el 30 de junio, cuando expira la opción de compra que tiene sobre el hondureño, pero, en todo caso, admite que, en estos momentos, esa vía está casi muerta y que es muy complicado que Arriaga vuelva a vestir la elástica blanquilla la próxima temporada.

Y es que las conversaciones mantenidas por Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, con el entorno del jugador no han surtido efecto. La distancia entre las partes es muy grande y, de hecho, desde el Partizan, tal y como avanzó este diario, ya se da por hecho que la entidad aragonesa renunciará a esa opción de compra y, por tanto, el mediocentro cambiará de destino. El Levante es uno de los equipos que ha sondeado su incorporación, aunque hay más.

El lunes acaba ese plazo que da preferencia al Zaragoza para fichar a Arriaga, que llegó cedido en enero. La opción establece un pago de 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de un futuro traspaso, que era obligatoria en caso de ascenso y voluntaria sin él, si bien en marzo se alcanzó un pacto verbal para dejar esa cifra en 400.000 y la misma plusvalía. En todo caso, ninguna de las dos vías será la que siga, salvo sorpresa mayúscula, un Zaragoza que planifica desde hace tiempo su futuro sin el hondureño, actualmente con su selección en la Copa de Oro.

Asó que Arriaga, salvo improbable giro de los acontecimientos, no regresará a tierras aragonesas, aunque bien podría seguir en España, ya que el Levante es el más interesado en un futbolista al que considera idóneo para reforzar la medular en su retorno a Primera División, lo que repercutirá directamente en las arcas económicas de la entidad granota, que bien podrá asumir las condiciones que llevan camino de suponer un escollo insalvable para el Zaragoza. Porque el club aragonés no puede asumir una operación que incluye un contrato por tres años, hasta 2028 y un salario de 400.000 euros netos, además de que el coste del fichaje (400.000 euros) hay que amortizarlo a efectos del límite salarial entre los tres años de vínculo, unos 133.000 por temporada, para que la cantidad que suponga el centrocampista a las arcas zaragocistas se vaya muy por encima de los 800.000 euros anuales.

Ya lo dijo el propio Indias en su presentación: "Si dejamos al chico en la situación actual con el límite salarial como está ahora, sería una irresponsabilidad", lo que daba a entender que el Zaragoza no ejecutaría la opción a pesar del gran interés deportivo en el futbolista. "A todos los zaragocistas nos encantaría contar con Kervin. Hay que sacar números a ver si nos entra, ojalá pueda estar y hay que analizarlo bien. Si el club puede hacer que esté aquí, para todos será mejor. Pero, si no se queda, entiendo que la afición se pueda enfadar, aunque si no se puede pagar, ¿cómo se va a quedar?" dijo Gabi.