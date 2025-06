Fin de ciclo en la capitanía del Real Zaragoza: renovación de galones

En el Real Zaragoza todo cambia deprisa. La revolución anual provocada por el fracaso de cada temporada suprime cualquier esbozo de continuidad y aboca al equipo a una incesante renovación que alcanza a plantilla y cuerpos técnicos. Esa desesperante insistencia en derrumbes se refleja fielmente en la jerarquía de un equipo cuyos capitanes quedan ahora sometidos a una profunda renovación. Porque ni uno solo de los cinco portadores del brazalete de hace dos temporadas seguirá haciéndolo a partir de agosto. Siempre, eso sí, que se confirme la salida de Lluís López, al que el club todavía no se ha dirigido para ofrecerle la renovación, lo que invita a pensar que ya no lo hará y que el catalán, que acaba contrato, no seguirá.

Parece, pues, solo cuestión de tiempo que el central acompañe a los otros compañeros cuya salida del club ya es oficial. Hace meses lo fue la de Cristian Álvarez (el primer capitán en las últimas temporadas desde que el club decidió no renovar a Alberto Zapater), que anunció a mitad de curso su retirada para pasar a ser el responsable de las relaciones institucionales del club.

Antes se había ido Maikel Mesa, que fue designado el quinto capitán en la campaña 2023-2024 a pesar de ser un recién llegado. La sorprendente elección del canario, primer fichaje de Juan Carlos Cordero aquel verano, lo fue aún más habida cuenta de que en esa lista de cinco portadores del brazalete no aparecía un canterano como Francho.

El segundo capitán era Jair, que ya no lo sería un año después. El central estaba llamado a salir el pasado verano, pero el club le acabó cerrando la puerta y se quedó en una plantilla en la que ha permanecido durante todo el curso, eso sí, ya sin portar un brazalete que anteriormente había llevado en numerosas ocasiones.

El tercero era Nieto, al que el club agradeció ayer los servicios prestados tras 18 años en el club. El canterano también acababa contrato el día 30 y no seguirá vistiendo la elástica blanquilla para acentuar esa renovación de galones en un equipo en el que tampoco estará, previsiblemente, Lluís López, primer capitán de la pasada campaña tras la retirada de Cristian Álvarez.

Un recién llegado (Mesa y Keidi Bare) ha completado la lista de capitanes en los 2 últimos años

El catalán, de 27 años, está llamado a seguir la estela del resto y subrayar, de ese modo, la renovación de galones en un Real Zaragoza en el que las decisiones extrañas también alcanzan a la capitanía. Y es que van dos años consecutivos en los que un recién llegado entra de lleno en el reducido listado de jugadores llamados a lucir el brazalete. Si Maikel Mesa fue el elegido hace dos veranos, el pasado fue Keidi Bare el que completó la nómina de capitanes. El albanés, uno de los llamados a ser referencia del equipo, fue designado directamente por Víctor Fernández mientras que los otros tres (Cristian, Lluís López y Francho) fueron elegidos a través de votación en el propio vestuario.

Francho pasa al frente

Precisamente, el canterano queda ahora como principal referente en una plantilla en la que la renovación de galones es tan evidente como elocuente. El fin de ciclo eleva al mediocentro, cuya renovación hasta 2030 se hizo oficial tras el último partido en casa de la pasada campaña a través del propio futbolista, escala posiciones hasta convertirse en el primer capitán del Zaragoza, el equipo de su vida. El canterano, que ya lució el brazalete en varios encuentros del curso pasado, gana galones ante la pérdida de otros. «Estoy muy feliz, donde quiero estar, que es lo más importante y esto me hace ser ambicioso todavía, tirar para delante y ayudar en lo que a mí respecta en subir al Zaragoza a Primera», celebró el aragonés en el sorprendente anuncio de su renovación. Está por ver si Keidi Bare, que seguirá en el equipo tras una decepcionante primera campaña como zaragocista, le sigue en el escalafón, tal y como sucedió el anterior ejercicio.

«Tiene que ser la bandera de nuestro proyecto», dijo Gabi sobre Francho tras ese anuncio de la continuidad de un jugador que lleva en el primer equipo desde la temporada 20-21 y que suma 164 partidos con el Zaragoza. Será el líder en los próximos años, cuando podrá aumentar mucho más esa cifra de partidos, ya que en octubre cumplirá los 24 años.