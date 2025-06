La 'operación limpieza' de Txema Indias y los primeros fichajes del Real Zaragoza

A lo largo de lo poco más de media hora que duró su presentación, Txema Indias dibujó las líneas maestras del que será su primer proyecto en el Real Zaragoza. Lo más llamativo fue cómo redirigió el discurso público de la SAD y la manera tan rotunda que usó para redefinir los objetivos del equipo. Su ‘hablar del ascenso es una barbaridad cuando hemos estado tan asustados estos años’ dejó claramente establecidas las coordenadas de trabajo para la temporada 25-26 desde el primer minuto. Nada de excesos de presión ni de imposiciones contraproducentes. Pies en el suelo, que el camino se haga al andar aunque las metas sean parecidas.

Unos días más tarde, una vez ratificado oficialmente en su puesto a pesar de que la decisión estaba tomada mucho antes, Gabi Fernández corroboró completamente la filosofía del nuevo director deportivo. Fernando López, el número uno de la propiedad en la ciudad y cabeza visible del proyecto sobre el terreno, también se manifestó en esa dirección, muy alejada de la que utilizó la pasada temporada. Prudencia, conservadurismo y muchísima más mesura.

En el repertorio que mostró en su presentación, Indias también incluyó cuál es su manera de ver la Segunda División, muy igualada y de pocas distancias entre pelear por la gloria o rozar la zozobra y apostó por buscar partidos cerrados, porterías a cero y tratar de marcar algún gol, algo en lo que Gabi también incidió con palabras similares cuando le llegó su turno. El ejecutivo confirmó la situación de Arriaga, descartó una revolución de máximos y abogó por tratar de hacer valer lo bueno que hay en la plantilla antes de salir al mercado.

Sobre el límite salarial, la cifra sobre la que pivotará todo el verano, reveló que una importante cantidad de los 11,8 millones con los que el club finalizó el mercado de invierno estaban consumidos. Y ahí fijó su primera tarea: decidir quiénes sí y quiénes no. Entre estos últimos ya hay dos bajas oficiales: Joan Femenías y Jair Amador no seguirán en la plantilla. A Nieto, el club le ha comunicado también que no continuará, mientras que sí lo hará Juan Sebastián. No es casualidad que las primeras salidas sean un guardameta, un central y un lateral, sino el principio de una reconstrucción que afectará de manera muy especial a la portería y a la línea defensiva, las dos obsesiones del director deportivo y del técnico.

El Real Zaragoza entró muy tarde en el mercado porque hasta finales de mayo no consiguió la salvación y garantizar su continuidad en el fútbol profesional. Un descenso a Primera RFEF hubiera cambiado el escenario por completo con consecuencias terribles. Además, a la SAD le costó mucho tiempo convencer a Indias para que pilotara el proyecto deportivo por la pésima situación deportiva que atravesaba el equipo y porque él mismo veía muchos pros pero también algunos peros, que los ejecutivos del club tuvieron que ir limando a través de la persuasión.

La filosofía de Indias y la de Gabi tienen numerosos puntos de coincidencia, lo que agilizará la toma de decisiones y debería reducir el número de fricciones. Una situación antagónica a la del verano pasado, cuando Víctor Fernández y Juan Carlos Cordero chocaron constantemente por su manera tan diferente de ver el fútbol, entre otros muchos factores.

Por el momento, paso a paso, el director deportivo continúa con su 'operación limpieza', que en los próximos días afectará a un número importante de jugadores, que se unirán a Femenías, Jair o Nieto. El club necesita hacer espacio, pero dinero habrá de nuevo en una buena cantidad para convencer con euros. Así, la SAD seguirá liberando margen salarial para ejecutar los primeros fichajes del verano, que dejarán claro cuál es el tipo de futbolista en el que Indias y Gabi van a creer para la próxima temporada. Hombres más consistentes. Sin ninguna duda, esas primeras contrataciones perfilarán cómo será el Real Zaragoza 25-26, el de la moderación pública y la ambición de siempre pero en la sombra.