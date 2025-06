Juan Sebastián celebra su renovación con el Real Zaragoza: "He soñado con esto desde hace tiempo"

Ha llegado el momento de Juan Sebastián. El lateral, renovado por dos años como jugador del primer equipo del Real Zaragoza, lo ha conseguido. “He soñado con esto desde hace tiempo y ahora se ha hecho realidad”, celebra mientras promete darlo todo para demostrar el acierto de la apuesta. “Tengo muchas ganas de aprovechar esta oportunidad”, afirma en declaraciones a los medios del club.

Se lo ha ganado. Una gran campaña en el Alcorcón, en Primera RFEF, le ha otorgado el billete directo hacia una primera plantilla en la que competirá por adueñarse del lateral diestro. No puede haber mejor regalo para su abuelo Andrés, fallecido hace unos años, y gran responsable del zaragocismo de su nieto. “Fue él quien me inculcó ese amor por el Zaragoza, el que me llevó a los primeros partidos y con el que comparto desde pequeño ese sentimiento. Es un orgullo para mí y me acuerdo mucho de él, no puede haber mejor regalo para él porque estaría enormemente feliz”.

Juan Sebastián llega arriba tras doce años en el club, al que llegó en infantiles procedente del Stadium Casablanca. “Para cualquier niño es un sueño poder jugar alguna vez en el Zaragoza. Recordaré siempre cuando mi padre llegó con la carta, jamás se me olvidará”, asegura el defensa aragonés, que admite que su gran temporada a nivel individual en Alcorcón contrasta con cierto sabor agridulce en el plano colectivo. “Ha sido una campaña complicada por esos momentos difíciles al estar en una parte de la tabla que no esperábamos, pero a nivel personal ha sido muy gratificante. He crecido bastante como jugador y creo que me ayudará mucho. Me llevo grandes amigos”.