"El Zaragoza me llamó el pasado verano, pero no era el momento"

Referencia absoluta en el Charlotte y un ídolo para la afición. No le va mal por allá.

Al final, cuando te encuentras cómodo y a gusto en un sitio, las cosas funcionan. Y yo lo estoy aquí. Desde que llegué me he sentido muy arropado y la verdad es que estoy feliz. Quizá por eso salgan bien las cosas.

Y eso que se ha quedado a las puertas del All Star…

Así es. Sacaron la lista el otro día y no estoy, pero no pasa nada. Tenía ilusión por ver cómo lo tienen montado pero tampoco se me va la vida en ello. Al final, me ahorro un partido y minutos y se agradece, pero es cierto que se te queda esa espina de haberlo podido vivir.

¿Cómo surgió la opción de la MLS? ¿Fue una decisión difícil?

Un poco difícil sí fue porque yo no estaba muy puesto en el fútbol de aquí, pero cuando me explicaron todo y fui conociendo más cosas, la decisión fue más fácil. Y no me arrepiento para nada. Al contrario, estoy muy a gusto.

¿Es muy distinto el fútbol y todo lo que lo rodea?

Pues la verdad es que es muy parecido a lo que hay en Europa. Al final, con los años se asemeja todo un poco más y aquí hay mucha gente de todos los lados y con experiencia en otros países. El fútbol se va igualando más.

¿Y la afición? Ahora con el Mundial de Clubs por ahí andarán como locos…

Tenemos una de las mejores aficiones. El ambiente en el estadio es impresionante y todo funciona genial. Es un club muy joven que año tras año va creciendo.

¿Qué echa más de menos?

La verdad es que fue bastante fácil adaptarse a todo, incluso al horario que es lo que más cambia respecto a Europa. Además, yo tengo mi dieta y mis cosas y no es complicado acoplarse a cualquier lugar. Ya tengo experiencia. Por supuesto que se echan cosas de menos, sobre todo, a familia y amigos o estar en casa tranquilo, pero ya le digo que son muchos años ya fuera y uno se adapta.

Y tanto. Desde que salió del Zaragoza, en 2019, no ha parado. Dinamarca, Grecia, Alemania, Estados Unidos…

Siempre me he guiado por sensaciones y hasta ahora han sido esas. No me planteo quedarme o marcharme de un sitio sino que decido al final en función de cómo me siento. Ahora estoy muy bien en Charlotte (cedido por el Olympiacos) y ya veremos qué pasa en el futuro. Me centro en disfrutar y seguir mejorando.

Por aquí todo ha ido a peor desde que se fue. ¿Sigue al Zaragoza?

Lo he seguido un poco, sí, pero tampoco mucho. Es una pena lo que le está pasando porque es un club al que le tengo cariño y que me dio la oportunidad de ser lo que soy ahora. Duele ver que no consigue el objetivo, pero le deseo mucha suerte y que la próxima temporada sea mejor.

Trece años consecutivos en Segunda…

Muchos sí, demasiados. Ojalá cambien las cosas. Al final, cuando estás tantos años sin lograrlo hay que mirar soluciones. Ojalá las encuentren para estar, al menos, peleando por subir y no abajo. Y que al final consigan volver a Primera.

¿Qué es lo primero que se le viene a la mente cuando recuerda a su estancia en el Zaragoza?

Seguramente, un gol que marqué desde fuera del área, pero no recuerdo a quién. Recuerdo que fue algo muy especial y que lo celebré mucho por lo que significaba para el equipo y para mí. Tengo esa imagen guardada en mi cabeza.

¿Qué fue el Zaragoza para Pep Biel?

El equipo que me brindó la oportunidad de darme a conocer, de dar el salto. Me dio la posibilidad de estar arriba y seguir mi carrera y eso para mí es muy importante. Le tengo mucho cariño, es especial y siempre lo será.

Su nombre ha estado varias veces sobre la mesa para volver, sobre todo el pasado verano. ¿Qué hubo?

Sí que se produjo un acercamiento por parte del Zaragoza pero al final creí que no era el momento. Sentía que tenía que tirar por otro lado, pero estoy agradecido de que me llamaran, aunque luego no se diera o no fuera posible el acuerdo.

Habló con Víctor Fernández ¿no?

Víctor es el que me dio la oportunidad y le tengo cariño. Por eso acepté hablar con él, pero no llegamos a nada ni la cosa estuvo cerca. Son conversaciones privadas que ahí se quedan. Pero ya le digo que estoy muy agradecido a los clubs y a las personas que te tratan bien y entre ellos están el Zaragoza y Víctor.

¿Se plantea volver algún día o mientras el equipo siga en Segunda es complicado?

Nunca se sabe. En la vida y en el fútbol no se sabe qué puede pasar. Ya le digo que no me planteo estas cosas y que siempre me guio por mis sensaciones, así que se puede dar o no. Quién sabe.

Tiempo tiene por delante. 29 años hará en septiembre.

Eso espero. Mucho camino aún por recorrer.

¿Se habla del Zaragoza por el mundo o la larga estancia en Segunda ha hecho mella?

Llevo mucho tiempo fuera de España y la verdad es que no me han hablado mucho del Zaragoza, pero es un club conocido y valorado. Espero que consiga cuanto antes ese objetivo tan deseado para que se siga hablando mucho de un equipo que ha conseguido muchas cosas.

¿Cuál es el siguiente reto? ¿Con qué sueña?

No tengo ninguno en mente, la verdad. Solo ser mejor en el día a día, seguir creciendo y progresando pero no solo como jugador sino también como persona.

¿Cómo cree que le recuerda el zaragocismo?

Desde que me fui siempre he sentido su cariño y me han llegado muchos mensajes en ese sentido. Me hace feliz eso y estoy muy agradecido a la gente. Les deseo lo mejor, de corazón.