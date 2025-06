Miguel Ángel Ramírez: "Volvería al Zaragoza"

Tres meses y medio después de su salida del Real Zaragoza por la puerta de atrás, Miguel Ángel Ramírez se pronuncia al respecto en las primeras declaraciones públicas del entrenador canario realizadas a La Nueva España. Ramírez, que tiene claro que "nunca hay que cerrarse puertas en ningún lado", asegura en una amplia entrevista que "volvería al Zaragoza" y añade, en este sentido, que "estoy agradecido de la oportunidad que me dieron, de la experiencia que tuve".

No le fueron bien las cosas al canario en tierras aragonesas, donde apenas permaneció dos meses en los que solo sumó una victoria (1-2 en Málaga). Cuatro empates y cinco derrotas en diez encuentros (siete puntos sobre 30 posibles) abocaron al Zaragoza a una situación muy comprometida, a solo un punto del descenso. Cuando llegó, tras la dimisión de Víctor Fernández y previo paso efímero por el banquillo de David Navarro, el conjunto aragonés se encontraba a ocho puntos de las posiciones de condena a Primera RFEF y a seis del playoff.

Ramírez, apuesta personal del director deportivo Juan Carlos Cordero (que también fue destituido junto al canario), protagonizó episodios tristes durante su breve paso por el Zaragoza. Entre ellos, su obsesión por no ser reconocido por una afición muy enfadada al salir del aeropuerto tras la goleada sufrida en Almería (4-1) o, ya despedido, al recular con el coche al percatarse de la presencia de cámaras en la Ciudad Deportiva para, al parecer, salir poco después tumbado en la parte de atrás y no al volante del mismo vehículo.

Pero Ramírez, relevado por Gabi a falta de once jornadas para el final del curso pasado, se congratula del trabajo realizado en Zaragoza aunque no acompañaran los resultados. "Generé valor en Zaragoza, aunque los resultados del fin de semana dijeran otra cosa. Estoy en paz con esa realidad y sé que solo los resultados cambiarán esa opinión", sostiene el técnico, que defiende que no haber sido jugador profesional ni leyenda de un club le puede penalizar al principio de cara a los aficionados. "Normalmente, ese tipo de perfiles llegan a los clubs con un beneplácito con el que cual yo no voy a contar. Es decir, este tipo de perfiles llegan por los jugadores que fueron, no por los entrenadores que son" y añade, en este sentido, que "no estoy hablando de que eso sea ni bueno ni malo, es una realidad. Y sé que al club que llegue se va a repetir esa situación" y pone como ejemplo su paso por La Romareda. "Lo vimos en Zaragoza. Al final, soy un igual al aficionado. Soy una persona normal y eso genera rechazo. Sé que solo con resultados se puede cambiar eso, ni siquiera con trabajo. El entrenador que no ha sido futbolista lo tiene más difícil de cara al aficionado o a la prensa".

No se arrepiente Ramírez de haber recalado en el conjunto aragonés, y tampoco de su estancia en Catar, saldadas ambas con una salida temprana. "Con la información que tenía, tomé la decisión que tenía que tomar" y reitera que "en ningún sitio de los que he estado voy a decir 'nunca volvería ahí'". De hecho, el canario, de 40 años, apuesta por volver a salir al extranjero. "Tengo ganas de entrenar, pero tampoco tengo prisa. Tengo ganas de irme fuera de España, quiero seguir aprovechando lo que el fútbol me da, que es descubrir nuevos países, nuevas personas, nuevas culturas, y eso es un valor añadido que no me quiero perder".