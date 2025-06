El Real Zaragoza rechazó en enero una oferta de 2,5 millones fijos por Luna

La situación de Marcos Luna en el Real Zaragoza ha dado un giro absoluto en los últimos meses. El canterano, que llegó a convertirse en fijo en el lateral derecho arrebatando el puesto a Calero, por el que el club había pagado en verano 300.000 euros al Cartagena, tiene, como avanzó este diario la pasada semana, pie y medio fuera y todo apunta a que no formará parte de la plantilla zaragocista la próxima campaña. Gabi no lo considera indispensable y, de hecho, relegó al aragonés desde que llegó a pesar del mal momento de Calero y prefirió ubicar en ese puesto a Francho para desencadenar cierto desencuentro con Luna, al que el Zaragoza está dispuesto a traspasar (el jugador tiene contrato hasta 2029 pero no aceptará una nueva cesión tras haber salido a préstamo hace dos cursos en el Real Unión), con la oferta de un equipo de Primera División sobre la mesa con numerosas opciones de ser atendida.

En el despacho de Txema Indias, director deportivo del Real Zaragoza, se acumulan varias propuestas, pero ninguna superior al millón de euros. De hecho, la procedente de Primera División, la que más seduce al canterano, propone un fijo de 800.000, una cantidad muy lejana a la cotización del defensa hace apenas seis meses. Porque el club, a través de la anterior dirección deportiva, rechazó una oferta de 2,5 millones de euros fijos más variables por el lateral zaragozano el último día del mercado de enero. La proposición, procedente de un club extranjero, ni siquiera llegó a ser negociada, ya que el Zaragoza desestimó de forma tajante la salida de Luna, entonces clave en el equipo y al que había renovado hasta 2029 apenas unas semanas antes.

Pero, a partir de febrero, todo fue a peor para el defensa, que cayó lesionado a principios de ese mes como consecuencia de una rotura en el sóleo de su pierna izquierda que le dejó un mes fuera de los terrenos de juego. A su vuelta, ya con Ramírez en el alambre, participó unos minutos en la segunda parte del choque ante el Eldense en La Romareda (2-4) y fue titular en la despedida del técnico canario, con una goleada (4-1) a manos del Almería, que, por cierto, es uno de los más interesados ahora en el zaragozano, por el que está dispuesto a pujar fuerte para ser el sustituto de Pubill, que va a ser traspasado.

Con Gabi al mando, Luna solo fue titular en tres de los once encuentros dirigidos por el madrileño (1-1 ante el Córdoba y 1-0 frente al Deportivo en casa y 5-2 en el Ciutat de Valencia contra el Levante) y nunca jugó un partido completo. Ahora, la situación del defensa ha vuelto a llamar la atención de numerosos equipos tanto en España como fuera. Sus datos físicos defensivos en cuanto a duelos ganados y su gran rendimiento desde que se hizo con el puesto el curso pasado llevan tiempo provocando abundantes llamadas para interesarse por la situación de un jugador de apenas 22 años que apunta a marcharse del Zaragoza.

La reciente renovación de Juan Sebastián, con contrato por el primer equipo para las dos próximas campañas, y el hecho de que el club no haya contactado con Calero, al que le resta un año más, dejan entrever que el futuro de Luna apunta a estar lejos de la capital aragonesa.

En todo caso, el Zaragoza podría apurar hasta recaudar una cantidad mayor por el futbolista y, asimismo, impondría retener parte de sus derechos de cara a obtener un beneficio económico en caso de un futuro traspaso a otro equipo. Pero todo apunta a que la cuantía que acabe logrando el club por dejar marchar al canterano será muy inferior a la que rechazó por él hace medio año.

El defensa zaragozano, que ya estuvo a punto de salir traspasado a coste cero al Burgos el pasado verano, convenció a Víctor Fernández para quedarse en la plantilla e integrar junto a Calero la nómina de laterales derechos. Juan Sebastián, por su parte, fue cedido al Alcorcón, donde ha completado una gran campaña, al igual que lo había hecho Luna un año antes en Irún, donde, como Sebastián en tierras madrileñas, se convirtió en uno de los mejores jugadores en su puesto de toda la Primera RFEF.

Ahora, el futuro de Luna, que llegó al club en edad alevín y que debutó con el primer equipo de la mano de Juan Carlos Carcedo, apunta a volver a estar lejos de Zaragoza, algo que no entraba en los planes de nadie cuando el canterano renovó. «Marcos Luna seguirá creciendo como jugador en su casa, un futuro que estará unido al Real Zaragoza», publicó entonces el club aragonés.