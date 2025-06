El Zaragoza fichará un lateral izquierdo por cuarto verano consecutivo

El Real Zaragoza ha convertido en una costumbre acudir al mercado en busca de un lateral izquierdo, seguramente, una de las posiciones sometidas a más inestabilidad en las últimas temporadas. Volverá a hacerlo el club aragonés este verano, como lo ha hecho en los tres últimos, para dotar de competencia por el puesto a Dani Tasende, que parece contar con sitio fijo en la plantilla tras haber completado con luces y sombras su primer curso en Zaragoza.

La salida de Nieto, al que el club no ha renovado tras llevar 18 años en el club, deja vacante una plaza para la que Txema Indias busca inquilino y que, en principio, no ocupará Vallejo, del filial, aunque el club le ofrecerá la renovación para seguir un año más en el Deportivo Aragón. Boaz, el lateral zurdo que llegó el curso pasado procedente del CF Pobla Mafumet, no seguirá en el club.

Así que, como siempre, el Zaragoza fichará un lateral zurdo. Otro más que añadir a una colección en la que no ha faltado ese cromo a lo largo de los tres últimos veranos. Si Tasende llegó hace un año, el francés Quentin Lecoeuche lo hizo el anterior. Procedente del Valenciennes, de la segunda división gala, el defensa firmó por dos temporadas más otra opcional pero solo cumplió una. Tras una campaña marcada por los problemas físicos, Lecoeuche, al que la grave lesion de Nieto le concedía una gran oportunidad de adueñarse del puesto, padeció numerosas dolencias musculares que dejaron a Escribá, Velázquez o Víctor sin lateral zurdo durante numerosos partidos. La reubicación de Francés fue la solución más socorrida.

Descartado por Víctor, Lecoeuche volvió a Francia el pasado verano tras una efímera estancia similar a la que había protagonizado Gabi Fuentes el curso anterior. El colombiano, cedido desde el Junior de Barranquilla, aterrizó en tierras aragonesas el verano de 2022 para pugnar por el puesto con Nieto, con el que se repartió casi al 50 % las titularidades a lo largo de la campaña. Tampoco cuajó y se marchó en junio después de que el Zaragoza renunciara a ejecutar la opción de compra voluntaria por un millón de euros incluida en el contrato de su préstamo.

Antes, en el verano de 2020, el Zaragoza fichó a Pep Chavarría procedente del Olot, aunque, en realidad, la operación se había cerrado en febrero para adelantarse a otros clubs, como el Barcelona, interesados en hacerse con los servicios del catalán, que dio buen resultado. De hecho, el jugador, tras dos temporadas en el Zaragoza, cumplió su deseo de jugar en Primera División firmando un contrato por cuatro temporadas con el Rayo Vallecano en una operación que dejó 3 millones de euros más variables en las arcas de la entidad aragonesa.

Así que el Zaragoza ha fichado un lateral izquierdo en cuatro de los cinco últimos veranos. Solo en el de 2021 no lo hizo, ya que contaba en nómina con el propio Chavarría y con Nieto. A final de temporada, además, se incorporó Lasure tras superar un cáncer testicular que le mantuvo 567 días apartado del fútbol.

La tendencia tendrá continuidad en la 25-26. Tasende busca competencia para una posición en la que el vaivén viene siendo habitual en las últimas temporadas, si bien las llegadas tendrán que esperar a que Txema Indias haga hueco a base de salidas, la gran prioridad para aligerar un límite salarial ahora cubierto.