Fin de la cuenta atrás para Arriaga y Lluís López

Se acabó lo que se daba. El 30 de junio pone el broche a una temporada aciaga que ya ha entrado de lleno en la historia negra del Real Zaragoza. El final del ejercicio 24-25, además, abrocha relaciones contractuales como las de Nieto o Jair, cuya salida ya ha sido oficializada por el club. Sin embargo, todavía no ha soltado prenda respecto a Lluís López, otro de los que acaban contrato hoy mismo y que, en principio, tampoco seguirá y, de este modo, pondrá fin a cuatro años como blanquillo.

En principio, el catalán también está llamado a salir, si bien el diferente trato seguido por el Zaragoza a la hora de gestionar su caso respecto a las despedidas ya confirmadas de Nieto y Jair obliga a reservar cierto espacio para la sorpresa. López, de 28 años, está deseando seguir en el Zaragoza y aceptaría de buen grado una renovación que el club no había presentado al menos hasta hace unas horas. Todo apunta a que tampoco lo hará el día 30 y que, por tanto, Lluís López se unirá al amplio listado de defensas que no continuarán en el equipo aragonés.

Hoy también será el día de Arriaga. Acaba el plazo límite que tenía el Zaragoza para ejecutar la opción de compra que disponía sobre el hondureño, que llegó en el pasado mercado invernal cedido desde el Partizan. Esa opción establece un pago de 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de un futuro traspaso, que era obligatoria en caso de ascenso y voluntaria sin él, si bien en marzo se alcanzó un pacto verbal para dejar esa cifra en 400.000 y la misma plusvalía. En todo caso, ninguna de las dos vías será la que siga, salvo sorpresa mayúscula, un Zaragoza que planifica desde hace tiempo su futuro sin el hondureño, actualmente con su selección en la Copa de Oro.

El club aragonés, en principio, no puede asumir una operación que incluye un contrato por tres años, hasta 2028 y un salario de 400.000 euros netos, además de que el coste del fichaje (400.000 euros) hay que amortizarlo a efectos del límite salarial entre los tres años de vínculo, unos 133.000 por temporada, para que la cantidad que suponga el centrocampista a las arcas zaragocistas se vaya muy por encima de los 800.000 euros anuales. De hecho, el Partizan hace tiempo que tiene claro que el Zaragoza no ejercerá esa opción de compra, por lo que, salvo sorpresa mayúscula, Arriaga no volverá a vestir la camiseta zaragocista aunque podría seguir en España ya que el Levante, recién ascendido a Primera División, tendría ya un acuerdo con el jugador.

Arriaga ya está en semifinales de la Copa Oro Kervin Arriaga contribuyó a la clasificación de Honduras a las semifinales de la Copa Oro al marcar uno de los penaltis de la tanda con la que se resolvió el duelo de cuartos ante Panamá tras el empate (1-1) con el que acabó el partido. «Nunca dejamos de creer en cada uno de nosotros que podíamos revertir el juego, en el vestuario mostramos calma e hicimos un mejor segundo tiempo», dijo el medio, que jugó todo el partido. Su rival ahora será México.

Así que Arriaga y Lluís López copan la atención a las puertas del mes de julio. El día 1 será el turno de Adrián Liso, cuyo fichaje por el Getafe (cedido con opción de compra voluntaria a ejecutar antes del 30 de junio de 2026) debe hacerse oficial, como lo es, desde hace unos días, su salida del Real Zaragoza, anunciada por el propio jugador antes que los propios clubs, que aún no se han pronunciado.

También será la fecha fijada para la incorporación a la dirección deportiva del Zaragoza de Toni Acosta, mano derecha de Txema Indias en el Leganés, donde su contrato expiró el domingo. Entre ambos liderarán el diseño de una plantilla sujeta a numerosos movimientos y en la que las salidas son ahora prioritarias de cara a aligerar un límite salarial que actualmente está cubierto. Los fichajes, de momento, tendrán que seguir esperando.

Además, esta semana se deben conocer tanto el diseño de la pretemporada (en Los Ángeles de San Rafael y Benasque) como la campaña de abonados, según planea el club.