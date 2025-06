El Real Zaragoza no ejecuta la opción de compra de Arriaga, que apunta al Levante

Kervin Arriaga no continuará en el Real Zaragoza. El club aragonés ha decidido finalmente no ejercer la opción de compra pactada a la llegada del hondureño en el mercado invernal, por lo que el Misilito no defenderá la camiseta blanquilla en el estadio mudular el próximo curso y todo apunta a que dará el salto a Primera División con el Levante, con el que puede firmar los próximos días.

La entidad aragonesa tenía hasta este 30 de junio para ejecutar el acuerdo pactado con el Partizan pero ha informado al club serbio de que no va a hacerlo. Cuando llegó en enero, en el acuerdo de cesión se estableció una posibilidad de compra por 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de una futura venta que era obligatoria en caso de ascenso y opcional si el equipo se quedaba en Segunda. En cualquier caso, la fecha límite era este 30 de junio.

No obstante, a finales de febrero el club aragonés renegoció esas condiciones con el Partizan y llegó a un acuerdo verbal para dejar el precio de esa opción de compra en 400.000 euros más el 25% de la plusvalía de una futura venta. Una cantidad que se ejecutaría en cuanto el Real Zaragoza lograr la permanencia con un primer pago de 300.000 euros y otro de 100.000 más adelante. El acuerdo con el Levante es de 500.000 euros más el 25% de la plusvalía por una futura venta.

Sin embargo, el club aragonés no ejecutó esa opción una vez certificada la salvación frente al Deportivo y el nuevo director deportivo de la entidad, Txema Indias, dejó en el aire la continuidad del hondureño en su presentación por una cuestión económica. "Si dejamos aquí al chico en la situación actual con el límite salarial como está ahora sería una irresponsabilidad, no estaría actuando bien", explicó Indias en la sala de prensa de La Romareda.

En el acuerdo para su compra, Arriaga pasaba a firmar un contrato hasta 2028 con el Real Zaragoza manteniendo las condiciones económicas que tenía en el Partizan, unos 400.000 euros netos. Tras confirmar la continuidad en Segunda, el club aragonés intentó renegociar esas condiciones para rebajar las condiciones económicas, pero no ha habido acuerdo en ese punto.

De esta forma, a los 400.000 euros del traspaso se suma el salario del futbolista, por lo que su continuidad supone para el Real Zaragoza un desembolso que superaría los 800.000 euros y que, con un límite salarial tan consumido como tiene el equipo aragonés en estos momentos, han llevado a la entidad aragonesa a renunciar al futbolista.

«Kervin nos sirve y mucho, pero debe haber equilibrio económico», explicó Indias, añadiendo que el límite salarial del Real Zaragoza «puede estar bien, pero tenemos consumido ya un alto porcentaje ya que hasta 18 jugadores tienen contrato». De momento el club aragonés solo ha confirmado las salidas de dos futbolistas que terminaban su relación contractual, Jair y Nieto, y la de Femenías tras ejecutar la cláusula de salida que se estableció en el acuerdo con el guardameta.