El torpedo de Jorge Mas sobre la nueva estrategia del Real Zaragoza

Se habían afanado Fernando López, Txema Indias y Gabi Fernández en dar un giro radical al discurso público del Real Zaragoza para la temporada 25-26 después de la mala experiencia de la última campaña, donde se lanzaron las campanas al vuelo al principio de la Liga y el equipo estuvo a punto de zozobrar. Además, lo habían hecho con mucho énfasis y poniendo nuevos puntos sobre las íes.

Indias, en su presentación: “Hablar de ascenso cuando habéis estado tan asustados este año es una barbaridad”. Gabi, en la suya: “El objetivo claro, a día de hoy, es no sufrir, aunque no vamos a renunciar a nada”. López, cuando hizo un balance plagado de autocrítica, sinceridad y humildad: “El club tiene problemas estructurales profundos que necesitamos arreglar. Hasta que no se arreglen, será difícil pelear por otros objetivos”.

Este domingo, después de que el Inter Miami quedara eliminado del Mundial de clubs frente al PSG, Jorge Mas fue preguntado sobre el Real Zaragoza y cambió totalmente el tercio e hizo subir el pan. “Tenemos nuevo director deportivo y estamos intentando rearmar el equipo que merece Zaragoza con la ambición de llegar al playoff y subir a Primera”.

El presidente no hizo más que repetir lo que ha dicho cada vez que ha estado en la ciudad, con unas u otras palabras pero siempre con el mismo fondo: que el único objetivo del club que dirige es volver a la élite y que la ambición del proyecto es la máxima, algo totalmente natural y consustancial con la naturaleza ganadora de la propiedad, aunque la realidad de estos tres años haya dicho el equipo que ha sido perdedor en el campo. Puestos 13, 15 y 18 de manera consecutiva. Es decir, ha estado muy lejos de subir y coqueteando con la posibilidad de bajar.

Lo que chirrió de las declaraciones de Mas fue que desentonaron totalmente con la línea que las tres principales figuras del club en la ciudad, las que pisan el terreno, habían marcado a lo largo de este mes de junio, una estrategia concienzuda para rebajar la presión sobre el equipo, trabajar con más calma y sin un peso excesivo encima de las cabezas de los jugadores, dejando las expectativas de máximos para otro momento. Quizá por la distancia física y emocional que provoca la lejanía, quizá inconscientemente, pero Jorge Mas se salió del carril, soltó un torpedo y el plan de pies en el suelo y moderación saltó por los aires. Al menos, por un día.