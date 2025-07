El Real Zaragoza se da más tiempo con Lluís López

Sobre la bocina del último día de contrato habló el Real Zaragoza el pasado lunes con Lluís López para comunicarle que de momento no le ofrece la renovación, aunque no le cerró del todo la puerta a hacerlo en unas semanas, en función de lo que depare el mercado. Es decir, el Zaragoza se da algo más de margen con el capitán, a la espera de cómo vaya evolucionando la ventana de fichajes y en una posición, la de central, donde tienen que llegar no menos de tres futbolistas, teniendo en cuenta que a Jair ya se le comunicó que no seguía, Clemente regresa a Las Palmas, Kosa puede salir cedido y la continuidad de Vital no está clara. Otra cosa es que Lluís espere al Zaragoza, que no es la idea ahora mismo.

El Zaragoza, como no puede ser de otra manera, ya que el jugador no tiene contrato en estos momentos, dejó al futbolista total libertad para que busque un destino y en ello está ya Lluís, con preferencia en el mercado nacional, si bien también está estudiando vías en el extranjero. El catalán quería continuar en el Zaragoza y ha esperado hasta el final la comunicación del club, pero de momento y con muchos frentes abiertos la SAD solo le ha pedido tiempo, sin oferta de por medio, y la idea del jugador pasa por cerrar cuanto antes su futuro que, salvo sorpresa mayúscula, no estará en la entidad aragonesa, tras 4 temporadas y 113 partidos.

La anterior dirección deportiva había emplazado en febrero a Lluís López a sentarse a negociar la renovación en unas semanas, pero Cordero dejó el club a mediados de marzo y desde entonces el defensa ha estado esperando la posición de la entidad, comunicada en la noche del lunes.

El central llegó al club aragonés en 2021, firmando por dos temporadas tras rescindir del Espanyol, cantera en la que se formó. En 2023 renovó por otros dos años, aceptando otras condiciones, más bajas, a las que tenía pactadas como opcionales en su primer vínculo. Se marcha con esos 113 partidos, siendo un peso pesado del vestuario, y tras una temporada en la que ha sido más protagonista que en las tres anteriores. Víctor lo declaró intransferible hace un año y empezó el curso como segundo capitán tras Cristian, jugando todos los minutos y siendo uno de los futbolistas más regulares del Zaragoza en la primera vuelta, donde compartió eje de la zaga sobre todo con Vital, en un dúo que empezó la Liga a buen nivel y que perdió después prestaciones en particular por el flanco del portugués.

Sin embargo, a mediados de febrero se lesionó en el bíceps femoral y estuvo nueve partidos fuera del equipo por esa dolencia, hasta el 27 de abril en el derbi ante el Huesca, mientras que los dos últimos no los jugó tras caer lesionado en el Carlos Tartiere de Oviedo en el gemelo. Con Gabi solo pudo jugar por esas dos lesiones en cuatro encuentros, estando en el once de inicio en todos. Así, salvo giro mayúsculo, ese va a ser su último partido de zaragocista teniendo en cuenta que esta última temporada, donde jugó 29 partidos de Liga y uno de Copa, siendo titular en todos los choques del campeonato, ha sido el primer capitán de la plantilla desde la retirada de Cristian en enero y sobre el césped también lo fue desde el principio del curso al no jugar el arquero argentino.