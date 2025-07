Kervin Arriaga ficha por el Levante

Ya es oficial el fichaje de Kervin Arriaga por el Levante. El club valenciano lo ha hecho oficial este miércoles a través de un comunicado en el que se especifica que el hondureño ha firmado por tres temporadas y que llega en forma de traspaso desde el Partizán de Belgrado, el coste del fichaje es de 500.000 euros más el 25% de la plusvalía por una futura venta. Poco ha tardado en cerrar el conjunto levantino la incorporación de 'El Misilito' después de que el Real Zaragoza no ejecutase la opción de compra que tenía por el jugador por 400.000 euros, pero el límite para llevarla a cabo era el pasado 30 de junio y el mediocentro jugará el próximo año en Primera División.

En el acuerdo para su compra, Arriaga pasaba a firmar un contrato hasta 2028 con el Real Zaragoza manteniendo las condiciones económicas que tenía en el Partizán, unos 400.000 euros netos. Tras confirmar la continuidad en Segunda, el club aragonés intentó renegociar esas condiciones para rebajar las condiciones económicas, pero no hubo acuerdo en ese punto.

El futbolista, que se encuentra disputando la Copa Oro con su país, se despidió del zaragocismo en sus redes sociales. "Cuando llegué a Zaragoza el pasado mes de enero no me imaginaba que mi estancia con vosotros sería tan gratificante. Es el momento de despedirme de todos vosotros y lo hago con dos ideas principales: ha sido corto, pero muy intenso. De estos meses me llevo el aprendizaje de ver cómo una afición ama a su escudo y lucha por él de manera incondicional", señaló el hondureño.

'El Misilito', en su media temporada en el Real Zaragoza, fue indispensable desde su llegado en el centro del campo e incluso como defensa central, en algunos partidos, para que el club blanquillo consiguiese la permanencia. Su corta etapa concluye con 17 partidos y un gol anotado en el derbi aragonés contra el Huesca.