La reacción de las peñas a la campaña de abonos del Real Zaragoza: "Supone muchas facilidades para el club pero no se ha pensado en el aficionado"

La nueva campaña de abonados del Real Zaragoza ha sido anunciada y ha traído numerosos cambios y novedades. La principal razón es que los blanquillos y sus aficionados tendrán que trasladarse al Ibercaja Estadio, el campo provisional ubicado en el Parking Norte para disputar y ver los partidos. Las nuevas condiciones del estadio modular, el nuevo precio de los abonos y los distintos aspectos que giran en torno al campo provisional como la fanzone, la movilidad y el aparcamiento dejan en las diferentes peñas zaragocistas un sabor agridulce respecto al nuevo plan del club.

Por un lado, la bajada del 8,5% del precio medio de los abonos (oscilan entre 210 y 700 euros) para Roberto Gonzalo, presidente de la peña zaragocista 75 aniversario Morata de Jalón, es algo lógico. "El nuevo campo no es ni la mitad de lo que era La Romareda, el sitio es malo, las condiciones también, habrá que ver como está lo de la fanzone y si también seguirá después de los partidos y no solo antes", cuenta Gonzalo. El presidente de la Peña Zaragocista de la Almozara, Ismael Tornes, coincide en que era necesaria la bajada y que "aun así no va a servir porque la gente que tenía dudas con abonarse no lo hará". "Han jugado con tocar el precio lo justo porque tampoco les interesa bajarlo mucho, ya que eso haría que se abonara todo el mundo y muchos se quedarían fuera, han tratado de encontrar cierto equilibrio para no tener esos problemas", explica Tornes.

Facilidades para el club, pero no para el aficionado

Para el presidente de la peña de La Almozara, "la campaña supone muchas facilidades para el club que solo tiene que cobrar, pero en el aficionado no se ha pensado mucho, podría haber sido más cómodo". Que todo el proceso se tenga que hacer online tampoco termina de convencer a Tornes, a quien le gustaría que hubiera un punto físico en las oficinas del club para poderse abonar, especialmente, para las personas que vayan a ir en grupo. Precisamente, para Gonzalo la inscripción grupal supone un inconveniente. Según el peñista, "no todo el mundo podrá pagarlo todo junto o se organizará bien y seguro que acaba habiendo problemas". Para las peñas, la reubicación va a suponer un problema porque lo más probable es que no pueden estar todos los miembros juntos.

Por otro lado, otra de las incertidumbres que suponía el nuevo campo era la movilidad y el poder llegar a este. Para ello, se anunciaron nuevas lanzaderas que llevarán al estadio modular, así como refuerzos en tranvía y autobuses. Ahora, con la campaña del club, se ha hecho oficial la opción de pagar 150 euros más con el abono para tener acceso al aparcamiento del Ibercaja Estadio. El presidente de la peña de Morata de Jalón se ve en la situación de tener que usar el coche para poder acudir a los partidos y, por tanto, tiene la duda sobre usar esta opción. "No sé qué hacer, si se puede pagar después de ser abonado miraré a ver si en los primeros partidos puedo aparcar cerca y bien y si no ya lo compraré. Aunque desconozco si hay que hacerlo sí o sí al momento de abonarse o se puede coger después", comenta Gonzalo.

El aparcamiento puede ser una encerrona

"El precio es razonable, pero, aun así, es más importante que se haga un buen plan de movilidad para autobuses, tranvía, bicis etcétera. Además, hay otro problema. El aparcamiento puede convertirse en una encerrona y a saber cuánto tarda uno en salir. Si pagas 150 euros y tardas más de una hora y media en salir no es rentable", argumenta Tornes. "El paquin tampoco tiene en cuenta a las personas que solían ir andando a La Romareda que muchos abonados son gente joven o personas mayores que no cogen el coche para ir al fútbol, habrá que ver qué facilidades tienen ellos", concluye Gonzalo.

La nueva campaña de abonados es vista por parte de los peñistas como unas decisiones lógicas por la situación en la que va a estar el club con las obras de la Romareda, pero, al mismo tiempo, unas ideas cómodas para el Real Zaragoza, no así para el aficionado. "Al final, nos vamos a abonar los que llevamos toda la vida yendo a animar al Zaragoza ,como yo que llevó más de 30 años, pero no creo que se llegue al número máximo de abonados que ha marcado el club", comenta Tornes.