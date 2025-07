El nuevo listón en los fichajes de Txema Indias y la vara de medir de Lluís López

De los siete jugadores del primer equipo que terminaban contrato en junio de este año, cuatro estaban cedidos: Adu Ares del Athletic, Enrique Clemente de Las Palmas, Alberto Marí del Valencia y Kervin Arriaga del Partizan de Belgrado. El club se despidió en sus redes sociales de los cuatro el martes, ya 1 de julio, dando por cerrada su etapa en la ciudad, cada uno por unas circunstancias.

Los otros tres eran Jair Amador, Carlos Nieto y Lluís López. Para su próximo proyecto, la SAD no contaba ni con el central portugués ni con el lateral izquierdo, dos futbolistas con una larga trayectoria en la entidad, el canterano un hombre de un solo club, 18 años con la blanquilla desde que entró en la Ciudad Deportiva en 2007. El último en cuestión era Lluís López, capitán del Real Zaragoza durante la última temporada.

Hasta este lunes, 30 de junio, fecha en la que expiraba su contrato, el defensa catalán no conoció las intenciones de Txema Indias sobre su futuro. Fue más un no que un sí, pero tampoco un hasta nunca. El director deportivo le transmitió que ahora mismo no le iba a ofrecer la renovación, pero que quién sabe en el futuro en función de cómo vayan otras negociaciones consideradas más prioritarias. El objetivo del jugador es buscar un destino cuanto antes, de modo que su continuidad sería extraña, aunque en el mundo del fútbol a veces lo más raro es lo normal.

Lluís había cumplido su cuarta campaña consecutiva en el equipo y su deseo es continuar. Para el Real Zaragoza 24-25 fue un futbolista básico, elevado a la categoría de capitán e imprescindible en el césped. Fue titular en los 29 partidos que disputó hasta que se lesionó y, cuando jugó, lo hizo bien, a un nivel más que aceptable.

Solo un año después, para el Real Zaragoza 25-26, Lluís López ha pasado a ser un segundo plato. Tanto Indias como Gabi Fernández quieren llevar a cabo una reestructuración profunda de la línea defensiva, que debería afectar también a Bernardo Vital y a Sebastian Kosa. Una tabla rasa total con el pasado en el que Lluís López solo tendría cabida como pieza de recambio.

Indias busca otro tipo de titulares. Centrales de un escalón superior y un perfil más sólido, contundente, con más empaque y capaces de imprimir otra personalidad al equipo al estilo de Gabi Fernández. Veremos qué y a quiénes acaba firmando el director deportivo. Lluís López es una muy buena vara de medir para esta etapa que nos ha tocado vivir. Se trata de un jugador perfectamente útil y válido para un proyecto como el del Real Zaragoza, pero nunca un capitán general de equipo ni un titular indiscutible. Para pensar en más hace falta más.