El Real Zaragoza anuncia la marcha de Liso al Getafe

El Real Zaragoza ha hecho oficial la salida de Adrián Liso del club en calidad de cedido rumbo al Getafe hasta el final de la próxima temporada, una información que ya adelantó este periódico hace unos meses porque este acuerdo era una de las condiciones para que el conjunto azulón dejase que Gabi se fuese de su filial y recalase en el banquillo aragonés. La operación consta de una opción de compra de tres millones por el 50% del pase, que no está sujeta a rendimiento individual o a objetivos del conjunto de Bordalás como la permanencia. Es decir, es pura. La entidad madrileña tendrá que decidir antes del 30 de junio de 2026 si la ejecuta. Si lo hace, firmará contrato allí hasta 2030. Si regresa, mantendrá el vínculo que ahora tiene en el club blanquillo hasta 2029. "Desde el Real Zaragoza deseamos a Liso la mejor de las suertes en esta nueva etapa en su carrera", finaliza el escrito de la entidad.

Esta noticia no sorprende porque fue el propio Liso el que se encargó, a través de sus redes sociales, de anunciar el pasado 19 de junio que se marchaba del club con una carta de despedida. "Me llevo recuerdos que guardaré para siempre. Ahora empiezo un nuevo capítulo en mi vida y en mi carrera. Lo hago con esperanza, con respeto y con la seguridad de que todo lo vivido aquí ha dejado una huella que nunca se borrará. Este club me ha formado, me ha enseñado lo que significa pertenecer. No es un adiós definitivo, porque cuando uno ha amado tanto a un club, nunca se va del todo. Desde donde esté, seguiré apoyando, seguiré sintiendo, seguiré siendo uno más", finalizaba el canterano en su carta.

Liso ha sumado 53 partidos como zaragocista en los que ha anotado seis goles y ha repartido dos asistencias. Dos de esos tantos fueron en su temporada de debut de la mano de Víctor Fernández en la parte final de la temporada 23-24 anotando ante el Huesca y el Racing de Ferrol cuando el equipo se estaba jugando mantenerse en Segunda División.