El Real Zaragoza pide al Betis la cesión del meta Guilherme, pero no es el favorito para ficharlo

El Real Zaragoza ha solicitado formalmente en los últimos días al Betis la cesión de Guilherme Fernandes, portero del filial verdiblanco y que va a salir del club con vistas a dar el salto a una categoría superior tras ser uno de los mejores arqueros de Primera RFEF la pasada temporada. El paso previo para su salida era su renovación en el Betis, donde tenía una temporada más y ha prorrogado hasta 2027, pero tanto el club como el propio jugador ven con buenos ojos que juegue en Segunda. Tiene ofertas de la categoría de plata y de su país, de la Liga Betclic, la élite lusa, pero él prefiere seguir en España.

El Zaragoza ha pedido ya su cesión, aunque ahora mismo no es el favorito, ya que el Valladolid, recién descendido de Primera, es el que mejor propuesta ha hecho al Betis, con opción de compra en ese préstamo, y al meta, que quiere decidir su futuro en breve. El Mirandés sería la tercera vía, pero más alejada de la del Zaragoza y el club pucelano. Sporting, Albacete y clubs de Portugal como el Estoril o el Sporting Clube, entre otros, también quieren su cesión.

Guilherme llegó al Betis cedido en la temporada 2023-24 procedente del Estrela Amadora de su país y en 2024 se ejecutó la opción de compra. El portero, de 24 años, se incorporó al conjunto de Heliópolis para formar parte en un principio del Betis Deportivo, donde consumó su ascenso a Primera Federación, siendo pieza fundamental durante la temporada y el posterior playoff. La temporada pasada, la 2024-25 en Primera RFEF, Guilherme alcanzó las 35 apariciones en la portería como titular, y finalizó en diez de ellas con la portería a cero. Es un arquero ágil y con envergadura, que tiene un buen juego de pies y que está muy bien considerado en Heliópolis como apuesta de futuro, aunque en esta temporada no va a tener sitio en el primer equipo.

Mariño, a la espera

Mientras, el Zaragoza, que quiere fichar a dos porteros en este mercado estival, uno con un perfil más joven y otro más veterano y que con Poussin completarían la terna de arqueros tras prescindir de Femenías y con la retirada de Cristian Álvarez en enero, ya le trasladó hace unas semanas una oferta a Diego Mariño, que no ha renovado con el Granada tras no aceptar la propuesta nazarí y que es una opción muy clara para el arco zaragocista, si bien el club aragonés anda priorizando las salidas y ese intento de fichaje, de momento, no ha tenido avances en los últimos días.

Mariño, de 35 años, tiene al menos otra propuesta en firme del Albacete y una de Chipre, y quiere decidir pronto su futuro, aunque de momento está dando prioridad a la opción zaragocista, pero su deseo es comenzar la pretemporada ya en su nuevo destino y eso le puede llevar a elegir otro equipo.

Iturbe y Slonina

Mientras, otra vía que ha tanteado el club aragonés es la cesión de Alejandro Iturbe, internacional sub-21 y que ha disputado el reciente Europeo con España y jugando de titular. El Atlético de Madrid le va a dar salida con total seguridad en forma de cesión y el Zaragoza, con el estrecho vínculo con esa entidad rojiblanca, es claro candidato llegado el caso. Además, el club, en esa posibilidad de fichar a un arquero joven, también tiene el ofrecimiento, por ahora en estudio y valoración, de hacerse con los servicios de Gabriel Slonina, portero norteamericano de 21 años del Chelsea, que está disputando el Mundial de Clubs con el equipo británico. De hecho, el Chelsea está dispuesto a asumir incluso la práctica totalidad del salario del futbolista