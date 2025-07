Carlos Nieto: "Mentiría si dijera que la retirada no pasó por mi cabeza, hubo momentos realmente duros"

Desde 2007 en el Real Zaragoza, 18 años que han llegado a su fin. ¿qué sensación tiene ahora?

Es que para mí el Zaragoza ha sido una segunda casa después de la familia, todos los días subiendo a a la Ciudad Deportiva desde los 11 años, desde la temporada del 75 aniversario, y estos días eres consciente de que ya no vas a ir cada día a entrenar allí, que es lo que he hecho casi toda la vida. Son días intensos de emociones, pero mi última sensación es de sentirme feliz, muy afortunado de esta trayectoria tan larga, que no es tan habitual.

Está en la 18-19 en el primer equipo tras debutar en septiembre de 2014 contra el Sabadell y suma 159 partidos. Prevalece eso.

Claro, llegar a ser profesional ya era un sueño y cuando llegué del Amistad no esperaba lograr tanto y es el esfuerzo que tengo que hacer ahora, el valorar la suerte de haberlo logrado, que es algo que en el día a día y cuando llevas tantos años en el club pues no lo remarcas tanto, no lo tienes tan en cuenta. Ahora que acaba sí que lo hago y desde luego que no pensaba en tanto al llegar, ni siquiera cuando debuté en el primer equipo, ya que no era muy consciente de que lo estaba alcanzando, luego fui adquiriendo esa madurez y esa progresión que me permitieron mantenerlo durante siete temporadas.

Su debut con Víctor Muñoz en la 14-15 fue un poco a contrapié, tras un verano en el que el club estuvo a punto de desaparecer y con solo 18 años junto a Vallejo o David Muñoz.

Era demasiado joven y a posteriori me he dado cuenta de que no estaba preparado para asentarme en el primer equipo, como lo hizo Vallejo por ejemplo, que tuvo un gran mérito y fue importante. Lo disfruté mucho, pero era evidente que necesitaba seguir preparándome, con cuatro años más en el filial, que me dieron la madurez para saber que la ocasión que llegara la tenía que agarrar con fuerza.

Es Lalo Arantegui el que en el verano de 2018 le da la oportunidad de tener sitio en el primer equipo.

Siempre noté por su parte una confianza y un trato de mucho cariño y en esos años fuimos bastantes los que llegamos, había necesidades y creo que es bueno que se den esas oportunidades y viendo números y rendimiento se demuestra que esta tierra es de fútbol y que debe haber una base de futbolistas de aquí, que eso da estabilidad al proyecto. Recuerdo esa llamada de Lalo porque ese verano habíamos descendido con el filial de Segunda B a Tercera y, aunque tenía contrato, estaba pensando en salir si había buenas opciones. Esa llamada cambió todo, pude hacer una pretemporada donde agarré con fuerza esa oportunidad.

Sus mejores temporadas han sido la 19-20 con Víctor, donde no se subió tras el parón por la pandemia, y la 22-23, con Escribá, hasta el comienzo de la siguiente y su grave lesión en Cartagena. ¿Está de acuerdo?

Creo que es así, es donde he dado mi mejor versión. En la 19-20, solo viendo los números de partidos ya se demuestra y ese año desplegué todo mi fútbol, aunque por desgracia esa pandemia lo cambió todo, salió todo del revés y nos quedamos sin ascenso. Y en la 22-23 cuando llega Escribá venía de jugar poco y no había sido protagonista, pero me fue dando ese rol, acabé muy bien y los 5 partidos de la siguiente fue los que mejor estuve, hasta la lesión.

"La lesión me llegó cuando se me veía en mi plenitud, era el mejor Nieto que se ha podido ver, físicamente estaba muy bien y fue muy desafortunada"

Esa lesión en el bíceps femoral, el desgarro que sufre en Cartagena, llega cuando había alcanzado una versión muy buena, quizá entre los mejores laterales de la categoría.

Me lo han dicho muchas veces, que se me veía en mi plenitud y creo que es así, en ese momento había pasado por un tiempo de ser menos importante y eso me hizo ganar en madurez, el aprendizaje de rendir desde otra posición menos protagonista y sí era el mejor Nieto que se ha podido ver, físicamente estaba muy bien y la lesión fue muy desafortunada.

Ese proceso de madurez y de crecimiento también lo construyó con críticas, le costó ganarse a la afición zaragocista y eso le da más mérito.

Estoy de acuerdo, como zaragocista al final sé de la exigencia que tiene ponerse esta camiseta. Al principio me costó tras ser muy protagonista en la 19-20 y al dejar de jugar no me salían las cosas, no estuve bien, además de que llegaron compañeros, como Chavarría, Fuentes, Lecoeuche antes de ellos Lasure, esta temporada Tasende, en el puesto que me pusieron las cosas muy difíciles, esa competencia siempre es positiva y a veces logré hacerme con el sitio y otras no. Y es normal que tuviera críticas si las cosas no me salían. Aquí la exigencia es máxima y aunque no es fácil de asumir cuando lo vives la obligación es aceptarlo y trabajar para mejorar y volver a ser importante.

10 de septiembre de 2023, en la segunda parte del partido en el Nuevo Cartagonova, en una acción donde levanta mucho la pierna llega la lesión en el bíceps femoral derecho. ¿Cuántas veces la ha recordado?

No crea que tantas veces. Tuve mucho tiempo de recuperación, con la operación y la rehabilitación posterior, me di cuenta que que intentar recordarla o preguntarme por qué no me iba a aportar nada, solo más sufrimiento, me centré más en trabajar para recuperarme, dentro de la gravedad y la incertidumbre, mucha, que he tenido en todo este proceso para volver a jugar.

La lesión era muy grave, ya no vuelve a jugar en la 23-24, ¿fue duro?

Es que lo peor de esa lesión, aparte de la gravedad, es no saber a qué agarrarse porque no había casos similares, eso hacía que muchas veces no supieras con total seguridad si ibas en los tiempos correctos, si todo estaba yendo bien o no. Esa incertidumbre es lo peor, lo más sufrido, y esa temporada claro que fue dura, pero ya sabía de antemano que iba a estar todo el año de baja tras lesionarme.

Con Víctor entró un poco en el grupo al final de ese curso, pero enseguida volvió al gimnasio.

Es que no era el momento y no me sorprendió no poder jugar en el tramo final, sabía que esa temporada no estaba para empezar y que dada la gravedad de mi lesión la vuelta en la siguiente tenía que ser muy progresiva.

"El verano pasado sentí que me estaban ofreciendo irme y no podía marcharme, porque, ¿con qué cara iba a otro club sin sentirme recuperado? La verdad es que me dolió y esperaba que, aunque no fuera importante en el rol del equipo, sí tener ese tiempo para estar a mi máximo nivel, sentí que no hubo una buena comunicación"

El verano pasado se le sugiere salir, pero decide quedarse tras no poder jugar desde su lesión.

Empecé la pretemporada como uno más, pero todos sabíamos que no estaba para rendir al 100% o ser titular. Lo natural era que llevara esa progresión, con las molestias propias después de tanto tiempo fuera y parado. Y creo que eso no se llegó a entender cuando se me sugiere salir, yo le dije al club que no me sentía recuperado a plenitud, de hecho en el verano había tenido esas molestias tras tanto tiempo parado. Sentí que me estaban ofreciendo irme y no podía marcharme, porque ¿con qué cara iba a otro equipo sin sentirme recuperado? La verdad es que me dolió y esperaba que, aunque no fuera importante en el rol en el Zaragoza, sí tener ese tiempo para estar a mi máximo nivel, sentí que no hubo una buena comunicación y que ellos no sabían que yo estaba en ese punto.

En este último curso ha jugado en tres partidos, solo de titular ante el Tenerife donde quizá fue precipitado por parte de Ramírez meterlo de inicio, y en otro duelo más en Copa, en Hospitalet. ¿Cómo ha vivido ese ostracismo?

Ha sido una temporada muy complicada, más que la de la mi lesión, ya que he sufrido mucho más, porque además luego tuve lo de la falange del dedo del pie tras un pisotón en un entrenamiento, lo que ya fue el colmo. Cuando se me sugiere salir y yo les explico que no es el momento, porque además solo tenía un año de contrato y con esa salida me quedaba muy en el aire, al quedarme lo hago en una situación en la que creo que no hay un plan para mi recuperación, que era esa vuelta progresiva que necesitaba. Sin esos minutos, sin ir poco a poco, es muy complicado acabar estando bien o siendo importante. Ante el Tenerife me encuentro como titular sin el rodaje y los minutos, lo que me costó, aunque en Copa me vi muy bien. Yo los partidos que he jugado los he visto positivos en las sensaciones, también ese día ante el Tenerife, aunque me faltara ritmo y nivel competitivo, lo que daba por hecho ya que hacía año y medio que no jugaba un encuentro de Segunda. Ese día, pese al resultado y lo vivido, me fui muy satisfecho por lo positivo.

Sabiendo de lo grave de su lesión, ¿pasó por su cabeza retirarse?

Mentiría si dijera que la retirada no pasó por mi cabeza, ya que ha habido momentos realmente duros, como cuando me rompí el dedo de pie, con muchos meses sin sentirte futbolista, metido en un gimnasio, y la mente te dice cosas que no deseas ni sientes y a pesar de que los argumentos te digan que puedes seguir jugando y que físicamente estoy bien. Necesito competir para demostrar eso, porque es el paso que me falta, pero los días que he jugado este año y los entrenamientos me dicen que lo tengo que intentar el seguir jugando.

"Claro que te lamentas, también porque las dos lesiones han sido muy fortuitas, tanto la avulsión como lo del dedo del pie, y me han repetido muchas personas esa mala fortuna, pero para seguir adelante y sacar el día a día y no venirte abajo debes fijarte en lo que tienes, insistir en lo positivo y yo me siento muy afortunado"

¿Ha habido estos dos años mucho espacio para lamentar su suerte?

Claro que te lamentas, también porque las dos lesiones han sido muy fortuitas, tanto la avulsión como lo del dedo del pie, y me han repetido muchas personas esa mala fortuna, pero para seguir adelante y sacar el día a día y no venirte abajo debes fijarte en lo que tienes, insistir en lo positivo y yo me siento muy afortunado de las cosas que tengo y que he logrado.

En otros casos en el Real Zaragoza y también en otros clubs se ha ofrecido un año más de contrato cuando ha llegado una lesión de esa gravedad. En su caso no llegó esa oferta.

Justo antes de lesionarme en el comienzo de esa temporada había renovado con la propuesta hasta 2025 que me hizo Juan Carlos Cordero y se aprovechó esa coyuntura para decir que me quedaba el año posterior aún de contrato. Desde el principio se supo la gravedad, que esa primera temporada tras renovar estaba perdida en la práctica y ese gesto en muchas lesiones graves se hace. Me habría gustado tenerlo, claro, sobre todo en el siguiente verano, porque igual que se me sugirió salir, que habría sido una buena solución, pero esa salida con vistas a una futura vuelta y que con ese gesto de ofrecer un año más pues dejarme claro que confiaban en mi recuperación, porque si no era salir para terminar. Eso fue lo que me dolió.

En esa carrera tan larga en el Zaragoza, ¿pesa mucho la espina de no haber logrado el ascenso?

Me voy con esa espina, eso está claro, desde el primer día que me llama Lalo yo subo con eso en la cabeza, a mí me ha dado tiempo de ver al equipo en años aún grandes en Primera, ver un 6-1 al Madrid en Copa por ejemplo. En mi cabeza el Zaragoza solo puede estar en Primera y de verdad además. Sabía que siendo jugador no podía tener menos ambición que esa y cada día he trabajado mucho para ello, aunque el fútbol tiene tantos factores, pero yo sabía que por mi lado no iba a quedar y me da pena no haberlo conseguido porque he puesto mucha carne en el asador para ello. Algún año estuvimos cerca, me habría gustado estar más temporadas exitosas y sobre todo alcanzar esa meta, pero no ha podido ser.

"Ahora es muy raro que se dé eso de solo militar en un equipo, pero claro que me habría gustado retirarme aquí y sé que si todo se hubiera dado con normalidad nunca habría tenido incentivos para salir. Cuando te dan la oportunidad de jugar en tu casa, con el apoyo de tu familia y tu gente, pues te sientes muy afortunado, lo que también conlleva la dificultad de estar más vinculado a nivel emocional, las derrotas duelen más... Llevar este escudo para mí siempre ha sido lo máximo"

Hasta que encuentre equipo ahora, su único club de profesional ha sido el Zaragoza. ¿Le habría gustado retirarse aquí?

Ahora es muy raro que se dé eso de solo militar en un equipo, pero claro que me habría gustado retirarme aquí y sé que si todo se hubiera dado con normalidad nunca habría tenido incentivos para salir. Cuando te dan la oportunidad de jugar en tu casa, con el apoyo de tu familia y tu gente, pues te sientes muy afortunado, lo que también conlleva la dificultad de estar más vinculado a nivel emocional, las derrotas duelen más... Si todo se hubiera dado de una manera normal, yo creo que habría estado muchos años, llevar este escudo para mí siempre ha sido lo máximo.

En esta temporada, el mensaje que han dado Gabi o Txema Indias ha sido de prudencia, de una meta más humilde tras tres años muy duros, sobre todo el último, ¿qué le parece?

Entiendo que es una manera de rebajar un poco la presión en todos los aspectos para que no les pueda esa ansidad por lograr un objetivo que además es muy difícil, poque llevamos muchos años y ya sabemos lo complicado que es y los enemigos que tienes. Es una forma de rebajar la presión, obviamente cualquier jugador o entrenador sabe de la exigencia de este Zaragoza, que tiene que estar en Primera.

"Para mí la presión es algo que muchas veces nos perjudica. No puede ser otra la ambición que volver a Primera, pero eso conlleva unas dificultades, ya que tienes que ser muy constante, regular y sólido, sin tener grandes caídas y aquí cuando se tuercen las cosas nos cuesta mucho levantarnos por muchos factores"

¿El problema del Zaragoza para llevar tantos años en Segunda es esa presión?

Para mí es algo que muchas veces nos perjudica. Entiendo que no puede ser de otra manera, porque no puede ser otra la ambición que volver a Primera, pero eso conlleva unas dificultades, ya que tienes que ser muy constante, regular y sólido, sin tener grandes caídas y aquí cuando se tuercen las cosas nos cuesta mucho levantarnos por muchos factores.

¿Qué le parecen los primeros pasos del Zaragoza en esta temporada? La continuidad de Gabi, las salidas ya cerradas...

Para mí Gabi se lo ha ganado el seguir y por la figura que ha sido como futbolista es una buena referencia para el vestuario y como entrenador estos meses me ha transmitido seriedad, trabajo y profesionalidad. Creo que hay que formar un buen bloque, estoy de acuerdo en que lo vital es que el equipo sea sólido porque la categoría lo exige ya que todos los partidos son igualados. Esa faceta la tenemos que mejorar con respecto a la temporada pasada, donde se han encajado muchos goles, y a partir de ahí gente con más magia o diferencial, contar con un delantero que le salgan las cosas, como sucedió con Luis Suárez, es impotante, ya que un jugador que te hace 20 goles supone muchos puntos. Los cimientos son la clave, dar con un equipo estable, porque todos los años cambiar la mitad o más de la plantilla genera inestabilidad y comienzas a contracorriente.

Kagawa y Escribá

¿Cuál ha sido el mejor jugador con el que ha compartido vestuario estos años?

Me quedaría con Kagawa, ya solo por su trayectoria, por los equipos que ha tenido, lo es, pero bastaba con jugar un rondo con él para notarlo. Vino ya en la parte final de su carrera y no tenía el nivel que dio en el Dortmund, pero era un gran compañero y muy humilde hasta cuando no fue protagonista.

Y si se tiene que quedar con un entrenador.

Uno solo se me hace muy difícil. Diría que con el que más a gusto me sentí fue con Fran Escribá, me gustó mucho su estilo de entrenador serio y cercano, con las ideas claras.

"Me gustaría ser recordardo en el zaragocismo por mi constancia, por ser un jugador que fue importante en los momentos de mejor rendimiento, pero que también lo fue cuando estuvo más en la sombra, porque trabajé, tuve fe y siempre aporté y nunca resté"

¿Con qué virtud le gustaría ser recordado por el zaragocismo?

Por mi constancia, por ser un jugador que fue importante en los momentos de mejor rendimiento, pero que también lo fue cuando estuvo más en la sombra, porque siempre trabajé, tuve fe, siempre aporté y nunca resté.

Tiene 29 años ahora, desea seguir jugando y la puerta a que su destino y el del Zaragoza se vuelvan a unir, ¿cómo está?

Esta es mi casa, mi vida, no nodría cerrar la puerta absolutamente nunca. Tengo un verano por delante con incertidumbre tras dos años jugando tan poco volver como jugador se me hace difícil de ver, pero siempre soy positivo por lo que he vivido en mi recuperación y ahora lo que quiero es volver a tener esa continuidad en otro lado y alcanzar mi rendimiento más alto otra vez. En un futuro, quién sabe.

¿Por dónde pasa su idea ahora? ¿Prefiere seguir en España o salir al extranjero?

Quiero estabilidad, ya que ahora voy a ser papá en septiembre, y para mí es muy importante eso y en lo futbolístico necesito dar un paso en el que sienta que voy a tener opciones de jugar y de tener continuidad para cerrar el capítulo de mi lesión. La estabilidad creo que está más cerca de mi casa, en España, que en el extranjero, pero no me cierro a nada. Lo que necesito es sentir que donde vaya me apoyan en este paso que me toca dar.