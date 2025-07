La brecha digital en la renovación de abonos del Zaragoza: "He intentado inscribir a un compañero siete veces y no he podido"

El proceso de inscripción para la renovación de abonos de la próxima temporada del Real Zaragoza comenzó el pasado miércoles y ya cuenta con más de 12.000 apuntados. El club ha facilitado las oficinas de la entidad para que las personas que tengan dificultades para seguir el procedimiento a través de la web puedan hacerlo de manera presencial, especialmente los más mayores.

La brecha digital ha provocado largas colas estos dos primeros días en las oficinas del club, afectando sobre todo a las personas de edad más avanzada que tienen dificultades para poder completar su inscripción a través de Internet. “He intentado inscribir a un compañero unas siete veces y no he podido, he llamado por teléfono y no funcionaba porque estaba saturado. Vengo para que me ayuden y se pueda solucionar", dijo un socio del Real Zaragoza de más de 60 años.

La espera se hacía un poco dura por el calor. “Es incomprensible e ilógico que solo dos personas estén atendiendo a los abonados, tendrían que tener por lo menos a cuatro para que la fila fuera más fluida y que se atienda por un lado a las personas mayores que tienen más complicaciones y, por otro, a los abonados de menor edad”, comentaba un seguidor del Real Zaragoza, de 30 años.

“Me gustaría que algún directivo del Real Zaragoza pida disculpas por las horas que estamos esperando aquí porque no sabemos cómo hacer la inscripción a través de Internet”, añadía un abonado del equipo aragonés de más de 70 años.

Los aficionados también están preocupados por el aforo del Ibercaja Estadio, que cuenta con 20.103 localidades disponibles. “Tienen que solucionarlo de otra manera porque no pueden dejar que los más jóvenes se inscriban y que después no tengan un número de asiento asignado”, decía un socio del Real Zaragoza.

Personas de todas las edades han ido estos días a las oficinas del club para resolver sus dudas, además de realizar su inscripción, respecto a los precios, la reserva de asiento y el coste del parking en el Ibercaja Estadio, aunque seguramente los más jóvenes optarán por el transporte público para asistir a los encuentros del equipo la próxima temporada. “El precio del parking no nos afecta porque hemos decidido que iremos en tranvía”, apuntaba un aficionado del conjunto blanquillo de alrededor de 20 años.

Aún con los problemas que acarrea la campaña, los aficionados no abandonan al equipo aragonés. “Yo creo que el socio del Zaragoza está siempre al pie del cañón y vamos a pagar el abono como todos los años”, admitía otro joven abonado del Real Zaragoza.