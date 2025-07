El Real Zaragoza hace oficial el adiós de Sergi Enrich

El Real Zaragoza ha comunicado este viernes la cláusula liberatoria para el año de contrato que le queda a Sergi Enrich, que ha estado cedido en el Huesca en este curso y que cuando salió a préstamo en el conjunto oscense en agosto pasado renovó por una temporada, hasta 2026, asumiendo los dos clubs una parte de su ficha y fijando ya la salida para esa campaña de prórroga contractual, con una indemnización que ronda los 100.000 euros.

Enrich, fichado en el verano de 2023 tras acabar su contrato en el Oviedo, era uno de los siete jugadores que regresan de cesión, pero el Zaragoza ya decidió que Vaquero no siguiera y no ejecutar su opción y ahora se cristaliza la salida del ariete. Con Juan Sebastián (Alcorcón) sí se plasmó esa continuidad y Gabi debe decir con Luis Carbonell (Ejea), que está lesionado, Bakis (Górnik), Gori Gracia (Ibiza) y Borge (Arenteiro), aunque la continuidad de todos ellos, menos Juan Sebastián, no es sencilla.

"El Real Zaragoza y Sergi Enrich Ametller concluyen su relación profesional tras la llegada del atacante a la entidad blanquilla en 2023. Enrich (Menorca, 26/02/1990) disputó la temporada 2023/24 con el Real Zaragoza, participando en 33 partidos y anotando dos goles, mientras que la pasada temporada estuvo cedido en las filas de la SD Huesca. Desde el Real Zaragoza agradecemos su esfuerzo e implicación y le deseamos la mejor de las suertes a Sergi en sus próximos retos profesionales", ha escrito la entidad en su web.

Seguir en el Huesca

Enrich ha hecho una buena temporada en el Huesca y el club oscense desea que continúe, aunque los primeros contactos para ese fichaje no han dejado la posibilidad de un acuerdo cercano, si bien la opción azulgrana es la mejor que ahora mismo tiene el punta que pretende seguir en El Alcoraz y el club oscense pretende esa continuidad de un futbolista que ha tenido un rol muy importante, con 37 partidos, 26 de ellos de titular y siete dianas para el delantero menorquín, de 35 años.

Su no continuidad en el Zaragoza estaba clara desde el verano pasado y solo se buscó la fórmula para hacer asumible esa salida, ya que fue uno de los descartes de Víctor. Así, aunque la visión que tienen tanto Gabi como Txema Indias no es la misma que hace un año, sino que es más positiva, las posibilidades de que siguiera el ariete eran nulas y, aunque ha tardado la resolución, al final se ha impuesto lo pactado en su día, sin rebajas en la cantidad establecida.