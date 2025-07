La salida de Bernardo Vital y el estilo de cortar el bacalao de Txema Indias

A primera hora de la mañana del jueves, el Real Zaragoza anunció la salida de Bernardo Vital rumbo al Jagiellonia polaco mediante un traspaso por cerca de medio millón de euros. Como el club aragonés era propietario de la mitad de los derechos del central luso, le corresponderá la mitad de esa cantidad. El resto serán para el Estoril, de donde llegó el pasado verano a coste cero y con una serie de pagos supeditados a unas condiciones de máximos que Vital no ha alcanzado y, por lo tanto, no le han costado dinero al Real Zaragoza.

La SAD obtendrá una plusvalía por un futbolista con el que no contaba. El portugués había firmado hasta 2026 con otros dos años opcionales. Es joven, 24 años, y tenía cierto mercado. Lo que podría haber sido un problema se ha convertido finalmente en una oportunidad. El fichaje resultó fallido, pero la negociación económica del pasado verano fue realmente buena. De la nada, algo ha salido. Todas las partes quedan contentas con la operación.

En un año, Bernardo Vital disputó 35 partidos con la camiseta blanquilla, 33 de Liga (31 de titular) y 2 de Copa del Rey, lo que da idea de la trascendencia y el peso que tuvo en el equipo. Su puesta en escena fue estupenda, como la de todo el equipo en aquel esperanzador inicio de Liga, formando una pareja muy interesante con Lluís López. Conforme fue avanzando el campeonato, al luso se le empezaron a ver las costuras y su rendimiento se hundió en el agujero negro que engulló a casi toda la plantilla.

A Gabi no le gustaba. Prefiere otro tipo de centrales. A Txema Indias, tampoco. El director deportivo llegó hace menos de un mes y ha dedicado estas semanas a cortar el bacalao en la portería y en la línea defensiva. Rescindió el contrato de Joan Femenías, no renovó a Jair, Clemente regresó de su cesión a Las Palmas para no volver y aplazó la decisión sobre Lluís López para más adelante si el central no encuentra destino antes y, siempre, para un rol más secundario del que tuvo esta pasada Liga.

Ahora se ha liberado también de Vital. Ya solo le queda encontrar destino para el eslovaco Kosa para terminar con la limpieza absoluta en la zona de los centrales del equipo. Salvo que el capitán continuara al final, la revolución será total en esa área. Todos nuevos, jugadores de otro perfil para buscar otra manera de jugar al estilo de Gabi Fernández y del propio Indias. Solidez defensiva, fortaleza, más contundencia, porterías a cero y hombres con capacidad para imprimir personalidad desde atrás.

Nunca es solo responsabilidad de los defensores sino de toda la estructura colectiva, pero el Real Zaragoza encajó 63 goles en la última temporada, una cifra escandalosa. El descenso a Primera RFEF fue una amenaza real. Uno de los principales problemas que había que resolver estaba perfectamente identificado. La limpieza de los centrales será total.