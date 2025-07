Aitor Mañas: "Le di muchas vueltas al penalti con el Granada, me costó mucho hasta dormir"

Ha cerrado la página del Deportivo Aragón, con dos temporadas en las que ha sido el máximo goleador del equipo, ¿con qué sensaciones se va?

Muy buenas, la verdad, con muchas experiencias aprendidas. Muy contento por estos dos años y me costó bastante despedirme de mis compañeros, porque me he sentido muy bien aquí, ya que he vivido una época muy importante de mi carrera y que me ha ayudado a crecer como futbolista y como persona.

11 goles en la primera temporada y 10 en la segunda, son buenas cifras para un delantero.

Es para estar contento también en el apartado goleador, me habría gustado más lograr el objetivo grupal que el individual, ese ascenso a Primera RFEF que en la primera temporada estuvimos cerca al meternos en el playoff y en la segunda con esa misma meta pues sufrimos más por salvarnos, aunque lo logramos. Me habría gustado subir con el Aragón, la verdad, pero en todo lo demás solo tengo buenas palabras y satisfacción.

Le ha dirigido en estos dos años Emilio Larraz. ¿Qué opinión se lleva de él?

Se lo dije personalmente a él, porque me ha ayudado un montón a ese crecimiento que tuve, desde que llegué me entendí a la perfección con él y con el resto del cuerpo técnico y eso ha hecho que haya logrado crecer tanto como jugador.

El primer equipo lo pisó en muchos entrenamientos y hasta llegó a debutar en Copa ante el Granada con Víctor Fernández de entrenador.

Tuve esas oportunidades de trabajar con el primer equipo, sí, lástima que solo pudiera ser en Copa y no haber debutado en Liga. Ese estreno ante el Granada fue un poco agridulce por la eliminación y el penalti fallado, pero con el paso del tiempo he valorado mejor lo que significó, ya que implicó poder jugar con el primer equipo de todo un Zaragoza. Nunca imaginé de pequeño que podría conseguir debutar en un histórico como es este club, por lo que solo puedo estar satisfecho también. Ese primer partido lo guardo ya como una parte muy importante de mi carrera, espero que no acabe aquí, que tenga muchos más encuentros como jugador profesional, pero ahora mismo es uno de los mejores recuerdos que tengo de jugador.

Jugó algo más de media hora ese día, la parte final del encuentro y la prórroga, tuvo alguna oportunidad de marcar y llegó la tanda y lanzó el sexto penalti, que falló. ¿Cuánto pensó en eso?

Le di muchas vueltas la verdad, la verdad es que no puedo ocultarlo. Las primeras noches me costó mucho hasta dormir, porque no paraba de pensar en eso. Todo el mundo piensa en si se vuelve para atrás habría hecho otra cosa, yo creo que en ese sentido mi decisión de tirarlo no habría cambiado, lo hice lo mejor que pude y no salió, se me fue arriba el balón y ya está. El penalti solo lo falla el que lo tira.

Tras ese partido, Víctor aludió a la autogestión de los lanzamientos para justificar que usted lo lanzara.

Yo sabía que estaba perfectamente preparado para lanzarlo, lo dije así antes de la tanda y quise hacerlo. No hay que darle más vueltas, no lo marqué y no pasamos esa ronda.

Ha subido a entrenar en estos dos años con todos los técnicos del primer equipo, también lo hizo con Gabi en la parte final.

Y eso ha contribuido a ese aprendizaje, porque se progresa un montón y la riqueza de lo que te enseña cada uno de esos técnicos, así estoy muy contento de haber aprendido cosas de todos. Con Gabi subí al final y fui convocado en el último partido, en Castellón, he estado más veces con el primer equipo, con algunos entrenadores con más que con otros, pero ese aprendizaje ha sido valioso.

El club tenía una opción para ejecutar su contrato por varios años más que expiraba en mayo y no la hizo. ¿Le extrañó siendo el máximo goleador del filial?

En esas cosas no me quiero meter mucho, aunque en ese momento no había un director deportivo, ya que el actual llegó después. No sé si eso tuvo que ver o no, simplemente no la ejecutaron y ya está.

¿Qué ha supuesto el Zaragoza en su carrera deportiva? Antes estuvo en la cantera del Madrid y pasó por juveniles por el Celta.

Pues otra etapa importante, crecer para acercarme al fútbol profesional y haberlo hecho en un equipo tan importante y con tanta presencia y repercusión. He mejorado y he adquirido experiencias que me van a ayudar en un futuro, eso me llevo, con el deseo de que al Zaragoza le vaya lo mejor posible y ojalá lo antes que se pueda logre subir a Primera porque estando aquí te das mucha más cuenta de la grandeza del club y de la afición que tiene.

Se marcha al Alvés B, aunque no es oficial, y la idea es seguir creciendo, ¿no?

Vaya a donde vaya, la intención es llegar al fútbol profesional y ojalá lo pueda lograr también pronto.