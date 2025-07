El Real Zaragoza se posiciona para el difícil fichaje de Lachuer

El Real Zaragoza ha hecho llegar al mediocentro Mathis Lachuer, al jugador y a su entorno, a sus agentes, su interés en ficharle para la próxima temporada. El mediocentro, de 24 años y que ha explotado esta temporada en el Mirandés, un jugador físico, con mucha capacidad para abarcar terreno e iniciar la salida de balón, es el preferido por Txema Indias para esa demarcación que ha dejado vacante la no continuidad de Kervin Arriaga, sobre el que no se ejecutó la opción de compra pactada con el Partizan y ya ha fichado por el Levante. Sin embargo, la llegada de Lachuer no es sencilla, tanto por los competidores como por las pretensiones del futbolista.

El mediocentro desea jugar en Primera, pero ahora mismo los primeros pasos del mercado no invitan a pensar en que pueda dar ese salto de categoría y su pretensión es seguir en España, donde cuenta con muchas ofertas de Segunda, por ejemplo de los tres recién descendidos: Leganés, sobre todo, Las Palmas o Valladolid, si bien el conjunto canario ya ha fichado a Cedeño y tiene menos urgencia en ese puesto, además de equipos importantes de la categoría de plata y sus pretensiones económicas, con la carta de libertad, rondan los 600.000 euros de ficha. Su continuidad en el Mirandés está descartada y de hecho ya se ha despedido de ese club, donde tras un primer año más irregular ha alcanzado su plenitud en la pasada temporada.

Tras un primer curso con 25 partidos oficiales y solo 15 de titular, en el último y con el Mirandés disputando la final del playoff por el ascenso ante el Oviedo, opción que el cuadro jabato perdió en el Tartiere, Lachuer ha tenido un rendimiento excelso con Alessio Lisci en el banquillo, que se ha marchado a Osasuna, aunque el conjunto navarro tiene bien cubierta esa demarcación. Con Lisci, en la pasada temporada, jugó 43 choques oficiales, 42 entre Liga y playoff, con 37 presencias en el once y dos goles y dos asistencias.

Lachuer llegó al Mirandés de la mano de Alfredo Merino, director deportivo jabato, en el verano de 2023 con la carta de libertad tras crecer y formarse en la academia del Amiens SC galo y no renovar su contrato. Firmó por dos años y es un mediocentro zurdo de 1,85 de altura con equilibrio y trabajo en la zona de contención, además de dar soluciones en la salida de balón.

Kébé, ofrecido

El Zaragoza no solo tiene la opción de Lachuer para ese pivote y también valora otras, como la de Omenuke Mfulu, que tiene un año más de contrato con el Deportivo y que está en la rampa de salida de ese club tras llegar en el verano pasado después de rescindir en Las Palmas. El medio congoleño ha estado en otras ocasiones en la órbita zaragocista, sobre todo en el mercado de enero de la 23-24, pero su alto salario en el club canario estando entonces en Primera imposibilitó esa opción. En el Deportivo ha participado en 25 partidos, 14 de ellos de titular, con una presencia irregular, pero se ajusta a lo buscado al ser un mediocentro fuerte y físico y podría ser una vía a considerar si rescinde con el conjunto gallego como es la intención.

También ha sido ofrecido y está en fase de estudio, si bien es una posibilidad ahora mismo más secundaria, el mediocentro Ibrahima Kébé, que acaba de rescindir el año de contrato que le restaba en el Girona, club al que llegó en 2019. El jugador nacido en Mali, de 24 años, acumula 66 partidos en el Girona hasta enero de 2024, cuando se fue cedido al Mirandés, donde jugó solo cuatro encuentros, y hacer lo mismo la campaña pasada al Lommel SK, equipo de la Challenger Pro League, la Segunda belga, en el cual jugó 23 choques y acumuló 1.121 minutos en total. No contaba para Míchel y el Girona le dio salida esta misma semana, por lo que como Lachuer tiene la carta de libertad.