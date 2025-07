Alberto Vaquero: "Las formas del Zaragoza no me han parecido las mejores"

Ha sido su primera temporada cedido, ¿ha aprendido mucho de este año en el Lugo?

El salto de categoría de Segunda RFEF a Primera lo noté bastante. Empecé jugando muchos minutos y estando mucho en el once titular. Pero lo que más he percibido es ese ritmo y la calidad de los jugadores, sobre todo me quedo con la velocidad del juego y de las acciones. Además, era la primera vez que salía de casa, aunque cuando tenía 13 años me fui a Villareal, pero como jugador profesional sí que era esa primera vez. Esa experiencia de estar lejos de la familia y de los amigos, pues te obligan a sacar el lado positivo de las cosas.

No ha sido un año fácil para el club al haber peleado por no descender.

Éramos un equipo totalmente nuevo este año y también una plantilla bastante joven, pero las aspiraciones eran estar en media tabla y no estar hasta la última jornada sufriendo por salvarnos, como nos acabó pasando. Vivir con esa incertidumbre hasta el final, con un club que hasta hace nada estaba compitiendo en Segunda División, pues ver como la ciudad y la afición te exige, te hace vivir situaciones nuevas y me las llevo como un aprendizaje.

Ahora es un jugador libre tras finalizar su contrato con el Real Zaragoza, ¿se esperaba que no ejecutasen la ampliación?

Tenía la esperanza de seguir ligado al Real Zaragoza y quería que me renovaran, pero sabía que existía la posibilidad de que no lo hicieran porque había tenido menos minutos de juego en el segundo tramo de la Liga. Estoy un poco decepcionado porque no se me diera esa oportunidad de, por lo menos, intentarlo en pretemporada para ver si podía estar en el primer equipo o me volvía a ir cedido, ya que a Gabi no lo conozco ni él a mí, pero ahora ya estoy con muchas ganas de ver qué puede salir y cómo va evolucionando el verano.

¿Esa decepción se refiere a la manera en la que se lo han notificado?

Yo no he hablado ni con Gabi no con Txema Indias. La persona que me comunicó que no seguía en el Real Zaragoza fue Ramón Lozano (director de cantera) y la verdad es que las formas del club no me han parecido las mejores. Yo a Ramón se lo agradezco mucho porque tengo muy buena relación con él, pero creo que esos temas de primer equipo los tendría que llevar el director deportivo.

Al final llegó al club en edad juvenil, ¿con qué se queda después de tantos años?

Yo con el Zaragoza estoy superagradecido porque desde que llegué jugué todo, tanto con Raúl Martínez y Javier Garcés en juveniles, como con Emilio en el Deportivo Aragón, aunque es verdad que mi última temporada jugué menos porque iba convocado con el primer equipo, pero yo hacía el Zaragoza solo tengo buenas palabras, sobre todo, a la gente de la cantera y a Escribá, que fue el que me hizo debutar, y yo siempre les voy a estar agradecido.

¿Cuáles son los momentos que nunca va a olvidar?

Siempre tienes ese sueño de poder jugar con el primer equipo cuando llegas a una cantera, ya sea más o menos lejano, y yo por suerte lo pude cumplir. Al final, es algo que me voy a llevar para toda la vida y grabado a fuego. Y obviamente el gol en el playoff de ascenso. Para mí es el más importante que he marcado en mi carrera, y eso que ha sido corta, pero marcar en La Romareda, sumado a cómo fue ese gol, pues va a ser un recuerdo que siempre voy a tener.

¿Este año ha podido seguir la temporada del Real Zaragoza?

Lo he seguido menos, pero en el último partido en La Romareda frente al Deportivo sí que estuve. De lo que he podido ver, creo que no ha habido esa pizca de suerte y el tener tres entrenadores distintos produce mucha inestabilidad y eso hace que los jugadores no se adapten a los sistemas de juego. Ojalá el año que viene sea más tranquilo porque esta temporada ha sido muy complicada, muy al borde de acabar descendiendo.

Con la llegada de la nueva propiedad se habló de apostar por la cantera, pero los hechos demuestran precisamente todo lo contrario

Creo que a veces se nos llena mucho la boca hablando de cantera y por lo que se está viendo cada vez van quedando menos en el primer equipo, salvo muy pocos que siguen en plantilla. Además, en el filial ha habido muchas bajas y muchos juveniles se están marchando. A la hora de la verdad se está comprobando que no se conceden oportunidades.

¿Cualés son sus planes ahora?

Tengo que hablar con mi agente porque he estado de vacaciones y cuando me llamó para comentarme que no me renovaban en el Zaragoza me dijo que desconectara y descansara que ya hablaríamos a la vuelta. Entonces, aún no sé nada, pero estoy tranquilo porque las pretemporadas no han empezado.

¿Le llama más la atención seguir en España o prefiere irse fuera?

Me gustaría seguir en Primera Federación o valorar alguna oferta de fuera si fuese interesante porque sí que quiero meditar bien todas las ofertas que lleguen. Quiero estar en un sitio donde juegue, donde se me valore, disfrutar de la temporada y conseguir los objetivos del club en el que esté.

¿Le gustaría volver al Real Zaragoza en un futuro?

El fútbol da muchas vueltas y nunca se sabe. Ojalá pudiera volver algún día al Real Zaragoza, pero en este deporte el futuro nunca sabes qué es lo que te va a deparar.