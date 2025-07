Txema Indias, de la limpia a los refuerzos

El 6 de junio pasado, viernes para más señas y justo hace un mes, era anunciado Txema Indias como nuevo director deportivo tras mucho tiempo, desde la salida de Juan Carlos Cordero a mediados de marzo, siendo el primer candidato, con altibajos en esa firme apuesta por parte del Real Zaragoza, con otras vías examinadas, ya que hubo momentos en los que la cuerda se estuvo cerca de romper al tener el ejecutivo vasco otras propuestas, Levante sobre todo y con el aderezo de su difícil salida del Leganés tras 10 años y que se dirimirá en los juzgados. Su llegada al Zaragoza ha estado recubierta de un desembarco tranquilo en el que el director deportivo, el tercero con Real Z LLC en tres años de esta propiedad, ha estado más preocupado de limpiar y soltar lastre para hacer hueco salarial y también físico en la plantilla que de hacer unos fichajes que, con la fecha tope del 30 de agosto cuando este curso se clausura la ventana estival, tienen que empezar a llegar de forma inminente con la vista puesta en el comienzo de la pretemporada este viernes. De hecho, el extremo Sebas Moyano ha abierto el fuego este domingo.

“Puedes tener un límite alto y tener mucho porcentaje de ese límite consumido, con lo que no tengo las manos libres”, dijo el propio Indias en su presentación el 10 de junio pasado, dejando ya entrever entonces para el que lo quiso escuchar que la fotografía de ese límite para el Zaragoza exigía salidas, con bastante más de siete millones en salarios y obligaciones de la primera plantilla, y con hasta 23 jugadores con contrato a partir del 30 de junio en ese momento, ya que el propio Indias habló de 18 sin mencionar a los 7 que regresaban de cesión, Bakis, Gori, Borge, Carbonell, Enrich, Juan Sebastián y Vaquero, aunque estos dos con la necesidad del club de decidir la ejecución unilateral de sus respectivos vínculos (ejecutado solo el del lateral), por lo que también el vestuario necesitaba primero liberar espacio físico para hacer sitio a los en torno a una decena de fichajes que deben llegar.

Las formas con Gabi

Y en eso se puso Indias tras guardar las formas primero en la continuidad de Gabi, ya pactada desde marzo si se lograba la salvación y que se hizo oficial unos días después de la llegada del director deportivo para que los tiempos de puertas afuera fueran los lógicos, en teoría, y por un año en lugar de por dos en esa prórroga tras llegar en una situación delicada para llevar al barco zaragocista al puerto de la permanencia. No ha ido rápido en los fichajes, con de momento la casilla vacía, y no lo va a hacer el director deportivo (hay agentes que bromean sobre que no llaman antes de principios de agosto al director deportivo donostiarra por su tranquilidad en esa faceta), también especialista en las rectas finales de las ventamas, pero sí está teniendo mucha mayor celeridad a la hora de liberar espacio y margen salarial en el grupo.

Con la llegada de Gabi desde el Getafe B también se quedó pactada con el club azulón la salida cedido de Adrián Liso, con opción de compra voluntaria por 3 millones por el 50% del pase a sellar si así lo quiere la entidad azulona, en 2026, y también estaba diseñada, indemnización mediante, la ruptura del segundo año de contrato del meta Joan Femenías, con el pago de una parte reducida de su salario, igual que la despedida de Sergi Enrich, que se hizo oficial el viernes y que también supone el pago de una cantidad, en torno a 100.000 euros, ya establecida el verano pasado cuando renovó para irse cedido al Huesca y que ambos clubs compartieran ficha. Mientras, Bernardo Vital puso rumbo al Jagiellonia polaco ahorrándose el club su ficha, algo superior a la de Liso y en torno a los 200.000 euros y con un traspaso de casi medio millón, aunque la mitad corresponde al Estoril. Ni a Gabi le convencía el central luso, de rendimiento de más a menos en su primer año de zaragocista, ni este tenía muchas ganas de seguir.

Mientras, el director deportivo decidió no ejecutar la renovación de Vaquero por tres años y sí la de Juan Sebastián por dos, tras sus regresos del Lugo y el Alcorcón, respectvamente, cerró las salidas de Jair y Nieto, al no ofrecerles un nuevo contrato, dejando en compás de espera la de Lluís López, libre para buscar destino mientras el Zaragoza decide si le ofrece la renovación, y no ejecutó la opción de compra de Kervin Arriaga, por 400.000 euros y el 25% de la plusvalía desde el Partizan porque ese traspaso y el elevado salario del hondureño suponía una pesada carga, mayor de 800.000 euros este año, para el límite salarial que el ejecutivo tachó de irresponsabilidad ejecutar para que el mediocampista, clave en la permanencia, pusiera rumbo al Levante. Las otras cesiones, Adu Ares (Athletic), Clemente (Las Palmas) y Marí (Valencia), no tenía opción alguna y se solventaron con un breve, y algo tardío, comunicado del club de despedida

Así, descontando las indemnizaciones, Indias ya habría liberado en torno a medio millón, a lo que hay que añadir la parte del traspaso de Vital que se pueda utilizar y, ahora mismo, Luna está en la rampa para marcharse al Almería por en torno a 800.000 euros, operación que se debe cerrar a lo largo de esta semana, puesto que está muy avanzada. Contando todavía al lateral zaragozano, el club tiene a 21 jugadores con contrato en vigor: Poussin, Juan Sebastián, Luna, Calero, Kosa, Borge, Tasende, Keidi Bare, Toni Moya, Francho,Guti, Pau Sans, Aketxe, Bakis, Marcos Cuenca, Soberón, Bazdar, Dani Gómez, Gori Gracia y Carbonelll, además del recién llegado Sebas Moyano.

En esa lista hay varios jugadores con muchos números de estar en la rampa, además del propio Luna, como Bakis, Kosa, Cuenca, Carbonell, que está lesionado desde enero, Gori Gracia o Borge, más allá de lo que pueda marcar el futuro si hay ofertas por futbolistas de salario elevado, como Dani Gómez, Aketxe o Keidi Bare, o con mercado de cara a un posible traspaso, como Bazdar, pero en todo caso Txema Indias ya ha logrado en su primer mes de trabajo hacer hueco, físico y salarial, aunque en esa faceta tiene todavía trabajo por delante. En todo caso, mucho menos que en las llegadas, donde se buscan dos porteros, tres centrales (la zona del equipo más cogida de largo entre alfileres), un lateral zurdo, un mediocentro físico, dos extremos, uno de ellos Sebas Moyano, y un punta. Es decir, al menos 10 fichajes. Eso, como mínimo.