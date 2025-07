Adrián Liso: "Todo crío sueña siempre con jugar con los mejores y contra los mejores"

Adrián Liso, extremo del Getafe, aseguró este lunes, durante su presentación oficial como nuevo futbolista del conjunto azulón, que "todo crío sueña siempre con jugar con los mejores y contra los mejores".

Liso, a sus 20 años, se estrenará este curso en la máxima categoría del fútbol español. Procedente del Real Zaragoza, aportará profundidad y versatilidad a la banda izquierda del Getafe y recordó que será su primera aventura lejos de sus seres queridos.

"Estoy ilusionado y voy a luchar con todo lo que se pueda. Es la primera vez que salgo de casa, de mi zona de confort y muy tranquilo. Con mucha ilusión y con muchas ganas de empezar", comentó.

"El año pasado ya tuve contactos con el Getafe y al final esta temporada se ha hecho realidad. Muy contento porque es una oportunidad enorme para seguir creciendo como jugador y como persona", añadió.

Además, insistió en que todos los niños sueñan con poder jugar en los mejores estadios y destacó del Getafe que tiene una afición que aprieta y muy fiel. "Todo eso suma, sobre todo la calidad humana", apuntó.

Asimismo, reconoció que no tuvo un año muy bueno y que el interés del Getafe le ayudó a poder valorarse y a disfrutar del fútbol. Por último, se definió como futbolista: "Soy un jugador de banda, rápido, fuerte. No doy un balón por perdido y también puedo actuar de lateral izquierdo. Al final, es en la banda donde me siento más cómodo y poderoso y donde me siento más fuerte".