El análisis del fichaje de Sebas Moyano: "Es un jugador diferencial para Segunda División"

El Real Zaragoza ya se ha movido en el mercado de fichajes y después de una gran cantidad de salidas, ya aterrizó el pasado domingo el primer fichaje de la era Txema Indias: Sebas Moyano. Una de las personas que más conoce al extremo es su exentrenador Luis Miguel Carrión, que lo tuvo bajo sus órdenes en el filial y primer equipo del Córdoba y en el Real Oviedo, y no tiene ningunda duda de que el club blanquillo ha acertado de pleno con la contratación de Moyano. "Me parece un gran fichaje. Es un jugador que tiene ese algo diferente, que es muy descarado, con un gran uno contra uno y con desborde. Para mí es un jugador diferencial en Segunda División porque además de todo eso que ya tiene, le suma su gran capacidad goleadora. Si el Real Zaragoza rinde en el campo y él juega regularmente, será de los más importantes de todo el equipo", afirma Carrión.

Uno de sus compañeros cuando estuvo cedido en el CD Ebro en el año 2021, Víctor Charlez, se quedó realmente asombrado durante esa media temporada que coincidieron. "Era buenísimo y yo lo veía muy sobrado cada vez que entrenábamos. No sé si de lo bueno que era iba al 50%, pero la realidad es que te dabas cuenta de que tenía ese algo especial", afirma el delantero.

Aunque para el entrenador catalán uno de los aspectos en el que más ha mejorado Moyano "es su madurez". Para el técnico ahora "es mucho más constante en sus actuaciones y mucho más responsable en tareas defensivas". Aunque, sí que incide mucho en que "a veces parece que está desconectado porque no está interviniendo mucho o falla en determinadas acciones, pero es capaz de desatascar un partido en un momento".

Luis Miguel Carrión es el entrenador que más rendimiento le ha sacado a Sebas Moyano a lo largo de su carrera porque bajo sus órdenes ha firmado su mejor temporada en el fútbol profesional con 9 goles y 5 asistencias en la 23-24 con el Real Oviedo. Y para sacarle esa gran versión el técnico asegura que "necesita sentirse importante dentro del equipo y es verdad que al conocerlo previamente cuando llegó al Oviedo, pues supe manejarlo de la mejor manera para que rindiese así, aunque si tiene que jugar menos o salir desde el banquillo, nunca va a poner una mala cara".

Una de las principales virtudes del Moyano es que puede jugar en ambos perfiles de las bandas, pero su exentrenador afirma que "es mejor jugando como extremo izquierdo, ya que por las características que tiene me parece que para sacar su mejor rendimiento tiene que jugar por ese costado". Esto se debe, sobre todo, porque "tiene un buen primer control, es muy vertical en sus avances y desde esa zona sabe romper con la diagonal hacia adentro para generar peligro".

Precisamente, esa fue una jugada que se aprendieron de memoria en el Ebro porque, según el propio Charlez, "siempre sabías que iba a hacer la diagonal e intentabas pararlo como fuera, pero era imposible y siempre se acaba yendo de tu marca". Además, para Carrión la principal virtud de Moyano es "que es capaz tanto de recibir al pie y ser peligroso, como ir al espacio y desbordar en metros finales. Por eso para mí es tan diferencial dentro de esta categoría, porque de normal los extremos son de uno de los dos perfiles y él te cumple perfectamente en ambos".

Un profesional intachable

Carrión también se focaliza en el jugador que era Moyano fuera del terreno de juego y solo tiene buenas palabras para el extremo. "Es un 10 como profesional y tanto en Oviedo como en Córdoba toda la afición le quería mucho, no para de trabajar para dar el máximo. Y en el vestuario todos los compañeros estaban encantados con él porque es una gran persona", asegura.

Charlez lo vivió en primera persona y también afirma que "era un jugador muy alegre porque al ser andaluz eso ya lo lleva de serie, pero no paraba de hacer bromas y era una persona increíble". Además, para el delantero del Ebro fue como un espejo en el que mirarse porque "a los que subíamos del filial nos acogió muy bien desde el primer día y a mí me enseñó mucho en lo poco que estuvo en el equipo porque era muy trabajador y humilde".

Este nivel al que ha llegado no ha sorprendido ni lo más mínimo a Carrión. "Sí que me esperaba que llegase a dar este rendimiento cuando lo tuve tanto en el filial del Córdoba como en el primer equipo porque veía que tenía algo diferente. Tanto en Lugo como en Oviedo ha demostrado de lo que es capaz. Para mí perfectamente podría estar jugando en Primera División", indica el entrenador catalán. Su excompañero tampoco tenía dudas de que podía llegar a estas cotas porque "cuando lo veías era muy obvio que estaba para jugar en una categoría superior a la nuestra y me parece que hace dos temporadas demostró lo bueno que es".

Pese a que no se sabe cómo jugará el Real Zaragoza esta próxima temporada, para Carrión la llegada de Moyano "encaja perfectamente con lo que imagino que le pedirá Gabi en el campo. Es capaz de presionar mucho arriba y el año que marcó tantos goles, la gran mayoría fueron tras provocar una perdida y salir rápido, así que creo que es un fichaje totalmente perfecto".