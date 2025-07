Boris Antón se despide del Santa Coloma para incorporarse al Real Zaragoza

Boris Antón se ha despedido este lunes del Santa Coloma, al que lleva vinculado desde hace casi 20 años, para incorporarse al Real Zaragoza. El técnico, al frente del primer equipo andorrano desde 2022, estará en la Ciudad Deportiva este viernes para integrarse en el cuerpo técnico de Gabi Fernández.

Con la renovación del técnico zaragocista se anunció también su nuevo equipo de ayudantes: Mario Jiménez (segundo entrenador), Daniel Castro (preparador físico), Salvador Sánchez, Salva, (preparador de porteros), que ya estaban en el cuerpo técnico desde marzo, mientras que llegan Chus Herrero (asistente), excompañero en el Zaragoza de Gabi y hasta ahora director deportivo en el Barbastro, y Boris Antón (asistente).

Antón, nacido en Andorra la Vella, se formó en el Andorra pero en 2007 llegó al Santa Coloma, de donde no se ha movido desde entonces. Primero como jugador, delantero, y, desde 2021 como entrenador, primero en el segundo equipo y, desde 2022, en el primer conjunto en la Primera División de Andorra.

Por eso, después de casi 20 años, Antón ha dedicado unas emotivas palabras a su ya exequipo. "Diga lo que diga, nada podrá expresar lo que me hace sentir nuestro Club, ni lo que me provoca tener que deciros hasta pronto, después de más de 20 años defendiendo los mismos colores y el mismo escudo a su lado", comienza el técnico.

Antón repasa su trayectoria en el Santa Coloma. "Hemos trabajado muy duro, hemos luchado en el campo, hemos sufrido en los banquillos y hemos pasado mil horas en los despachos haciendo que nuestra institución fuera respetada por todos. He andado más de la mitad de mi vida llevando nuestra camiseta. Con ella he aprendido a perder, a ganar, a dejarme la piel ya sufrir pero, sobre todo, a caminar siempre con la cabeza alta, cualquiera que fuera la situación. Los valores de este Club van mucho más allá de los resultados y objetivos deportivos. Somos gente sencilla pero con mucha determinación", asegura en su misiva.

"Es muy difícil para mí decir esto, pero el fútbol ha decidido alejarme de lo que es mi casa, al menos durante un tiempo. Me voy del Club que me ha visto crecer prácticamente durante toda mi modesta carrera futbolística: como jugador, coordinador, directivo y entrenador. Este Club que fundó mi padre y que he intentado cuidar y hacer crecer como institución, invirtiendo tiempo, esfuerzos y muchas horas para que el barco no se hundiese en tiempos de tormentas", concluye Boris Antón.