Los socios del Zaragoza siguen teniendo problemas con la renovación de abonos

Este lunes, el Real Zaragoza ha vuelto a abrir sus oficinas para los socios que hayan tenido problemas a lo largo del plazo de inscripción. Los abonados no han conseguido inscribirse aún con las indicaciones que la entidad ha facilitado a través de sus redes sociales.

La brecha digital sigue afectando a los más mayores: “No me aclaro muy bien con las inscripciones, como es algo nuevo no lo termino de entender. También he intentado inscribir a varios compañeros y amigos y no he podido. Vengo a ver lo que me solucionan y a preguntar si puedo estar como jubilado y qué beneficios conlleva esa condición”, comenta José Manuel Salas, de 68 años, un abonado que lleva perteneciendo al equipo aragonés durante 22 años.

Los más jóvenes también se han encontrado con problemas técnicos y han tenido que ir a las oficinas. “He tenido que venir porque al intentar hacer la inscripción en la página web me he encontrado con varios problemas para acceder a mi usuario o incluso al tener que cambiar las contraseñas”, admite Pablo López, de 26 años, un socio del Real Zaragoza que lleva abonado al club desde hace 5 años.

Muchos de los problemas surgen al querer inscribir a familiares o amigos, como es el caso de Joaquín Zandas Argilés de 48 años, que cuenta con 26 años de abonado: “Vengo para ver si me dan una solución respecto a la inscripción de otros familiares que también son abonados desde hace muchos años y a través de Internet nos ha resultado imposible.”

También ha ocurrido con los más pequeños, “El problema que tenemos es que con la inscripción de los adultos no hay ningún inconveniente, pero a la hora de intentarlo con los niños me da error. Entonces venimos a ver si nos lo pueden solucionar, porque ya les ha pasado a varios amigos y no sabemos cómo se gestiona”, comenta Laura, madre de dos niños de ocho años que llevan abonados al Real Zaragoza desde los dos años.

La nueva actualización de socios ha ocasionado problemas respecto a los precios para elegir asientos en el Estadio Modular. Al seguir un criterio de antigüedad, los socios más recientes tienen menos opciones para elegir su localidad y, por lo tanto, cabe la posibilidad de que tengan que pagar más de lo habitual por su abono para la siguiente temporada. “He estado mirando los precios y dicen que bajan, pero yo pagaba 180 euros el año pasado y lo mínimo que voy a pagar ahora son 200 euros porque ya no quedan asientos en mi zona”, dice Carlos de 56 años, que lleva 27 años perteneciendo al conjunto blanquillo.

El club está atendiendo a los socios en sus oficinas en el horario de 09.30 a 13.45 y de 17.00 a 19.45 para solucionar y aclarar todas las dudas posibles. Este cambio en el calendario del club provoca que el listado con el orden y hora para elegir asientos en el Ibercaja Estadio se publique este martes 8 de julio en lugar de hoy, como estaba previsto.