Todo por hacer a dos días de la vuelta al trabajo en el Real Zaragoza

Después de un mes de descanso, el Real Zaragoza volverá a ponerse el mono de trabajo para comenzar a preparar la próxima temporada el 11 de julio. Salvo novedades en la próximas 48 horas, Gabi Fernández contará con 20 jugadores del primer equipo en este primer entrenamiento, al que se sumarán jugadores del filial como Hugo Barrachina o Hugo Pinilla. Por lo que el entrenador madrileño solo tendrá una cara nueva, Sebas Moyano, en el primer día de vuelta a la normalidad mientras espera a que Txema Indias siga trabajando para traer nuevas, y necesarias, incorporaciones tras las 8 bajas habidas en la plantilla.

El año pasado a estas alturas habían llegado a Zaragoza dos nuevos fichajes: Mario Soberón y Joan Femenías. Los dos estuvieron a disposición de Víctor Fernández, entrenador en ese momento del equipo, para comenzar una pretemporada que inició el 8 de julio, mientras Dani Tasende y Gori Gracia estuvieron a disposición del técnico un día después de la vuelta al trabajo. Además, en esa primera sesión el preparador zaragozano contó con 24 jugadores de la primera plantilla y 6 del filial, por lo que la pasada campaña hubo un exceso claro de efectivos y la actual es una situación inversa.

Pero siendo que parece que 20 jugadores es una plantilla no es una catástrofe, ni mucho menos todos estos futbolistas cuentan para Gabi Fernández. 3 salidas están más que claras para la dirección deportiva: Marcos Luna, que se marchará al Almería, Gori Gracia, después de llegar hace un año y de haber estado a préstamo en el Ibiza media temporada, y Sinan Bakis, tras su cesión en el Gornik Zabre polaco. Mientras que otros como Kosa, Cuenca, Borge, Dani Gómez o Poussin no tienen segura su continuidad en el equipo, por lo que esto deja que solo 12 jugadores del primer equipo son fijos o por lo menos cuentan para el entrenador madrileño el próximo año.

El trabajo de Txema Indias para aligerar salarios en la plantilla ha sido muy rápido tras no renovar a cuatro jugadores que acababan contrato (Lluís López, Jair, Vaquero, y Carlos Nieto), el traspaso de Bernando Vital al Jagiellonia polaco, la cesión de Liso y las resciones de Joan Femenías y Sergi Enrich. Pero, de momento, no se ha tomado tal celeridad a la hora de incorporar jugadores a la plantilla y a 8 de julio solo ha llegado Sebas Moyano a un Real Zaragoza que necesita traer nuevos jugadores para comenzar a preparar la nueva temporada. "Me ha tocado vivir de todo, con fichajes tempranos que dieron muy buen rendimiento, y otras veces hay que arriesgar al límite. Los mercados no los controlamos y se tienen que dar las circunstancias. Iremos viendo los puestos que necesitemos", decía Indias en su presentación.

Las necesidades del equipo

La dirección deportiva es consciente de que líneas tiene que reforzar, con una urgencia marcada en rojo como es el centro de la defensa. Ahora mismo, Gabi Fernández cuenta con solo un central en plantilla, Sebastian Kosa, que lo más probable es que se marche cedido para tener una garantía de minutos, por lo que mínimo deben llegar tres zagueros para tener doblada esa demarcación. Además, en los laterales hay exceso por el lado derecho con hasta cuatro jugadores en esa demarcación (Luna, Calero, Borge y Juan Sebastián), pero por el otro costado solo está en plantilla Dani Tasende, así que es la parcela defensiva es en la que más debe darse prisa de cerrar contrataciones Indias para que el mercado no se le acabe echando encima.

En la portería, la marcha de Femenías obliga a traer un guardameta, pero es probable que Poussin también acabe saliendo, ya que el club quiere traer a dos cancerberos. En el mediocampo es donde menos urgencias se encuentran, más allá de sustituir a Arriaga. Y en la parcela ofensiva, es necesaria la llegada de otro extremo para contar con cuatro en esas demarcaciones y mínimo debe llegar un punta para compensar la salida de Bakis, a expensas de ver lo que sucede con Dani Gómez y el interés de Aris Tesalonica, que puede provocar la llegada de otro delantero