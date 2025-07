Las claves para renovar tu abono del Real Zaragoza, paso a paso

Los 17.383 aficionados que se inscribieron en la oficinas del Real Zaragoza para tener prioridad a la hora de elegir asiento deben comenzar a partir de este miércoles el último procedimiento para conseguir su abono de la próxima temporada. En la página web del club se puede consultar un listado completo con el turno de cada uno para llevar a cabo este proceso y está especificado de forma clara las instrucciones para que todo el mundo pueda hacerlo de la manera más cómoda. También hay que recordar que estos socios tienen como fecha límite para renovar su abono hasta el 24 de julio.

El procedimiento en la página web del club es el siguiente. Dentro del Área del Socio, en la pestaña inicial Datos de tu Abono deberán darle a iniciar renovación. Después, se debe clicar en seleccionar el sector. Tras confirmarlo, la penúltima fase es seleccionar el asiento y el último paso es formalizar el pago mediante tarjeta de crédito o débito. Después de estos sencillos cuatro pasos, habrá acabado dicho procedimiento. Los carnés de la temporada 2025-2026 de los socios que han sido renovados serán enviados por correo postal al domicilio de cada abonado.

El club diferenció entre el zaragocista abonado y zaragocista entre sus socios. Los primeros tendrán asiento en el Ibercaja Estadio y una serie de ventajas como la primera prioridad para elegir asiento en la futura Ibercaja Romareda y, si se mantienen los dos cursos en el modular, un 10% de descuento para el abono de la temporada 2027-28. Los segundos tendrán la segunda prioridad para elegir asiento en la nueva Romareda y, a diferencia del curso pasado, tendrán número de socio y antigüedad.

En el caso de que un socio no quiera reubicarse en un asiento, el sistema le permitirá optar por el carnet de Zaragocista por 60 euros. Asimismo, aquellos socios que no se hayan inscrito para la renovación, únicamente tendrán disponible en su Área del Socio la opción del carnet de Zaragocista por 60 euros. El día 28 de julio dará comienzo el proceso de nuevas altas, aunque en caso de que no se haya completado el número máximo de zaragocistas abonados y hayan quedado asientos libres, y se incrementará en un 15% el precio base.