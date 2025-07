Keidi Bare no contempla salir del Real Zaragoza

Keidi Bare ha dejado muchas dudas en el Real Zaragoza después de un primer año claramente marcado por las lesiones del albanés y tras una temporada tan irregular su salida podía llegar a ser una posibilidad. Pero el mediocentro no contempla ni mucho menos salir del club blanquillo. Su idea es permanecer en la disciplina blanquilla, comenzar la pretemporada bajo las órdenes de Gabi Fernández el 11 de julio para demostrarle al técnico que puede contar con él este próximo curso.

La llegada de Keidi Bare el pasado mercado de verano fue considerada como una gran operación por parte del Zaragoza, ya que llegaba a coste cero tras no renovar con el Espanyol y después de una buena temporada con el club periquito en la que fue uno de los pilares del ascenso. La temporada comenzó muy bien para el albanés siendo titular en los primeros cuatro partidos de Liga, pero una dolencia muscular en el bíceps femoral derecho sufrida ante el Elche le hizo perderse los siguientes cuatro encuentros (Burgos, Levante, Sporting y Racing de Santander). Reapareció ante el Tenerife, pero otra vez tras cuatro duelos sufrió un golpe en su rodilla ante el Castellón que lo dejó fuera tres semanas (Granada, Huesca y Málaga), además de no ir a la citación de la selección albanesa en la ventana de noviembre debido a ese contratiempo.

Después de conseguir recuperarse de estas dolencias sumó su mayor racha de partidos en el Real Zaragoza jugando 13 partidos de 15 posibles, frente al Eibar cumplió ciclo de tarjetas y contra el Albacete se resintió de molestias en su gemelo derecho. Y parecía que el albanés había dejado atrás esas lesiones constantes, pero después de la dura derrota ante el Eldense no volvió a jugar ningún minuto más con la camiseta blanquilla.

El 12 de marzo sufrió una dolencia en el sóleo de su pierna izquierda durante un entrenamiento y ese fue el final de la temporada para Keidi Bare. Tras cuatro semanas de recuperación volvió a trabajar con el grupo, pero sus molestias no cesaban y el 30 de abril se confirmó que el mediocentro había recaído de la misma lesión, lo que ya provocó que no volviese a jugar ningún partido más con el Real Zaragoza. En total, se ha perdido 21 partidos de Liga, 20 por lesión y uno por sanción, lo que se traduce en que no ha estado disponible en la mitad de encuentros de la competición doméstica.

Sus dos meses y medio fuera por la lesión coincidieron con la llegada de Gabi Fernández al banquillo, lo que provocó que el técnico madrileño no pudiese contar con el albanés durante todo ese tramo final de temporada. Por eso se llegó a pensar en que el mediocentro podía ser uno de los que estuviese en la rampa de salida en este mercado, pero como ya dijo el propio Txema Indias en su presentación: "A veces los escenarios nos pueden a las personas y hay jugadores que tienen que ofrecer más rendimiento porque el de algunos de los que están ha sido bajo. No creo que la solución sea traer 25 futbolistas nuevos y existen armas ahí dentro que se pueden reactivar".

Dentro de ese bloque de posibles reactivaciones de futbolistas, el nombre de Keidi Bare encaja a la perfección en ese perfil, junto con otros como Ager Aketxe, Samed Bazdar o Iván Calero, ya que todos fueron apuestas importantes del club el pasado mercado estival. La pretemporada da rienda suelta este mismo viernes. El albanés tiene todo el verano para demostrar a Gabi Fernández que puede contar con él y ser un jugador útil en el esquema del técnico madrileño en su nuevo Real Zaragoza.