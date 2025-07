El análisis del último fichaje del Real Zaragoza: “Tachi siempre suma dentro del grupo”

El pasado miércoles el club confirmó su segundo fichaje, Tachi, que ha firmado hasta 2027 con el conjunto blanquillo. El central madrileño procedente del Mirandés, ha pasado este jueves el reconocimiento médico y ya está listo para la pretemporada. Además, ha jugado con el Alavés en Primera División, con el CF Fuenlabrada en el que descendió a Segunda B y fuera de España en el Wisla de Cracovia polaco.

El jugador se crió en la cantera del Atlético Madrid junto al entrenador Óscar Fernández. El entrenador ha resaltado su predisposición al trabajo durante los entrenamientos: “Es un chico que suma dentro del grupo y del vestuario, a nivel de sus estados emocionales genera confianza en el resto”.

A nivel deportivo cabe resaltar su mejoría en la defensa gracias a la experiencia. “Tiene unas condiciones óptimas para lo que es un defensa en cuanto a agresividad, altura de juego defensivo y sobre todo, sus capacidades técnicas defensivas en cuanto al despeje, la orientación corporal para defender centros laterales y lejos de la portería”, admite el técnico.

Fernández sigue manteniendo la relación con él y su familia y para él, fue un titular indiscutible durante los cuatro años que estuvo al frente de la cantera del Atlético de Madrid y en la participación del conjunto rojiblanco en la Youth League. “Yo siempre le he tenido mucho cariño y he estado muy contento con él. En los cuatro años que estuvimos juntos participó en la gran mayoría de partidos porque trabajaba bien, a nivel de partidos era responsable y cumplía con lo que se le ordenaba desde el cuerpo técnico en cuanto a acciones de juego. Siempre me ha ayudado mucho”, dice el entrenador.

Las dos últimas temporadas ha destacado en el Mirandés, siendo una pieza clave en la defensa del equipo y logrando una continuidad a lo largo de la campaña que les permitió disputar el playoff. Esta temporada ha aumentado su titularidad respecto a la anterior con una diferencia de tres partidos. Es un jugador con personalidad y contundencia que encaja en la plantilla de Gabi Fernández.