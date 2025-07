Arranca el nuevo Real Zaragoza de Gabi Fernández

Las vacaciones se han terminado y el Real Zaragoza de Gabi Fernández vuelve al trabajo este viernes para dar comienzo a la pretemporada. Con los pertinentes reconocimientos médicos que tendrán lugar desde primera hora de la mañana los 21 jugadores del primer equipo retornan a la actividad después de más de un mes de descanso tras cerrar la pasada temporada contra el Castellón el 30 de mayo. Sigue quedando mucho trabajo por hacer tanto en salidas como en llegadas porque los cedidos (Adu Ares, Arriaga, Alberto Marí y Clemente) ya no están, han dejado el club quedando libres (Lluís López, Jair Amador y Carlos Nieto), se ha rescindido el contrato de Femenías y Sergi Enrich y se han marchado traspasados Marcos Luna al Almería, Vital al Jagiellonia polaco y Liso al Getafe, en forma de cesión. Mientras que han aterrizado en Zaragoza el extremo Sebas Moyano y el defensa central Tachi. Por lo que la necesidad de fichar es imperiosa, aunque también es vital que jugadores con los que no se cuenta se marchen.

Mientras, del filial estarán hasta 8 futbolistas: Manuel Obón y Calavia (porteros), Hugo Barrachina y Carrillo (centrales), Jaime Vallejo (lateral izquierdo), Lucas Terrer (mediocentro), Pinilla (extremo) y Pablo Cortés (atacante). Los 29 futbolistas están citados a las 9.30 horas de la mañana en el campo 4 de la Ciudad Deportiva. Las pruebas se llevarán a cabo entre la Ciudad Deportiva y la clínica de Quirón Salud y se extenderán a lo largo de todo el día. Este proceso incluirá analíticas, pruebas funcionales, antropométricas, cardiológicas y podológicas. Además, está previsto que el equipo realice una primera sesión sobre el terreno de juego.

La plantilla de jugadores que comienza a trabajar hoy no tendrá nada que ver con la que debute el próximo 17 de agosto frente a la Real Sociedad B y todavía menos cuando llegue el cierre de mercado. Faltan por lo menos 7 u 8 fichajes por llegar (un portero, dos o tres centrales, un lateral izquierdo, un mediocentro, un extremo y un delantero). A todo esto hay que añadirle la operación salida que no está tan atascada por el trabajo acelerado de Txema Indias en ese sentido, pero aún hay futbolistas que deben salir. Los principales nombres que se encuentran en la rampa de salida son Gori Gracia, que tras un año en el club y, sin haber debutado de manera oficial, apunta a marcharse en este mercado, y Sinan Bakis, con el que no se cuenta después de su cesión en el Gornik Zabre polaco.

Otros jugadores que pueden llegar a salir a lo largo del verano son: Poussin, dependiendo de la cantidad de porteros que se fichen, Sebastian Kosa, la idea del club es cederlo para que tenga minutos y se adapte al fútbol español y Andrés Borge, existe un exceso de laterales derechos e Iván Calero y Juan Sebastían están por encima del él en importancia en esa demarcación. Luego están los casos de atacantes Marcos Cuenca y Luis Carbonell que también apuntan a salir del club blanquillo.

La lista completa facilitada por el Real Zaragoza la componen: Gaëtan Poussin, Manuel Obón, Carlos Calavia, Hugo Carrillo, Hugo Barrachina, Sebastian Kosa, Tachi, Andrés Borge, Iván Calero, Juan Sebastián, Dani Tasende, Jaime Vallejo, Lucas Terrer, Keidi Bare, Raúl Guti, Francho Serrano, Toni Moya, Gori Gracia, Hugo Pinilla, Pau Sans, Pablo Cortés, Ager Aketxe, Luis Carbonell, Marcos Cuenca, Sebas Moyano, Sinan Bakis, Samed Bazdar, Dani Gómez y Mario Soberón.