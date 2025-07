Vallejo será rival del Real Zaragoza. Está a un paso de firmar por dos años en el Albacete

La llegada de Jesús Vallejo al Albacete está ya solo a un paso, ya que la negociación entre los agentes del jugador y el club manchego se encuentra en la recta final, pendiente de los flecos, aunque se asegura que estos no deben frenar el acuerdo o la ruptura de los términos generales ya pactados y el central zaragozano y canterano en la Ciudad Deportiva desde alevines, al arribar desde el Oliver, será, salvo giro inesperado, rival del Real Zaragoza la próxima temporada, suscribiendo un contrato por dos temporadas.

El Albacete ya tiene el OK de LaLiga, que no aplicará en el cómputo de la ficha el 50% de sus emolumentos en el Real Madrid, lo que haría inviable su llegada, ya que Vallejo, aunque no es menor de 36 años (tiene 28), cuando esa exención es segura, no ha jugado 20 partidos entre las dos últimas campañas, por lo que su salario entra en las previsiones manchegas. El Zaragoza, como reconoció Txema Indias este viernes, en ningún momento ha negociado el regreso del defensa ni ha mostrado interés en él.

Vallejo, que ya estuvo en Albacete el miércoles y se reunió con el director deportivo, Toché, está decidido a seguir su carrera en el equipo albaceteño después de dejar el Zaragoza en 2016, ya que fue traspasado al Real Madrid en 2015 por 6 millones en una operación conjunta con el meta Darío Ramos y se quedó una temporada cedido. Siendo juvenil todavía, Vallejo irrumpió con fuerza en el primer equipo en la 14-15, donde causó sensación en el fútbol español, lo que le llevó a ser internacional sub-21, logrando el Europeo sub-21 en 2019, antes había conquistado el sub-19 en 2015, y la plata olímpica en 2021 en los Juegos de Tokio.

En su larga etapa de diez años desde que lo fichó el Madrid en 2015 ha estado cedido, además de en el Zaragoza, en el Eintracht alemán, en el Wolverhampton inglés y en el Granada en dos ocasiones, la última en la 23-24, donde apenas jugó tres partidos por diversos problemas mientras que en el Real Madrid en la última campaña ha disputado cuatro citas oficiales acabando un contrato que le ha llevado a lograr en el club madridista dos Champions, una Liga, dos Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa y una Copa del Rey.