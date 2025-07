El Zaragoza echa a andar con Carbonell y Juan Sebastián al margen

El Real Zaragoza ha echado a andar este viernes como estaba previsto con una primera sesión en la Ciudad Deportiva en la que Gabi Fernández ha tenido a su disposición a 27 de los 29 jugadores citados por el técnico para empezar la preparación de la temporada. Se trata de un Zaragoza todavía muy en pañales porque solo han llegado dos fichajes, Tachi y Sebas Moyano, y tienen que darse aún un buen número de salidas, pero en todo caso es el kilómetro cero para un equipo que de la mano de Gabi se ha impuesto como primer objetivo no sufrir por la permanencia como ha hecho en las últimas temporadas y en especial en la precedente.

Gabi ha dirigido una primera sesión en la que el trabajo físico ha sido predominante, dirigido por Dani Castro, preparador físico, mientras que los porteros, Obón, Poussin y Calavia, se han ejercitado en varios momentos junto a Salva, entrenador de arqueros en una sesión en la que se ha dejado ver el director deportivo, Txema Indias. Entre los 29 jugadores citados por Gabi no estaban Juan Sebastián, que arrastra unas molestias, y Luis Carbonell, lesionado desde enero en la rodilla y que está a la espera de una decisión sobre si pasa por el quirófano o no, pero lo más probable, por no decir seguro, es que tenga que ser operado y se perdería la mayor parte de la temporada, si bien el Zaragoza le busca una salida en este verano.

Gaëtan Poussin, Sebastian Kosa, Tachi, Andrés Borge, Iván Calero, Dani Tasende, Keidi Bare, Raúl Guti, Francho Serrano, Toni Moya, Gori Gracia, Pau Sans, Ager Aketxe, Marcos Cuenca, Sebas Moyano, Sinan Bakis, Samed Bazdar, Dani Gómez y Mario Soberón son los 19 jugadores del primer equipo que han estado sobre el césped, donde tal y como se esperaba se han ejercitado con normalidad Pau Sans, que sufrió una subluxación en el codo en la última jornada de Liga y que ha trabajado en los días previos a la vuelta al tajo para volver al 100%, y Keidi Bare, que acabó el curso con una lesión en el sóleo que le hizo perderse los últimos dos meses y medio de competición tras recaer de la misma.

Sobre el césped también estaban los retornados tras cesión Sinan Bakis (Górnik), Borge (Arenteiro), Gori Gracia (Ibiza), con nulas opciones salvo en el caso de Borge, que tampoco son demasiadas, de quedarse, además de los regresos también de los antes mencionados Carbonell (Ejea ) y Juan Sebastián (Alcorcón), sobre el que el Zaragoza ejerció la opción de contrato de dos años y es ya miembro del primer equipo para competir en el lateral con Calero, mientras que Marcos Cuenca, tras su primer año en el filial con el contrato firmado el verano pasado, también es jugador del primer equipo a todos los efectos, aunque podría salir cedido.

Del Aragón han estado Manuel Obón, recién fichado desde el Orihuela, Carlos Calavia, ambos guardametas, los defensas Hugo Carrillo, Jaime Vallejo y Hugo Barrachina el medio Lucas Terrer y los atacantes Hugo Pinilla y Pabo Cortés. De todos ellos, Carrillo y Vallejo ya no son sub-23, por lo que no pueden compaginar primer equipo y filial en los partidos de la temporada.

El Zaragoza, salvo los fichajes, Tachi y Sebas Moyano, realizará esta tarde, desde las 15.00 horas, los exámenes médicos en la clínica Quirón Salud, con analíticas, pruebas funcionales, antropométricas, cardiológicas y podológicas. Y mañana sábado y el domingo se ejercitará en la Ciudad Deportiva para partir a la estadía en Los Ángeles de San Rafael, en la Sierra de Guadarrama, desde el domingo al viernes 18 y después hacer un segundo stage en Benasque entre el 20 y el 24, antes de empezar el calendario de amistosos y la Liga, que arrancará el 17 de agosto (17.00 horas) en Zubieta ante la Real Sociedad B