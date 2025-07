Problemas en la portería del Real Zaragoza. Iturbe también se escapa

No está teniendo fácil Txema Indias cerrar la portería zaragocista, la demarcación que siempre los entrenadores quieren tener completa cuanto antes por ser la más específica del equipo. Con la salida de Femenías ejecutando el club la opción de cortar su segundo año de contrato y la retirada de Cristian en enero la idea del Real Zaragoza es fichar a dos arqueros ("uno como mínimo", lo verbalizó director deportivo el viernes), pero hasta el momento las opciones trabajadas y tanteadas por el club aragonés se han caído, por lo menos las que se han conocido. La última es la de Alejandro Iturbe que, según ha confirmado este diario tras adelantarlo el periodista Fabrizio Romano, jugará en el Elche tras el acuerdo de traspaso entre el Atlético, donde el meta internacional sub-21 tenía dos años más de contrato, y el club franjiverde por el que la entidad colchonera se reserva un 50% de sus derechos y el meta firma hasta 2029 para llegar a la élite.

Iturbe, que ha disputado el reciente Europeo sub-21, viene de ser indiscutible en el Atlético B con Fernando Torres y la idea del meta y del club rojiblanco era que diera el salto al fútbol profesional, en el que el Zaragoza se posicionó para su cesión y, con las sinergias con el club rojiblanco, estaba bien situado llegado el caso, aunque otros equipos de la categoría de plata, como Granada y Albacete, y de Portugal también lo querían. Al final, da el salto a Primera para completar la portería del Elche, como también quedó en nada el intento de la cesión de Guilherme Fernandes, guardameta del Betis B sobre el que el Zaragoza hizo la petición oficial de su préstamo, pero se fue al recién descendido Valladolid, con mejor oferta para la entidad verdiblanca y para el arquero luso, ya presentado por su nuevo club, donde llega cedido con opción de compra. El meta luso tenía muchos pretendientes en la categoría de plata tras su gran año en Primera RFEF.

Para el perfil de portero con experiencia el club insistió en Diego Mariño, que no renovó en el Granada. Tuvo muchas conversaciones el Zaragoza con sus agentes, a los que pidió tiempo, pero el meta gallego, que priorizaba llegar al club aragonés, tras caerse la opción que tenía de ir a Chipre, decidió que el Albacete le aseguraba ya la oferta e incorporarse a la disciplina manchega para iniciar la pretemporada y dio el sí al cuadro manchego.

Raúl Fernández y Slonina

Así, el Zaragoza deberá explorar otras vías con esos dos perfiles marcados, uno de mayor veteranía y otro de proyección, para reforzar la portería. El mercado aún tiene posibilidades interesantes y uno de los ofrecimientos que posee la entidad desde hace unas semanas es el de Raúl Fernandes, arquero de dilatada trayectoria, de 37 años y que ha hecho un gran año en el Mirandés, siendo fijo y decisivo en un equipo que jugó la final del playoff. Tiene una cláusula liberatoria para salir del club jabato antes del 25 de julio y no cumplir su segundo año allí tras llegar procedente del Granada, con el que en 2023 subió a Primera y lo ha rozado en Anduva en este curso. Sin embargo, el Zaragoza, al que le puede encajar, y así se lo ha dicho ale entorno del meta, no ha avanzado nada en ese ofrecimiento y no ha presentado oferta alguna al vasco, que también subió a la élite con el Levante en 2017 y que tiene otras posibilidades mucho más claras y que puede seguir en el Mirandés.

También fue ofrecido hace un mes el portero del Chelsea Gabriel Slonina, uno de los 8 arqueros que tiene en nómina el club inglés, que desea darle salida. Está en el mercado el portero estadounidense, de 21 años, actualmente en el Mundial de Clubes con su equipo, que va a jugar la final ante el PSG. El Chelsea está dispuesto a asumir la práctica totalidad de su ficha en esa cesión, en la que el Zaragoza todavía tiene que pronunciarse.

iaa.