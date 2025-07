Real Z LLC supera ya los 10 millones en traspasos en tres años en el Real Zaragoza

Real Z LLC, la propiedad que arribó al Real Zaragoza en mayo de 2022 tras comprar la mayoría accionarial a todos los integrantes de la Fundación Zaragoza 2032 menos a Juan Forcén, que sigue siendo propietario, llegó al club asegurando que no había necesidad de vender y que no iba a permitir la fuga de los jugadores más valiosos del equipo, en particular los canteranos y empezó dando ejemplo renovando a Francés, Azón y Francho en ese verano.

Pero, tres años después, los números dejan en mal lugar a los nuevos propietarios, que han aportado en la entidad 53 millones de euros, sin contar la compra de la deuda del Shakhtar y el Milan por una sociedad afín al grupo, y han reducido la deuda hasta los 48,9, pero que han vendido con el reciente traspaso de Luna al Almería por valor de más de 10 millones de euros, 10,23 en concreto (algo más de 6 en jugadores salidos de la Ciudad Deportiva). Eso, sin contar los tres que serían de ejecución obligada por Liso, también canterano, si así lo decide el Getafe antes de junio de 2026, ya que su cesión comprende esa opción unilateral y voluntaria para el club azulón.

La cuenta la abrió Pep Chavarría en agosto de 2022, con su firme decisión de marcharse al Rayo Vallecano y estrenar su cuenta de partidos en Primera. No le pudieron convencer al lateral catalán los nuevos propietarios, pero la venta tuvo poco que objetar en lo económico, con 3 millones en dos plazos, la mitad en ese 2022 y la otra mitad en 2023, quedándose el club blanquillo el 10% de la plusvalía de una futura venta y fijando tres premios por rendimiento de 250.000 euros que Chavarría ha cumplido por ahora uno, en la pasada temporada donde tuvo rol protagonista en Vallecas, y puede lograr otros dos más hasta 2027, aunque ahora mismo se queda la venta en 3,25 millones.

Francés, en un partido con el Girona en esta pasada temporada. / EUROPA PRESS

En la pretemporada de 2023 llegó la simbólica venta de Jairo Quinteros al Bolívar, que pagó 30.00 dólares cuando el central, de nulo paso de zaragocista, se marchó al equipo de su país, mientras que en el verano pasado, en el de 2024, le tocó el turno a Francés. Fue el traspaso récord de la nueva propiedad, 3,5 millones más otro medio millón en incentivos, aún no logrados, cuando se marchó al Girona con un año más de contrato pendiente y tras cerrar la puerta el club a su venta en el verano anterior. Además, Maikel Mesa, tras un año deslumbrante, su único de zaragocista, en lo goleador, con 11 tantos, forzó todo lo posible para regresar a su tierra y poder vestir la camiseta del Tenerife, pagando ese club cerca de medio millón de euros tras muchas semanas de negociaciones y presiones del mediapunta.

En invierno pasado, Iván Azón, el último día de mercado, ya 3 de febrero en el calendario, puso rumbo al Como 1907 por dos millones, que pueden llegar hasta los 2,5 si alcanza los 50 partidos en el club italiano (en dos paquetes de 250.000 euros), en el que aún no ha debutado ya que se marchó lesionado en enero y luego Cesc no le dio minutos en el tramo final de curso. Mientras, Bernardo Vital, que llegó del Estoril a coste cero hace un año y con premios por objetivos que no cumplió y que hubieran supuesto un máximo de 400.000 euros, se marchó hace poco más de una semana al Jagiellonia polaco por 500.000, de los que la mitad le corresponden al Zaragoza y el resto al club luso.

Luna celebra junto a Marc Aguado su gol al Cádiz la pasada temporada. / CARLOS GIL-ROIG

La lista la completa Marcos Luna, con algo menos de 800.000 euros fijos de traspaso en el Almería y unos 200.000 más en objetivos que debe cumplir. El acuerdo con el lateral, al que Gabi abrió la puerta y que había renovado en enero, cuando se rechazaron 2,5 millones de traspaso por él, se cerró esta semana y el lunes empieza en su nuevo club la pretemporada. Todo eso, teniendo en cuenta que las salidas de Marc Aguado al Elche en enero, con el acuerdo para la llegada de Guti, y de Bermejo al Gil Vicente luso fueron sin ingresos para el Zaragoza, aunque la entidad zaragocista se guardó un 20% de la propiedad del mediapunta madrileño.

Lo curioso es que el ritmo de ventas de Real Z LLC está siendo superior al de la Fundación Zaragoza 2032, que llegó con una situación agónica en 2014, con la SAD al borde de la desaparición y con 106 millones declarados de deuda, algunos más extraoficiales bajo las alfombras que dejó Agapito Iglesias. Tuvo que vender la nueva propiedad ese mismo verano a Álvaro González y a Montañés al Espanyol por 2,2 millones y un año después el Real Madrid fichó a Jesús Vallejo en una operación de seis millones, la mayor con la anterior propiedad y en esta larga etapa en Segunda, si bien en el traspaso se incluyeron también los derechos del meta de la cantera Darío Ramos.

En 2016 Diego Rico puso rumbo al Leganés donde Txema Indias era el director deportivo en una de las apuestas más buenas del ejecutivo vasco, que lo vendió al Bournemouth inglés por 15 millones solo dos años después, de los que al Zaragoza le correspondieron en derechos de formación 375.000 euros para dejar ese traspaso en 1,37 millones. En 2019 el verano fue intenso, ya que Alberto Soro puso rumbo al Real Madrid, quedándose cedido en el Zaragoza el primer año, por 2,5 millones y Pep Biel se marchó al Copenhague danés por 4 millones fijos que la clasificación para la Champions del equipo unos años después (0,5) y la plusvalía (10%) de su venta al Olympiacos griego dejaron en casi 5 millones su venta, unos 4,8 en concreto.

Pep Biel, en un partido con el Copenhague, aunque actualmente milita en el Charlotte FC de la MLS. / EFE / Liselotte Sabroe

El traspaso de Verdasca al Beitar Jerusalem en 2019 supuso 400.00 euros, solo la mitad para el Zaragoza, ya que el resto eran del Oporto, que tenía el 50% del pase del central llegado dos años antes. Y eso que ese verano, la Fundación, por la presión de Víctor Fernández, rechazó tres millones del Granada por Igbekeme, y un año antes también se descartó por la propiedad la venta de Lasure al Eibar por 1,7 millones fijos y otro medio más en incentivos.

Mientras, en 2020, tras no ascender el equipo, Guti se marchó al Elche por 5 millones para jugar en Primera en el equipo ilicitano y regresar cedido en enero de 2024 y ya en propiedad en el pasado mercado invernal, mientras que el ascenso del Cádiz supuso la ejecución obligatoria de la opción de compra por Pombo por 1,25 millones, igual que en 2022 el Almería tuvo que pagar 600.000 euros en la de Eguaras tras subir el conjunto indálico a Primera. Así, con la Fundación, el Zaragoza traspasó jugadores de su primera plantilla por valor de 23,9 millones en ocho años, con una media de 2,98, por los 3,41 de promedio en tres años de Real Z LLC sin contar en ellos el posible ingreso por Liso, pactado ahora pero de ejecución dentro de 10 meses, lo que incrementaría esa cifra.