El Real Zaragoza ya conoce la oferta del Aris por Dani Gómez, pero el traspaso no es ahora mismo factible

El interés del Aris de Salónica en Dani Gómez es absoluto y el club griego desea su fichaje, pero ahora mismo las posibilidades de que este se dé son remotas, ya que el jugador no está convencido y la oferta que ya conoce el Zaragoza a través de la vía indirecta, puesto que el conjunto heleno ya se la ha hecho llegar, si bien no ha habido diálogo entre los clubs, tampoco está en los parámetros que vería como aceptables la entidad zaragocista. El delantero, al que le seduce la posibilidad de jugar en uno de los clubs más importantes de Grecia, que además va a disputar la Conference League, no está convencido de otras de las circunstancias que rodearían su llegada a Tesalónica, por lo que desde su entorno se ven opciones remotas de que la posibilidad acabe por cuajar y se apuesta por continuar en el Zaragoza.

Eso sí, ni en ese entorno del ariete, que no descarta absolutamente esa vía, ya que el mercado es muy cambiable hasta el 30 de agosto, ni por supuesto el Aris de Salónica, que por querer, desaría tener al jugador ya mañana mismo en los entrenamientos, dan por cerrada la posibilidad. Para el club heleno Dani Gómez es una opción prioritaria y así se la considera, según ha podido saber este diario, pero que sea prioritaria no quiere decir que sea posible y, de momento, los términos de la operación para el jugador y para el Zaragoza están alejados de un punto de acuerdo que suponga el adiós del delantero madrileño, que llegó en el mercado de enero tras un acuerdo de traspaso con el Levante, que se guardó un 25% de su pase.

Dani Gómez, de 26 años y formado en las categorías inferiores del Real Madrid, firmó por tres temporadas, hasta 2028, tras empezar el curso pasado cedido en el Valencia, en Primera, y ahora mismo apuesta por recuperar su mejor versión en el Zaragoza, aunque la posibilidad de jugar en el Aris le atraiga. Gabi cuenta con el punta y el club también confía en sus posibilidades, pero no se puede olvidar que tiene una ficha elevada, de las que más de la plantilla, y que una buena propuesta podría llevar al Zaragoza a abrirle la puerta. La del Aris, por el momento, no lo es.

Segunda sesión de pretemporada con Carbonell y Juan Sebastián al margen El Real Zaragoza llevó a cabo en esta mañana de sábado su segunda sesión en esta pretemporada iniciada el viernes y en ella se mantuvieron al margen Juan Sebastián, que arrastra molestias, y Carbonell, lesionado desde enero en la rodilla y que está a la espera de una decisión definitiva sobre si pasa o no por el quirófano. El entrenamiento estuvo marcado por la lluvia y este domingo la plantilla se ejercitará en la Ciudad Deportiva antes de que, a las 13.00 horas, ponga rumbo a Los Ángeles de San Rafael, en la Sierra de Guadarrama, donde estará de concentración hasta el viernes 18. En ese stage, Gabi se llevará a 28 jugadores, a todos los que ha citado en esta pretemporada menos a Carbonell.

Así, su continuidad se antoja como lo más probable, salvo un vaivén en el mercado que pueda llevar al Aris a convencer plenamente a Dani Gómez y lanzarse a la negociación con el Zaragoza. En el equipo blanquillo, tras llegar sobre la bocina de la ventana invernal, el delantero empezó siendo fijo con Ramírez, en cuatro partidos consecutivos tras debutar en Albacete saliendo desde el banquillo y marcando y después de ver la roja ante el Burgos, mientras que Gabi, a su llegada, también le mantuvo ese rol durante dos encuentros, ante el Córdoba y en Santander, donde fue relevado a los 40 minutos por la expulsión de Calero.

En las 9 últimas citas con el entrenador madrileño ya solo fue titular contra el Racing de Ferrol y el Deportivo. En total, 14 partidos, ocho de ellos en el once, con cuatro goles (Albacete, Eldense, Cartagena y Castellón), dos de penalti, y una asistencia, anotando el decisivo tanto frente al Efesé en La Romareda en el descuento que supuso dejar casi sellada la salvación. Dani Gómez firmó una buena aportación goleadora en los partidos que tuvo, pero su rendimiento general tuvo más claroscuros, con una aportación de más a menos.