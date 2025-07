Dani Cárdenas, la opción más valorada para la portería del Real Zaragoza

El Real Zaragoza necesita trabajar con celeridad para reforzar su portería y en la que la intención es que lleguen hasta dos arqueros para acompañar a Gaetan Poussin ("como mínimo uno", aseguró Txema Indias, director deportivo, el viernes) y la opción que más gusta en estos momentos es la de Dani Cádenas, portero catalán del Rayo Vallecano y que se formó y triunfó en el Levante, tras salir de las categorías inferiores del Barcelona y el Espanyol. El arquero no va a seguir en el club vallecano y va a intentar salir desvinculado de la entidad, donde le quedan dos años de contrato y en la que no ha tenido el protagonismo esperado en la élite en estos dos años, en esta última temporada empezando de titular y teniendo un rol suplente con la llegada del argentino Augusto Batalla.

Dani Cárdenas, de 28 años, va a intentar apurar sus opciones de jugar en Primera y le ilusionaría un retorno al Levante, con el que jugó en Primera y en Segunda y del que salió traspasado en 2023 por un millón de euros, pero el cuadro granota, tras retorar a la máxima categoría, no ha dado los pasos para su fichaje y no parece que los vaya a dar. También ha estado en la órbita del Valencia o el Espanyol, vías que no se van a dar y el arquero de Terrassa está abierto a regresar a Segunda sabiendo que podrá tener un rol protagonista donde vaya.

El Cádiz o el Leganés se han posicionado y también el Zaragoza, ya que el guardameta conoce a la perfección el interés del club aragonés, que lo tiene en su lista de preferencias para la portería después de que se han escapado otras vías que eran más factibles y rápidas, pero que la entidad blanquilla, por unas razones o por otras, no supo atar, como las de Guilherme Fernandes, que acabó cedido en el Valladolid por el Betis, tras pedir el Zaragoza ese préstamo, Alejandro Iturbe, traspasado por el Atlético, donde militaba en el filial, al Elche y de Diego Mariño, que se cansó de esperar y de que el club aragonés le pidiera tiempo y firmó por el Albacete.

Raúl Fernández, Caro, Slonina...

El Rayo tiene ahora mismo para la portería a Batalla, fijo en la mayoría de la pasada temporada, Miguel Morro, que regresa de su cesión en el Vizela, y Juanpe, a caballo entre el filial y el primer equipo. Cárdenas solo ha jugado 15 partidos oficiales en el Rayo en dos años y quiere recuperar el protagonismo que tuvo en el Levante. No es la única opción en un mercado de porteros muy agitados y en el que también se espera la salida de José Antonio Caro del Cádiz, rescindido y que tendrá seguro equipos candidatos en Segunda, tras su gran nivel en el Burgos antes de llegar hace un año al conjunto amarillo. Es previsble que, llegado ese caso y salga, el Zaragoza también se posicione si el portero onubense deja el conjunto andaluz.

El Zaragoza tiene sobre la mesa el ofrecimiento de Raúl Fernández, arquero del Mirandés que tiene hasta el 25 de julio para ejecutar una cláusula de liberación de su segundo curso de contrato, pero tras dos semanas con ese ofrecimiento sobre la mesa y de solo transmitir al entorno del portero vasco que podría encajar, no ha dado la entidad zaragocista ni un paso por Fernández, de gran nivel a sus 37 años en el Mirandés, donde disputó los 42 partidos de Liga y los 4 de promoción, final incluida y sin ascenso para el cuadro jabato, y que ascendió con el Granada hace dos años, en la 22-23. Raúl tiene otras vías mucho más claras y no descarta quedarse en Anduva, mientras que al Zaragoza llegó hace un mes el ofrecimiento del portero estadounidens e Gabriel Slonina, que va a salir del Chelsea, con el que ayer levantó el Mundial de Clubes, pero en el cuadro inglés hay hasta 8 arqueros y se le va a dar destino, asumiendo el cuadro de Stamford Bridge la práctica totalidad de su ficha. El Zaragoza, sin embargo, no ha dado pasos tampoco en ese ofrecimiento.