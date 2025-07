Pau Sans: "Parto de otra forma que en años anteriores"

La campaña pasada fue la de la llegada al Real Zaragoza en el mundo profesional de Pau Sans, que hizo la pretemporada con el primer equipo todavía como miembro del Aragón, con el que llegó a disputar algún partido, pero Víctor Fernández no tardó en darle sitio importante para acabar renovando en octubre hasta 2029 y siendo ya a todos los efectos jugador del primer equipo. Ahora, tras una campaña con 33 partidos oficiales, 12 de ellos de inicio y 5 goles, representante de una cantera que ha perdido muchos efectivos en el último año (Azón, Francés, Nieto, Marc Aguado, Luna...), el delantero zaragozano espera dar un paso adelante en este curso y ser aún más protagonista.

"Vengo con muchas ganas porque ya parto de otra forma que años anteriores. Quiero devolverle a la afición todo el cariño que me da, demostrar a la gente, al fútbol y al equipo sobre todo que puedo ayudarles desde mi zona, aportar mi granito y con el de todos hacer un buen año", asegura en declaraciones a los medios del club en la concentración en Los Ángeles de San Rafael, donde destaca "las muchas ganas y la ilusión" con la que afronta una temporada importante para él y que aborda tras una vacaciones complicadas por la subluxación de codo que sufrió en Castellón, en el epílogo liguero tras una mala caída en una falta de un rival.

"Es una lesión en la que al final salí para ayudar al equipo e intentar darle la vuelta al marcador, duré 10 minutos, ya que una subluxación se te sale del hueso desde donde tiene que estar, tenía dolor y sensación rara, en dos o tres días lo pasé mal", recuerda el futbolista, delantero en sus inicios pero cada vez más atacante polivalente y con mucha presencia desde el cistado derecho. "Sabía que me quedaba un mes de baja pero también todo el verano, que lo iba a aprovechar para recuperar, hacer ejercicios y volver con mucha fuerza y con ganas para afrontar esta temporada que seguro va a traer cosas bonitas. Me he quedado en la Ciudad Deportiva trabajando y en Zaragoza casi todo el mes, pero donde estuve de vacaciones hacía ejercicio también en el agua, al principio más trabajo de fisios, cabestrillo, para poder realizar gimnasio y fuerza después".

El Zaragoza vivió el curso pasado un año agónico, una temporada salvada sobre la bocina que Pau quiere que sea de muy diferente realidad ahora. Y también lo quiere Gabi, que promete un bloque mucho más físico e intenso que la temporada anterior: "El cuerpo técnico quiere eso, vamos a ser un equipo intenso que va a correr mucho, exigirnos en pretemporada porque es la preparación a lo bueno que es la Liga, coger ese ritmo que necesitamos para hacer un buen año", refrenda el punta, que ensalza las virtudes de esta concentración en la Sierra dse Guadarrama, la primera de las dos que va a hacer el equipo, que viajará a Benasque la próxima semana: "Este stage ayuda a hacer un grupo, veo una familia, una piña que tiene ganas de hacer un año totalmente distinto al anterior, los jugadores y el cuerpo técnico, al que también se le ve muy ambicioso", cierra.