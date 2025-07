Profe Ortega: "Estoy seguro de que Gabi logrará el ascenso con el Real Zaragoza"

Ha pasado estos días en Marbella pero regresa ya a México, donde Tigres disfruta de uno de los mejores preparadores físicos del mundo, el Profe Óscar Ortega. Fue ayudante de Simeone desde la llegada al Atlético de Madrid de este como entrenador a finales de 2011, hombre clave en que el equipo rojiblanco retomara la gloria con el Cholo hasta su salida del club hace ahora un año. Y, lógicamente, conoce muy bien a Gabi, de las siete temporadas, entre 2011 y 2018, que ambos coincidieron en la casa rojiblanca, donde su ayudante era Dani Castro, ahora preparador físico zaragocista. "Mi deseo es que el Real Zaragoza vuelva a Primera, pero es que estoy seguro de que con Gabi y también con Daniel lo van a conseguir, si el club les acompaña en los fichajes, en la preparación y en la forma de trabajar estoy convencido de que lo conseguirán, porque además cuentan con el apoyo de una gran afición".

Ortega no dice ese elogio por decir, ya que también conoce La Romareda y trabajó en el Real Zaragoza. Pocos lo recuerdan, pero era el preparador físico que llegó con el ya fallecido Marcos Alonso en el final de la temporada 01-02, como relevo de Luis Costa y donde el Pichón no pudo eludir un descenso que llegó tras una campaña repleta de problemas. "Los recuerdos de mi paso por esa ciudad no pueden ser más bonitos, porque estuve muy a gusto y se me trató de manera magnífica, hubiéramos querido estar más tiempo, pero no se dio. Llegamos en un momento de muchas dificultades, con el equipo ya en descenso y solo siete partidos, fue una lástima bajar a Segunda, porque el Zaragoza es una institución importante, que ha peleado en su historia en muchas ocasiones entre los mejores y es allí donde tiene que estar, porque además ahora lleva demasiado tiempo en Segunda y no lo merece por el club que es y la gente que tiene", argumenta Ortega.

Aquel descenso en 2002 se solventó en un año, pero el actual, que llegó en 2013, suma ya 12 cursos seguidos de presencia de plata, con el decimotercero ahora en pretemporada, una barbaridad. "Gabi ya era un proyecto de entrenador cuando fue futbolista, un apasionado del fútbol y un técnico cuando estaba jugando en el campo, que ahora se ha preparado mucho y que está dando buenos pasos. Dani fue uno de mis ayudantes, un excelente profesional, muy preparado, con mucha fuerza y carácter en el trabajo diario", explica el preparador físico uruguayo, de 67 años y con una dilatada trayectoria en la que también está ese breve paso por La Romareda.

Creador de 'La Cuesta'

Desde el verano de 2012, su primera temporada junto a Simeone aunque antes había tenido otra etapa de rojiblanco (01-02 y 04-05), hasta su salida en 2024, al Profe se le acumulan pretemporadas en Los Ángeles de San Rafael, el lugar que estrena el Zaragoza como stage en este verano. "Es el laboratorio del Atlético, un icono ya sin duda en la preparación del equipo, un lugar ideal, con belleza en el paisaje y que climatológicamente también es perfecto porque te aleja del calor de Madrid, aunque la ciudad está cercana para que lleguen los fichajes o hay que hacer alguna gestión", explica el preparador físico, que fue el creador de La Cuesta, de 50 metros y 30% de desnivel que está en los campos de entrenamiento que hay en esta urbanización: "También es un icono ahí ya, la hicimos nosotros, fue un proyecto nuestro y la verdad es que Gabi la conoce bien, la ha subido un buen número de veces".

Gabi seguro que en esa rampa era de lo mejor, porque en lo físico siempre destacó el exjugador del Zaragoza y el Atlético. "Físicamente era espectacular, pero no solo eso, llegó a ser un jugador de mucho nivel y en el Atlético obtuvo el pico de sus condiciones para ser un centrocampista mjuy completo y un gran profesional. Le deseo lo mejor y ojalá logre lo que todo el zaragocismo espera y desea, por preparación y nivel seguro que no va a quedar para que ese equipo recupere su sitio".