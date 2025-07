Raúl Guti: "Si digo que quiero ascender en tres años, mentiría, quiero hacerlo en este"

¿Cómo ha empezado Raúl Guti la pretemporada? Arranca de cero tras unos años complicados, además en su casa... Eso ya es mucho, ¿no?

Con mucha ilusión, creo que se ha dado un cambio importante en bastantes aspectos, el club lleva bastantes años muy muy complicados y creo que este cambio va a ser para bien. Ya hemos empezado con muchas ganas, con mucha caña, y eso es superimportante para lo que viene después.

¿A qué se refiere con esos cambios?

Hay varios, ya el del entrenador el año pasado supuso uno importante, llegó y con lo difícil que estaba la situación se logró el objetivo y eso fue un cambio, como empezar la pretemporada en otro sitio también lo es, una preparación que está teniendo mucho esfuerzo y sacrificio, lo que va a venir muy bien a lo largo de la Liga. Al jugador no le gusta correr tanto, pero eso lo que toca en estos momentos, nos tenemos que sacrificar para después notarlo en la temporada. Es una suma de detalles y de cosas que estoy seguro de que van a ir marcando la diferencia. Queda esperar que el equipo se vaya cerrando en la plantilla poco a poco, pero estoy convencido de que este Zaragoza va a dar mucho que hablar.

"La temporada pasada vivimos meses durísimos, para mí, para mi gente, la familia, los amigos, el club, los compañeros, la afición… Es decir, para todo el zaragocismo.Lo vivido tiene que enseñarnos para el futuro, tener claro que cuando hay una situación tan compleja cada uno debe dar mucho más de sí mismo, saber lo que es el Zaragoza y lo importante y el valor que tiene este club"

Se viene de una temporada de mayor sufrimiento que nunca, para la afición y para el equipo, en particular para los que son de la casa como usted. ¿Hasta qué punto llegó a temer por el descenso?

En mi caso siendo jugador y con el plus de ser zaragocista fue una sensación muy complicada, ves que no salen las cosas, con rachas malas que no se acaban, que parece que nunca van a pasar. Y no es lo importante lo que pudiera sentir yo, es por el club, como zaragocista podía pensar en lo peor, claro, y habría sido algo muy duro de asumir en mi carrera, ese descenso era lo último que quería. Vine al Real Zaragoza para llevarlo a lo más alto posible, no para hacer lo contrario. No ocurrió ese descenso y no hay que darle muchas vueltas a esa tesitura, fueron meses durísimos, para mí, para mi gente, la familia, los amigos, el club, los compañeros, la afición… Es decir, para todo el zaragocismo. Parece que al Zaragoza no le va a pasar algo así y claro que puede ocurrir, hemos visto al Málaga o al Deportivo irse a esa categoría siendo clubs históricos. Lo vivido tiene que enseñarnos para el futuro, tener claro que cuando hay una situación tan compleja cada uno debe dar mucho más de sí mismo, saber lo que es el Zaragoza y el valor que tiene este club.

"Hay un proceso de adaptación que es complicado y ya no hablo solo como futbolista, también como persona. A veces a la gente se le olvida lo segundo, salir a La Romareda y que 25.000 personas te piten, lo que le pasó a varios compañeros, es muy difícil. Es fundamental que equipo y afición tienen que ir de la mano, es la primer piedra. Si no, es imposible"

Doce cursos en Segunda y llega el decimotercero aquí. ¿Por qué le está costando tanto volver a su sitio?

Es una suma de factores, pero para mí hay uno principal que es el económico, aunque es verdad que con el cambio que ha habido en el club en los últimos años se ha saneado mucho la deuda, se ha hecho un esfuerzo en esa faceta importante, pero la realidad del Zaragoza, a lo que puede aspirar dada su capacidad económica, es la que es. Puedes poner el ejemplo reciente del Mirandés y es verdad que un año se puede dar y con pocos recursos que salgan tan bien las cosas. No es excusa ni es el único motivo, también está la propia dificultad de la competencia y el hecho de que esta es una ciudad grande, con un club histórico y eso conlleva que sea una plaza complicada. El profesional que no sabe lo que es Zaragoza y el Zaragoza, en cuanto llega aquí, le lleva a un proceso de adaptación que es complicado y ya no hablo solo como futbolista, también como persona. A veces a la gente se le olvida lo segundo, salir a La Romareda y que 25.000 personas te piten, lo que le pasó a varios compañeros, es muy difícil. Y si ya los resultados no acompañan todo eso hace que sea mucho más. Lo que sí creo es que es fundamental que equipo y afición tienen que ir de la mano, es la primera piedra. Si no, es imposible. La afición nos da mucho, para mí es la mejor.

El problema es que la afición lleva sufriendo otra realidad muchos años.

Yo lo he visto desde fuera al irme durante algunas temporadas, empezar la Liga bien y cuando vienen mal dadas, que vienen siempre porque cada Liga es eterna y hay muchas fases, ya llega lo de ‘es que el equipo es muy malo’, ‘es que los jugadores no valen para nada’… Y eso es duro y puede que los futbolistas se vengan abajo. Cuando vienen mal dadas es cuando tenemos que estar más unidos que nunca. Aquí juegas con mucha responsabilidad, este club es histórico, llevar este escudo en el pecho son palabras mayores, algo que no todos lo pueden decir. Y ese plus que supone el Zaragoza cuando las cosas van bien, está muy bien, pero si no salen y se viven pitos y críticas pues es muy complicado, no es sencillo salir de todo eso.

"De la lesión tenía claro que volvería más fuerte que nunca y así lo hice, quizá fue el destino el que quiso que me pasase eso para reencontrarme conmigo mismo, estar mejor psicológicamente… Algo sucedió para que yo volviese al Guti que tanto necesitaba y tanto quería"

En enero llegó su segundo regreso tras un primero donde se lesionó en la rótula y de gravedad con solo 60 minutos de zaragocista para estar ocho meses de baja. Esa acumulación de mala suerte, ¿cómo ha quedado en su memoria con el paso del tiempo?

Siempre lo he hablado con la familia y los amigos de que fue algo surrealista, venir con toda la ilusión del mundo, repleto de ganas y el primer partido llega una lesión tan grave. Es que al principio no le encuentras explicación, pero te das cuenta de que son momentos que tienen que pasar. Sé cómo soy, lo fuerte que soy, y siempre tuve claro que nada ni nadie me iban a parar y que pobre del que quisiera robarme mi ilusión. Tenía claro que volvería más fuerte que nunca y así lo hice, quizá fue el destino el que quiso que me pasase eso para reencontrarme conmigo mismo, estar mejor psicológicamente… Algo sucedió para que yo volviese al Guti que tanto necesitaba y tanto quería.

En el segundo retorno, tiene una pequeña lesión que le deja un mes fuera, pero después asumió un rol muy importante. ¿Qué porcentaje del Guti que ahora decía que volvió más fuerte se vio en el tramo final y con las dificultades y la presión que había?

Es que si los resultados no acompañan quieras o no también afectan al nivel que puedes dar, te contagian. Siempre digo que no me pongo techo, se ha visto a un Guti estos meses con jerarquía, con personalidad y que quiere ayudar al Zaragoza lo más posible y en cada partido, pero al final eres parte de un equipo y si las cosas no van… Yo me he encontrado bien, en buen momento, pero deseo un Zaragoza ganador, que los equipos respeten de verdad.

El jugador que se va al Elche en 2020 por 5 millones lo hace tras una gran temporada y un nivel en aumento. ¿Aquel Guti es superior y mejor que el actual?

Son etapas distintas, antes no tenía la madurez que tengo, la experiencia que me ha dado por ejemplo jugar tres años en Primera, que al final eso es muy importante, ya que cumplí el sueño que tenía desde niño. Sé que puedo dar mucho más y que lo voy a dar. No me voy a acomodar y pensar que que mi nivel está bien, eso solo haría que me engañara a mí mismo y obviamente no me ayudaría en nada.

En esos años en Primera en el Elche fue de más a menos en su presencia. ¿Qué le faltó para asentarse en la élite?

Se dan muchos factores, el primero es que hay un club que pagó 5 millones por mí y después no me va a regalar a ningún lado, buscaba recuperar la inversión o parte de ese dinero. En todo caso, no me quedo con eso, he disfrutado de esa categoría y sé que voy a volver a ella, espero que más pronto que tarde, pero tengo claro que lo voy a conseguir, que ese es mi reto, empezando por esta misma pretemporada. El reto está ahí. Después, Dios dirá, pero mí no va a quedar y me voy a dejar todo para que vuelva a suceder.

"Mi sueño siempre fue llevar al Zaragoza a Primera y jugar en esa categoría. No sé si lo lograré o no, pondré todo el sacrificio para ello, eso está más claro que el agua y sé que esta ciudad, este equipo y esta afición más pronto que tarde van a volver al sitio que merecen, empezando por la base de la unión entre todos"

Saber que va a volver a jugar en Primera y estar en el Zaragoza es hacerlo ahí con el equipo de su vida, claro.

Sí, desde luego. Mi sueño siempre fue llevar al Zaragoza a Primera y jugar en esa categoría. No sé si lo lograré o no, pondré todo el sacrificio para ello, eso está más claro que el agua y sé que esta ciudad, este equipo y esta afición más pronto que tarde van a volver al sitio que merecen, empezando por la base de la unión entre todos. Nosotros somos los que jugamos y los que ganamos y perdemos, pero sé que este equipo va a dar mucho que hablar y que estamos comprometidos para que eso pueda suceder.

El centrocampista, en el lago junto al hotel zaragocista. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

¿Qué sensaciones tiene de lo que le espera al Zaragoza?

Hablar de sensaciones es hablar de futuro, sabemos cuál es el objetivo, lo que quiere el club y lo que desea la afición.

¿El objetivo esta temporada es la permanencia?

No, no, para nada, yo todos los años aspiro a mucho más, este club y este equipo siempre he dicho que son de Primera y todos los años el objetivo es acabar lo más arriba posible. Es cierto que, después, se dan circunstancias como las del año pasado, que te llevan a una temporada rara, muy complicada, en la que los objetivos no eran los que queríamos al final, pero hay que resetear, empezar desde cero.

Manda un mensaje ambicioso y el entrenador o el director deportivo han hablado de más humildad en los objetivos, de proyectos más a largo plazo. Gabi habló por ejemplo de varios años para subir.

Si digo que quiero ascender en tres años es que mentiría, lo que quiero es hacerlo en este. Pero es que el míster y el club serán los primeros que querrán ascender en esta primera temporada, pero eso no quita que haya dificultades, que tiene que haber un proceso y que hay que trabajar para ello. Los jugadores somos ambiciosos y lo que queremos es que, cuanto antes lo logremos, pues mucho mejor. Queremos que suceda, pero si no pasa y esta temporada no se da pues tampoco hay que hacer un drama. Lo más importante es ser realista y consciente y ahora mismo el Zaragoza es un club de Segunda. Es que está ahí, en esa categoría, y tenemos que tenerlo claro todo el mundo y, a partir de esa base, aspirar a mucho más porque también todos queremos jugar en Primera.

"Me siento muy reflejado en Gabi , siempre me encantó como jugador y creo que soy de su estilo, llevaba el 14 y yo lo he llevado también… Me fijé mucho en él como futbolista y al conocerlo personalmente he visto que es una persona increíble que además me está dando mucho, mucha confianza"

Habla de Gabi, ¿qué le parece la apuesta por su continuidad?

Muy bien, estoy en lo personal muy contento de que siga con nosotros. Él vino y salvó el drama del año pasado, es el principal responsable de guiarnos por el mejor camino. Gabi ha sido jugador, creo que se ve reflejado en nosotros porque como futbolista también le tocó sufrir muchos momentos duros.

Su perfil de jugador era parecido al de usted, centrocampistas de abarcar mucho campo, físicos, con personalidad…

Sí, me siento muy reflejado, siempre me encantó como jugador y creo que soy de su estilo, además llevaba el 14 y yo lo he llevado también. Me fijé mucho en él como futbolista y al conocerlo personalmente he visto que es una persona increíble que además me está dando mucho, mucha confianza, lo que un futbolista agradece. Y lo que le da al equipo es mucho también, lo que le dio al venir hace unos meses en una situación tan difícil o ahora, que hemos empezado una pretemporada que yo hace años que no la hacía tan dura y solo llevamos cuatro días… Él ha vivido el fútbol de verdad y te lo va a dar porque lo ha experimentado durante mucho tiempo y sabe lo que es.

"Francho y yo nos apoyamos en las buenas y en las malas, en estas segundas más todavía, los dos sabemos de la dificultad de jugar en el Zaragoza y de la responsabilidad que supone hacerlo, mucho más siendo de la casa y queriendo lo mejor para el club. Yo creo que vamos a hacer grandes cosas juntos seguro"

¿Siente que Francho y usted como canteranos son los bastiones espirituales del equipo, los espejos en los que la afición se ve más reflejado?

Que pueda mirarnos el fútbol base, los canteranos, pues sí, puede ser, claro. Un equipo al final somos todos y yo me alegré mucho de que renovara, lo hemos hablado, es un futbolista querido, que aporta cosas en el campo y fuera, que es muy zaragocista, que eso suma y vale mucho. Él y yo nos apoyamos en las buenas y en las malas, en estas segundas más todavía, los dos sabemos de la dificultad de jugar en el Zaragoza y de la responsabilidad que supone hacerlo, mucho más siendo de la casa y queriendo lo mejor para el club. Yo creo que vamos a hacer grandes cosas juntos seguro.

Francho se ha quedado, usted regresó y otros canteranos se han ido, varios traspasados en este último año, como Francés, Azón, Aguado, Luna…

Yo lo viví en su día tener que marcharme y es una suma de factores, pero también sucede porque es algo bueno, que habla muy bien de lo que se trabaja aquí la cantera. Cuando se dan tantas ventas de la gente de la casa no es algo malo, o no hay que verlo así, sino que refleja que en esa faceta el club funciona bien a la hora de que salgan futbolistas. Entiendo que a la afición le duela que gente de la casa se vaya, claro, a mí también me dolió hacerlo, pero yo quería progresar y jugar en Primera y, si no me hubiera ido, no lo habría hecho. Hay que ver todo y sumar que por ejemplo en mi traspaso estaba ayudando mucho al club, dejando cinco millones que aportan para que la entidad se sanee y pueda afrontar mejor el futuro.

Ha vivido el Zaragoza en La Romareda como aficionado y de jugador y este año hay un cambio de escenario, al ir al modular. ¿Cómo va a afectar?

Pues este es otro de los cambios que antes le decía, igual es una novedad que viene bien, que esas energías que había en La Romareda así como raras pues ahora ya no estarán. Hay que tomarlo así, como otro cambio y adaptarse lo mejor que podamos.

"¿La renovación? Soy muy feliz aquí, pero de nada sirve mirar a largo plazo. Quiero hacer la mejor temporada de mi vida, que el equipo la haga también. Hablar de un futuro lejano es como tirar una moneda al aire, yo me imagino retirándome en mi casa, claro, pero eso no depende solo de mí"

Tiene un año más de contrato y su renovación saldrá seguro como planteamiento en los próximos meses. ¿Le preocupa?

Para nada, ni quiero hablar de eso, ni pienso. Soy muy feliz aquí, pero de nada sirve mirar a largo plazo, mire lo que me sucedió en 2024 en el primer regreso, al romperme la rótula, aquí todo cambia muy rápido. Quiero hacer la mejor temporada de mi vida, que el equipo la haga también y que volvamos a donde queremos, pero hablar de un futuro lejano es como tirar una moneda al aire.

Le voy a preguntar en todo caso, ¿se ve retirándose en el Zaragoza?

Me queda mucho, espero que 10 o 12 años (sonríe). Es que sobre eso no depende solo de mí, hay muchas cosas más, yo me imagino retirándome en mi casa, claro, quedarme siempre aquí, pero ahora no puedo contestar a esa pregunta porque es muy complicada.