Soberón: "Necesitábamos trabajar fuerte de verdad, algo que quizá el año pasado no tuvimos"

Mario Soberón no se muerde la lengua y es sincero cuando se pone delante de los micrófonos y este arranque de pretemporada, en su segundo curso en el Real Zaragoza tras el que vivió la campaña pasada, en el inicio con Víctor Fernández, está presidido por la dureza y la intensidad en el trabajo, algo que ya supone un cambio con respecto al verano anterior: “Las cosas están marchando muy bien, necesitábamos empezar a trabajar fuerte de verdad porque creo que es algo que el año pasado quizá no teníamos”, asegura el delantero cántabro, que sabe que en ese aspecto físico puede marcarse una diferencia: “Este trabajo se va a notar, se verá a un Zaragoza más físico y al final en esta categoría el físico es muy importante”.

De momento y con 5 días desde que el pasado viernes arrancó la preparación con Gabi la sensación es que va a tocar sudar mucho. “Cuando acabe la pretemporada lo diré si es la más dura que he vivido, pero sí que veo que vamos a sufrir”, afirma, con el convencimiento de que el primer beneficiado en ello va a ser él, que en su primer curso alcanzó la decena de goles, su récord en el fútbol profesional, pero sufrió un calvario físico de lesiones, hasta cuatro distintas, que le dejó sin jugar apenas entre octubre y febrero. “Sobre todo a nivel físico no me encontré bien en toda la temporada y creo que he trabajado desde ya, desde hace semanas incluso, y espero que se vea mi mejor versión en este año”.

"El mensaje que se ha dado es el realista. Nosotros tenemos que ir dando pequeños pasos, de nada sirve pensar en un ascenso o en un 'playoff' si no eres capaz de salvarte con tiempo. Lo primero salvarse y después sacar los máximos puntos posibles”

Vivió Soberón una primera temporada de zaragocista dura en lo personal y en lo grupal, porque el equipo sufrió hasta el final para salvarse y “tanto yo como todos los compañeros hemos hecho un reset, estamos mentalizados y con ilusión. Yo me encuentro con muchas ganas, energía, olvidada ya la temporada pasada y con mucha ilusión de que arranque esta”.

En todo caso, tanto desde el propio Gabi como desde el director deportivo, Txema Indias, se ha mandado un mensaje de humildad en la ambición, pensando primero en no sufrir: “Es realista y nosotros tenemos que ir dando pequeños pasos, de nada sirve pensar en un ascenso o en un playoff si no eres capaz de salvarte con tiempo. Lo primero es salvarse y después sacar los máximos puntos posibles”, sentencia.