Bazdar se suma a la enfermería por el exceso de carga física

La dureza de la pretemporada del Real Zaragoza, con mucha actividad e intensidad, está pasando ya facturas, muy habituales en todo caso, en forma de sobrecargas y Samed Bazdar, que no se entrenó en la sesión vespertina con el grupo, ha sido el último inquilino de la misma. El delantero serbio, aunque ahora juegue con la selección bosnia, tiene una sobrecarga muscular en la parte posterior, junto a la zona del glúteo, pero nada preocupante y solo hará un pequeño parón en su actividad, aunque es posible que el jueves no entrené con sus compañeros. Mientras, Lucas Terrer no lo ha hecho en todo el miércoles por ese mismo motivo, una sobrecarga en la parte posterior del muslo con la que terminó en la sesión del martes por la tarde. Terer y Bazdar han trabajado en el gimnasio.

Mientras, tanto por la mañana como por la tarde, Juan Sebastián, como parte de su plan específico tras la lesión de rodilla de la que fue operado en enero pasado, si bien terminó la temporada jugando en el Alcorcón, donde estuvo cedido, y Francho Serrano, con una sobrecarga en el sóleo, ya se han dejado ver por el césped, pero en todo momento salvo en la parte inicial de la actividad matutina en el circuito, el trabajo de fuerza, han estado con el recuperador, Andrés Ubieto. En principio, se les espera en breve con el grupo, teniendo en cuenta que Juan Sebastián lleva al margen desde el comienzo de la preparación el pasado viernes y Francho, desde la llegada al stage el domingo.

La sesión de por la tarde, presidida por el fuerte calor, ha tenido una duración de hora y media, con el balón casi siempre como protagonista salvo en el tramo inicial y con un partidillo al final entre tres equipos en el que Bakis se ha mostrado muy inspirado.