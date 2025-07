Jesús Cabrero: "La parte mental es determinante y ha estado muy descuidada en el fútbol"

Retorna al Real Zaragoza tras formarse en la Ciudad Deportiva y llegar hasta al filial como portero, ahora con otra faceta muy distinta.

Es otra etapa, pero vuelvo con mucha ilusión. Entré en 1998 en juveniles en División de Honor y pasé después por el filial, que entonces era el Zaragoza B, lo alterné con alguna convocatoria del primer equipo, pero no llegué a debutar. Como canterano y tras tantos años me habría gustado hacerlo, no lo guardo como una espina porque sé lo difícil que es y me busqué otro camino para llegar al fútbol profesional, donde estuve hasta 2017.

¿Qué le lleva hacia la psicología deportiva?

En esa etapa precisamente en la que estás formándote para dar el salto al fútbol profesional, aquí por decirlo de alguna forma sobrevivíamos en esa faceta, la sociedad era diferente, lo que rodea al fútbol también, pero eché en falta en muchos momentos alguien que te escuchara y te entendiera, que te ayudara a ajustar esas expectativas, a tolerar la frustración, a manejar esas variables emocionales y psicológicas que influyen en el rendimiento. Tenía un buen entorno, eso sí, a nivel familiar y me encontré con un buen grupo en el Zaragoza, los Soriano, Sorribas o Moso, que nos arropábamos mucho, ellos también me ayudaron para superar un poco todos lo que supone este camino. Con 26 años, cuando llego al Albacete, ya había visto muchos casos de compañeros con problemas, intentas ayudarles, la psicología me gustaba y me di cuenta de que en este deporte y en España era un campo en el que había mucho por construir.

Su primera experiencia profesional en esa faceta fue en el Huesca, pero hizo sus pinitos de técnico en el Bolea, en el equipo de su pueblo.

Me había sacado también los títulos de entrenador, que es una puerta más abierta que tengo, cuando terminé la carrera de Psicología en la UNED, lo que por cierto al incidir tanto en la formación mientras jugaba al fútbol me vino muy bien, ya que ese estudio me dio herramientas que me servían para el juego y para tener la atención no solo en el fútbol, lo que muchas veces perjudica el rendimiento. Mi paso por el Huesca cuando estaba Antonio Hidalgo no significa que fuera empleado de ese club, trabajé con jugadores de ese equipo, pero como alguien externo. Se planteó en algún momento mi incorporación, pero no llegamos a ningún punto de acuerdo y además ayudaba a futbolistas de ese equipo y de otros, tanto profesionales como en etapa de formación.

Presión, frustraciones, expectativas… afectan mucho al rendimiento, eso es obvio.

No hay datos empíricos, pero el 100% del rendimiento de un futbolista se puede estabilizar si está bien enfocado, si le ayudamos a gestionar esas emociones cuando las cosas no salen como quiere, cuando pierde esa confianza, que le hace perder a la vez mucha energía y bajar el rendimiento. Se trata de darles herramientas en esos momentos para que logren equilibrarse, para que su energía esté puesta a pleno nivel en poder desarrollar en el día a día su potencial.

En un Zaragoza que lleva tantos años en Segunda, con la presión y el entorno de exigencia que hay, ¿es en esa faceta donde más cree que puede incidir su trabajo?

No solo en eso, es un poco en todo. Es obvio que el Zaragoza tiene una presión social añadida con respecto a otros clubs que hay que saber gestionar y convivir con ella. Es que hay muchos ejemplos aquí de jugadores que han dado un rendimiento antes de llegar y que lo recuperan después de marcharse. Trabajar con ellos esas emociones que pueden sentir aquí, que sepan gestionarlas puede ayudar mucho a ese nivel que ofrezcan.

Otro problema que tiene un componente mental también son las lesiones.

Sí, entonces de acompañamiento, porque es que todas las lesiones, no solo las más graves, ya que todas implican salir del grupo y no poder competir, generan un desequilibrio. Por ahí también la labor es importante. Se trata en esa faceta, y en todas, de ayudar en esa gestión de lo que el futbolista vive y siente para que eso redunde en en beneficio del equipo y que el rendimiento de esos futbolistas se optimice o al menos que pueda crecer.

El Zaragoza llevaba mucho tiempo sin psicólogo, desde 2014, demasiado…

Creo que la necesidad estaba ahí, Luis Cantarero hizo un buen trabajo por la información que tengo. Ahora mismo ya van quedando pocos clubs profesionales que no incorporan a un experto en psicología, de cinco años atrás hacia la actualidad se está normalizando mucho esta función. Estamos acostumbrados también a ver la figura del psicólogo de una manera negativa, más asociada a los problemas, creo que gracias a muchos grandes deportistas este trabajo se ha visibilizado y ya no solo se pone el foco cuando hay un problema sino que se mira en la prevención, en la optimización, en el crecimiento, en el desarrollo personal.... Y, además, ya se nos ve como una figura más dentro del equipo.

Usted de hecho lo es en el cuerpo técnico a todos los efectos.

Es lo que pretendemos en este formato, con mi experiencia como portero y hablando con el cuerpo técnico y el médico tenemos claro que lo ideal es estar presente en el día a día, no ir apareciendo puntualmente. Voy a estar como un miembro más, en cada entrenamiento, en cada viaje, en cada momento. La figura del psicólogo es muy necesaria porque este aspecto es un factor determinante, aunque no digo que el físico, el técnico o el táctico, que para eso son las cuatro patas de ese rendimiento, no lo sean a ese mismo nivel. Es que si te pones a escuchar a los Nadal, Gasol, o a otros grandes del deporte te dejan clara esa importancia de la parte mental y es la que ha estado muy descuidada dentro del fútbol.

En estos años de acumulación de temporadas en Segunda sin lograr subir habría venido bien esa ayuda, sin duda.

Sí, por supuesto, no sé en la medida, claro, pero los dirigentes tomaron la decisión de que no existiera esta figura en el Real Zaragoza y en eso no puedo entrar.

¿Conocía personalmente a Gabi?

No. Nos llegamos a enfrentar como rivales en Segunda, cuando él estaba en el Zaragoza, en la 08-09, yo jugaba en el Albacete. Nos hemos conocido estas últimas semanas y creo que mi integración en el cuerpo técnico está siendo muy buena. Mi primer contacto con el club fue con los servicios médicos, con Luis (García Melchor), ya que esta es una decisión también suya.

No pudo llegar al primer equipo como arquero, pero si logra el ascenso como parte del cuerpo técnico y en esta faceta, ¿la felicidad será mayor que si hubiera logrado esa meta como jugador?

Lo sentiría y celebraría ese ascenso de la misma manera en esta función que cuando estaba en el campo, porque todos los que estamos aquí alrededor del equipo venimos para ayudarles a ese rendimiento y para lograr el objetivo. Desde esta posición me daría la misma satisfacción que si estuviera sobre el césped, sin duda alguna.