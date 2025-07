Bakis no arroja la toalla

No tiene nada sencillo darle la vuelta a la tortilla de su situación en el equipo Sinan Bakis, pero estos primeros días de pretemporada en el Real Zaragoza han dejado claro que el ariete turco no está dispuesto a tirar la toalla. El delantero está muy enchufado, ha trabajado durante las vacaciones, tanto en el apartado mental como en el físico y ahora mismo está en su mejor momento en esas dos facetas, teniendo en cuenta que llegó al Zaragoza en 2023, firmando por tres temporadas, hasta 2026 como la gran apuesta de ese verano tras una temporada con 12 goles en el Andorra y que las condiciones de goleador las posee.

En principio, la idea del club es buscarle una salida, pero ni el director deportivo, Txema Indias, ni Gabi se lo han expresado así ni a él ni a su entorno. Bakis está como uno más en este stage zaragocista en Los Ángeles de San Rafael y quiere apurar sus opciones, sabiendo que también por su salario el club puede ver positiva una salida para liberar mucho margen en ese aspecto. El delantero turco tiene la más que viva sensación de que no ha hecho una pretemporada tan dura en su carrera, donde ha jugado en Turquía, Austria, Países Bajos y Andorra, como la actual con Gabi, una impresión que comparten la mayoría de jugadores que están en esta concentración, o la práctica totalidad para ser más exactos, y se le ve muy metido en el trabajo, sin perderse un solo entrenamiento.

El miércoles, en los partidillos del entrenamiento vespertino, Bakis dio todo un máster de remate y gol, algo que no es la única vez que ha sucedido desde que el equipo arrancó el viernes. Quiere quedarse y convencer a Gabi y de momento, por su parte, no va a quedar, eso también lo está dejando claro tras un año de cesión en el Górnik Zabrze donde no cumplió las expectativas con solo 14 partidos y 160 minutos de juego y después de que enero pasado intentara marcharse al Ankaragücü de su país para terminar la temporada allí, pero la operación finalmente se rompió y tuvo que acabar la temporada en la Ekstraklasa. Allí, el sistema de juego que utilizaba el entrenador del Górnik, Jan Urban, no tenía una referencia pura en ataque, lo que perjudicó al estilo de juego del zaragocista.

"Estoy totalmente centrado en el Zaragoza. Tenemos nuevo entrenador y también nuevo director deportivo. Es una nueva oportunidad para mí allí, así lo veo. Confío en que triunfaré allí. Solo necesito la confianza del técnico y una oportunidad justa", aseguró en una entrevista a este diario al acabar el curso pasado y su cesión en Polonia. Es toda una declaración de intenciones que está cumpliendo en los primeros días de preparación a la espera de cambiar su situación y tener opciones de quedarse para completar el ataque con un delantero de referencia que ahora mismo no tiene la plantilla, ya que ni Bazdar, ni Dani Gómez, ni Soberón son 'nueves' tan puros como Bakis y Luis Carbonell está lesionado en la rodilla y le queda por delante un tiempo para recuperarse.

Es, además, un ataque con muchas interrogantes, con el Zaragoza habiendo comprado todo el pase de Samed, que no fue fijo con Gabi en la recta final del curso pasado, y con Dani Gómez con el fuerte interés del Aris en ficharlo, por lo que puede haber mucho movimiento en esa zona. Y Bakis, que en su único año de zaragocista jugó en 19 partidos y con 1.127 minutos en la 23-24, arrancando la Liga como fijo y terminando sin minutos, con una lesión en la rodilla que le tuvo apartado desde noviembre hasta febrero, y sin goles tanto en ese curso como en el que vivió en el Górnik, lo quiere aprovechar. "Siempre que jugué con regularidad, marqué dobles dígitos", proclama. Por eso no tira la toalla....

