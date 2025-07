Sebas Moyano: "Deseo marcar mi nombre en la historia del Zaragoza al subir como me pasó en el Oviedo"

Primeros días de pretemporada y desde fuera se ve claro que Gabi está trabajando a una intensidad altísima.

Sí, es así, se trata de coger sensaciones de cara al inicio de Liga, estamos sumando muchos entrenamientos y con bastantes cargas. Es lo que toca, es importante, aunque sí que está resultando duro, pero cuando llegue la temporada lo agradeceremos seguro.

¿Cómo lleva la adaptación del recién llegado?

Hasta ahora muy bien, nos han recibido tanto a Tachi como a mí de la mejor manera y yo lo agradezco mucho, porque soy algo más introvertido al principio y esta acogida te hace que cojas confianza enseguida, eso para los nuevos es muy importante. Noto que hay una unión muy grande en este grupo y eso es clave para poder hacer un buen año.

¿Está siendo su aterrizaje como se imaginaba?

Sí, por ahora sí. Venir a un club como el Zaragoza es increíble, porque es una entidad muy grande y lo que quiero es estar a la altura de las expectativas, dar la mejor respuesta posible y estoy deseando empezar ya la temporada.

Usted ya conocía la ciudad, donde estuvo en la mayor parte de la temporada 20-21 cedido por el Lugo en el Ebro. No sé si por entonces y cuando paseaba por sus rincones pensó en algún momento que acabaría en el Zaragoza.

No, en ese momento evidentemente no, estaba en el Ebro cedido por el Lugo y no miraba tan a largo plazo, estaba centrado en mi trabajo y es lo que me ha llevado a que al final llegara esta oportunidad, que para mí es muy ilusionante.

"Conocer la ciudad al haber estado en el Ebro me hacía tener esa ventaja, claro, pero sin ella también habría elegido al Real Zaragoza. Había otras opciones para irme, otros intereses, pero cuando llegó la oferta en firme del Zaragoza lo cerramos rápido porque solo quería estar aquí y no hacía falta pensar mucho más"

¿Conocer el sitio le ayudó a decidirse por venir?

Tenía esa ventaja, claro, pero sin ella también habría elegido al Real Zaragoza, sin duda alguna. Había otras opciones para irme, otros intereses de clubs, pero cuando acabé la temporada con el Oviedo yo le dije a mi agente que esperábamos al bautizo de mi niña y, cuando llegó la oferta en firme del Zaragoza, lo cerramos rápido porque solo quería estar aquí y no hacía falta pensar mucho más.

Tiene 28 años, su carrera tras salir del Córdoba y pasar por el Lugo y el Oviedo ha ido poco a poco, aunque ahora le llega el mayor escaparate. ¿Tiene esa impresión?

Sí, de hecho si vengo al Zaragoza es también por eso, después de dos años en el Oviedo tras haber conseguido cosas bonitas allí y ese ascenso, llego con muy buena edad, en la plenitud de mi carrera para poder demostrar mi fútbol y estar muy bien aquí.

"¿La 23-24? Espero que el techo no sea, porque yo siempre intento mejorar las cifras, avanzar en ese aspecto. La temporada pasada no lo conseguí, creo que al venir de un año tan bueno en este pasado me autoexigí mucho y me metí mucha presión, lo que te lleva a comerte la cabeza. Me precipité"

En una de esas dos temporadas en el Oviedo, la primera, logró 9 goles y 5 asistencias, números muy importantes en esta categoría en un extremo. ¿Ese es su techo?

Espero que el techo no sea, porque yo siempre intento mejorar las cifras de un año a otro, avanzar en ese aspecto. Fue una buena campaña, sin duda, a todos los niveles, pero yo espero que en la que venga sea como mínimo igual aunque mi objetivo es que sea mejor. Es verdad que eso, hacer mejores números, en la temporada pasada no lo conseguí, creo que al venir de un año tan bueno en este pasado me autoexigí mucho y me metí mucha presión de querer demostrar. Y el no hacer goles, que no salgan las cosas tan bien, pues te lleva a comerte la cabeza. Me precipité en ese sentido y he aprendido de ello, también me ha venido bien y con ese aprendizaje mi idea es dar el máximo aquí y estar a la altura.

¿Se marca alguna cifra?

No, y menos después de lo vivido el año pasado, al obcecarme tanto. Voy a pensar solo en cada jornada, en ayudar al equipo y cuanto más goles y más asistencias vengan, pues bienvenido sea todo.

El sueño de cualquier profesional es llegar a Primera y usted logra dar ese salto en el Oviedo por méritos y estar en la antesala de debutar, pero ahora vuelve a estar en Segunda. ¿Cómo se afronta eso?

Un poco frustrante es, claro está, pero el fútbol tiene esto. Están los contratos, acababa allí, no se llegó a nada a la hora de renovar y no queda otra que aceptarlo. Lo miro desde la parte positiva, de la satisfacción por lo conseguido, que eso queda ahí y ahora paso página, con la felicidad de venir a un histórico como el Zaragoza para hacer los dos mejores años posibles.

Usted sale del Córdoba. Después, Lugo, cesión al Ebro, retorno, Oviedo…

Empecé muy joven porque a los 15 años ya debuté en Segunda B con el filial del Córdoba y no tardé en subir al primer equipo, pasé también cedido por el Mestalla, la marcha al Lugo, en la que creo que me consolido ya como jugador de Segunda. Esos tres años allí me permitieron alcanzar una madurez que se ha ido reflejando en mi fútbol. Cada jugador lleva sus procesos, a veces cuesta más y otras menos, en mi caso ese ha sido el camino y lo importante es que lo que he hecho es lo que me ha traído a todo un Zaragoza.

"Mi entrenador clave es Luis Carrión. Lo tuve en Córdoba y en el Oviedo y saqué mis mejores cifras. Me dio mucha confianza, sabe cómo soy y yo sé cómo es él, cuando llegas a ese nivel de cercanía y de conocimiento con un técnico es muy de agradecer"

¿Quién ha sido su entrenador clave?

Sin duda, Luis Carrión. Lo tuve en Córdoba y en el Oviedo y me ha ayudado muchísimo, me conoce muy bien y le agradezco mucho lo que ha hecho conmigo. En el Córdoba con él logré hacer 20 goles en Tercera, y ya fue una versión muy buena, y en el Oviedo alcancé mis mejores cifras de su mano en esta categoría. Me dio mucha confianza, sabe cómo soy y yo sé cómo es él, cuando llegas a ese nivel de cercanía y de conocimiento con un técnico es muy de agradecer.

A los futbolistas no les gusta demasiado hablar con claridad de su posición preferida, usted en su presentación empezó abriendo el abanico, pero después dejó entrever que su mejor sitio es la parte izquierda del ataque, aunque sea diestro.

Soy un futbolista de estar mucho entre líneas y desde la izquierda salgo orientado más hacia dentro para el disparo, girarme en esa zona o llegar al área, y creo que se aprovechan mejor mis cualidades. También he jugado mucho en mis inicios en la banda de mi pierna natural, pero ahora estoy haciéndolo mucho más en la otra. Es verdad que cada vez se ven menos los extremos puros, de salir por fuera y de llegar a línea de fondo, los que juegan en su pierna natural, pero el futbol también para los jugadores de banda ha llevado un proceso de cambios y yo desde luego me encuentro cómodo en esa demarcación.

Sebas Moyano posa tras la entrevista con EL PERIÓDICO DE ARAGÓN / MIGUEL ÁNGEL GRACIA / E. ESPECIAL

¿Gabi está respetando esa comodidad en estos primeros entrenamientos?

De momento, sí, porque estoy jugando en todo momento en la izquierda en los entrenamientos que hemos realizado de campo. De todas maneras, no es algo de respetar o no, porque yo me tengo y me voy a adaptar a lo que me pida, al sitio en el que me ponga, vengo para aportar al equipo el máximo sea en la posición que sea y los minutos que tenga que ser y que me gane en el campo.

¿Qué Sebas Moyano va a ver el zaragocismo? ¿Qué puede prometer?

El máximo trabajo, exprimirme del todo, es lo que puedo garantizar, que me dejaré el alma por este escudo y que siempre buscaré dar todo lo mejor de mí.

El Zaragoza llega de una temporada de sufrir mucho, la más dura sin duda en Segunda y usted es un recién llegado. ¿Percibe en el ambiente el recuerdo de ese sufrimiento?

Todos vimos desde fuera que el Zaragoza lo pasó mal, que fue una temporada muy dura, pero lo hablado con los compañeros estos días es que hay que resetear cabezas, pasar página, eso ya está en el pasado y hay que centrarse en el presente. Limpiar la cabeza es clave para afrontar lo que viene y creo que se está haciendo en este grupo.

"Gabi es cercano con el jugador. Está muy encima, te exige, es abierto y dispuesto a hablar. Es una referencia y esa experiencia que ha vivido también ayuda mucho al equipo, porque sabe de qué va esto. De los compañeros, Ager me gusta mucho, a Pau lo que vi el año pasado también, Francho, Guti… Aquí hay mucho nivel"

¿A Gabi cómo lo está viendo?

No lo conocía personalmente, pero es un agrado, es un entrenador que se puede hablar con él, es cercano con el jugador. Está muy encima, te exige, es abierto y dispuesto a hablar, además de que genera muy buen ambiente en el grupo. Es bueno que tengamos un técnico que nos apriete mucho y todos sabemos lo que ha sido y ha logrado como futbolista, es una referencia y esa experiencia que ha vivido también ayuda mucho al equipo, porque sabe de qué va esto. La verdad es que las sensaciones no pueden ser más positivas.

¿Qué compañero le está sorprendiendo más?

Son pocos entrenamientos y conocía a muchos. Ager (Aketxe) me gusta mucho, a Pau lo que vi el año pasado también, Francho, Guti… Aquí hay mucho nivel.

De momento, en su posición el único extremo puro es usted.

Bueno, imagino que llegarán más refuerzos y más competencia, aunque eso ya depende del club y de lo que depare el mercado. Ahora somos los que somos y estamos trabajando en el día a día, que es lo que tenemos que hacer.

Da en todo caso la impresión de que la plantilla es muy por hacer. Obviamente, lo ideal es que a estas alturas el equipo estuviera mucho más construido.

Sí, es verdad, pero hasta finales de agosto queda tiempo y ya irán llegando, cuando lo hagan los acogeremos como han hecho conmigo y con Tachi porque vendrán para sumar y, cuando se cierre la plantilla, pues a hacer la mejor temporada posible.

Viene de jugar en el Tartiere, un gran escenario, como ha sido La Romareda, incluso más icónico, pero que de momento no podrá pisar.

Un poco sí fastidia, aunque ya sabía que al venir aquí no iba a poder jugar de momento en ese estadio como local. Ese campo a mí me encanta, las redes míticas, la acústica, el ambiente que se genera, es un estadio donde se vive y se respira fútbol por los cuatro costados y es una pena que no pueda jugar allí ahora, pero en el otro seguro que la gente nos apoyará mucho igual y nos hará sentir como si estuviéramos en La Romareda.

¿Cree que el equipo puede pagar ese peaje de adaptación al nuevo estadio? Por el ambiente, que sea más pequeño…

No, seguro que no. Yo creo que nos tenemos que adaptar lo más pronto posible a eso, tendremos a nuestra gente, que nos dará mucho, aunque también nosotros tendremos que darles para que lo hagan. Esa comunión con la afición es vital para hacer un buen año.

Tiene ya el recuerdo reciente de una afición ya enorme, ¿qué espera de la zaragocista?

Como mínimo está a la altura de la del Oviedo, vengo de un club donde la grada se vuelca con los futbolistas y en el Zaragoza si algo destaco es a su afición, de las más grandes de España, pero eso también conlleva la responsabilidad de darles para que estén contentos y se sientan identificados con su equipo. Tiene que haber desde los dos lados, dar todo para que ellos nos aporten ese plus, una cosa debe llevar a la otra.

"Hay un escudo, una historia grande detrás y esta camiseta puede pesar más que otras, pero yo lo veo como un orgullo y hay que mirarlo más en ese sentido positivo y motivador que por el peso o la presión que pueda implicar jugar con este escudo"

Uno de los argumentos recurrentes en estos años en Segunda ha sido que la camiseta del Zaragoza ha pesado en demasía a los futbolistas que llegaban y que muchos no han dado su nivel. ¿Qué opina?

La presión es cada uno como se la tome y en mi caso insisto en dar lo máximo por esta afición. Hay un escudo, una historia grande detrás y esta camiseta puede pesar más que otras, ya que este club ha hecho mucha trayectoria en Primera y es su sitio por todo. La Segunda es muy complicada, cada año parece más apretada que el anterior y eso hace que el camino no sea fácil, aunque en todo caso llevar la camiseta del Zaragoza lo veo como un orgullo y hay que mirarlo más en ese sentido positivo y motivador que por el peso o la presión que pueda implicar jugar con este escudo.

El discurso en el Zaragoza está siendo más humilde en los objetivos este año, aunque a nadie escapa que este club necesita subir tras 12 años seguidos en Segunda ¿Qué le parece?

Es que estoy de acuerdo, porque la base es la humildad, ir jornada a jornada y lo primero es hacer todo para no tener que volver a pasar esas penas que se vivieron la temporada pasada y también en la anterior, que por institución y afición no debe pasar nunca. Tenemos que ir con pies de plomo, siendo ambiciosos, claro, porque no renunciamos a nada y marcarnos metas a corto plazo que si cumples saldrán los que llegan a largo.

¿Ascender es una cosa de proyecto sobre todo?

En el Oviedo por ejemplo lo rozamos el primer año que estuve y lo logramos en el segundo. Esta categoría para subir requiere ir paso a paso, asentar los proyectos con calma, teniendo en cuenta que la temporada es muy larga. Es vital no obsesionarse, solo pensar en el siguiente partido e ir construyendo el proceso poco a poco.

"Ojalá que no sea Zaragoza una estación de paso, que estas dos temporadas haga un buen papel, si he venido es porque quiero estar, porque me siento orgulloso de vestir esta camiseta y la intención es que lo pueda hacer mucho tiempo"

El nombre de Sebas Moyano ya está ligado a la plantilla del ascenso del Oviedo tras 24 años sin estar en Primera, no estaría mal repetir eso en el Zaragoza.

Me encantaría y es mi deseo marcar también mi nombre en la historia del Zaragoza al subir como me pasó en el Oviedo. Ojalá se dé eso. Yo ya estoy orgulloso de decir que he formado parte de este club y mi nombre en la historia pues claro que lo quiero inscribir, sería muy bonito de verdad.

Ha firmado por dos años, ¿Zaragoza es una estación de paso?

Ojalá que no, que estas dos temporadas haga un buen papel, que me sirva para alcanzar mi mejor nivel y que pueda estar muchos años aquí, si he venido es porque quiero estar, porque me siento orgulloso de vestir esta camiseta y la intención es que lo pueda hacer mucho tiempo.